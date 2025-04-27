«Самый сильный момент четвертьфиналов — радость Никитина». Чудинов — о плей-офф КХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира – 2014 Максим Чудинов за карьеру повидал многое и обладает огромным опытом. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он разобрал ключевые моменты второго раунда плей-офф, выделив самый яркий эпизод по итогам всех четвертьфиналов Кубка Гагарина – 2025, а также дав свой прогноз на состав финалистов турнира.

«Омску должно быть обидно, но работа «Локомотива» не должна уйти в песок»

– После серий 1/8 финала ты назвал одним из главных впечатлений выросший уровень конкуренции в лиге и непредсказуемость серий. Что скажешь по четвертьфиналам?

– Как зритель я получил удовольствие. Две седьмые встречи, нет проходных серий. Почти каждый матч сохранял интригу до самой концовки. Ещё несколько лет назад на этой стадии расклады были более предсказуемы.

– Самое сильное впечатление от прошедших встреч?

– Радость Игоря Никитина после победной шайбы Фрейза во втором овертайме седьмого матча. Знаю Игоря Валерьевича очень давно. Всегда спокоен, всегда эмоции держит внутри, а здесь – такой выброс счастья. Боюсь представить, что творилось у него внутри, когда «Авангард» сначала сравнял счёт в серии с 1-3, а потом ещё и счёт седьмой встречи, хотя «Локомотив» их уничтожал 40 минут. Честно, я не верил, что «Локомотив» позволит отыграться.

– Вдобавок мы все понимаем, что у Никитина прошлый сезон с неожиданным поражением в финале сидел в памяти?

– Конечно, такое не забывается. Я по-прежнему считаю «Локомотив» фаворитом. Команда так долго идёт к своей цели, причём без резких шагов, а именно последовательные решения. И, несмотря на всё это, овертайм седьмой игры. Тут уже прошлое не имеет значения. Всё 50 на 50. У обеих команд сезон подвисает. По мне, вот в этот момент на первый план уже выходит удача. Мы не можем говорить, что удача решает серию, так как четыре матча на одной удаче не затянуть, но овертайм седьмой игры. Омску должно быть очень обидно, однако мне кажется, что такая работа, которую проделывает несколько лет «Локомотив», не должна уходить в песок.

– Реально именно удача? Обычно же тренеры говорят о характере и о том, что дальше идёт, кто больше хотел победить.

– На пути к овертайму седьмой игры все компоненты важны. Они как бы копятся, и раз команды до такой развязки добрались, то всё у них уже есть для прохода дальше. Остается только нанести один главный бросок.

– Герой серии? Радулов? Он «пятый элемент» системы Никитина?

– Радулов живёт хоккеем. Я бы сказал, что он один из символов любви к игре. Ему уже столько лет, он прошёл всё, а на площадке в каждом эпизоде выкладывается, заводит команду своей энергией. Эти эмоции идут изнутри, он всё знает про эту игру и пользуется этим. Мастер. И забить, и отдать, и поддушить судей, соперников. Настырность, характер. Но у «Локомотива» одного героя я не выделял, это именно команда. Строгая везде на всех участках, ошибок явных они не допускают. Оборону очень тяжело пройти. «Локомотив» – «Авангард», считаю, скрытый финал. Думаю, что теперь им будет полегче с Салаватом. Тем более у Уфы непонятная ситуация с иностранцами. Круг с «Авангардом» был решающим.

– Многих впечатлила речь Ги Буше после вылета. То, что «Авангард» поднялся с 1-3, – его заслуга?

– В плей-офф важно добирать уверенность, то чувство, что ты сильнее соперника и в ключевые моменты всё сложится в твою пользу. Однако эта уверенность идёт не столько от тренера, сколько от раздевалки. Как поведут себя лидеры. Это переносится на площадку. Взять Женю Кулика и его голы. Во-первых, очень рад за него, надеюсь, он обеспечил себе хороший контракт на следующий сезон. Во-вторых, когда он забил первый раз, у меня сразу было ощущение, что он не остановится на одном. Защитники в плей-офф забивают сериями, потому что появляется уверенность в своём броске.

Евгений Кулик Фото: hawk.ru

– Ты в своё время забивал сериями даже бросками из своей зоны.

– Это может прозвучать неправдоподобно, как какая-то байка, но, забив первый раз из своей зоны, при следующем броске я уже не просто пулял туда наудачу, а именно с уверенностью, что шансы есть, и хорошие, будто ты бросаешь от синей линии, после того как тебя хорошо выводят. Сложно объяснить, однако внутри ты именно так и чувствуешь. Я особо и не удивлялся, когда зашла вторая такая же, хотя, очевидно, что такие голы редкость. Понятно, есть свои фишки, можно натренировать, как шайба ото льда будет отлетать. Зайдёт – шикарно, отобьёт вратарь – всё равно игра в чужой зоне. Крайние летят на подбор. Например, Хартли такие броски приветствовал. Но как только пару раз бросишь мимо, эта уверенность уйдёт.

«Спартак» переоценил две московские победы»

– Видимо, «Спартак» и потерял уверенность, раз проиграл «Салавату» со счёта 3-1?

– «Салават» был лучше. Мне показалось, что «Спартак» при необходимости одержать одну победу зря продолжил играть в пас, все эти поперечные передачи, для такой игры на важной стадии нужно отличное взаимодействие внутри пятёрок, подстраховка. Возможно, они переоценили две московские победы. Они не пошли по пути минимизации риска, а возможности именно переиграть соперника у них были ограничены. Всё-таки Уфу явно прибил тот гол Ружички на последней секунде. У них не такая опытная команда, чтобы такое проходило бесследно. У тебя вбрасывание за 20 секунд в зоне соперника при преимуществе в счёте, а в итоге 1-1 в серии. «Спартак» же выжал ещё две победы на этих эмоциях и, наверное, подумали, что продолжат на этой же волне. Упустили момент, когда надо было начинать кусаться. А Уфа воспряла и ту самую уверенность, о которой я постоянно говорю, себе вернула.

– В этой серии больше других шли разговоры о судействе.

– Мне не понравилась тенденция этого плей-офф со спорными свистками. Во-первых, сразу больше нервов на льду, давления с трибун. Каждое падение, даже когда, грубо говоря, от ветра – стадион начинает гудеть. Все апеллируют. А потом начинаются все эти разговоры. Моё мнение – надо брать за основу третий период и овертаймы седьмого матча «Локомотив» – «Авангард» и так судить дальше все игры. Идёт рубка, какие-то фолы непонятные – не надо вообще реагировать. Только 200-процентные нарушения. Это пойдёт на пользу и самому плей-офф, и разговоры про судейство, которые мне лично не нравятся, может, не прекратят, но точно будут звучать реже. Давайте биться, это плей-офф. Выяснять, кто сильнее, «5 на 5».

«Спартак» — «Салават Юлаев» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– А истории про переносы раскаток могли повлиять на ход серии?

– Полная хрень. У команды есть расписание на день, если в него вносятся изменения, то ты просто следуешь им. Это всё не про хоккей. До уровня четвертьфиналов КХЛ доходят игроки такого уровня, которые поиграли достаточно, чтобы вообще не обращать внимания на время раскатки. Даже если у тебя, допустим, горячей воды в душевой не будет – плевать. Ты правильно подводишь себя к матчу в любых условиях. Что бы там ни переносили или какие бы цены на билеты ни делали.

– Давно хотел спросить у игрока, прошедшего в хоккее всё: как относится к постоянным упоминаниям наличия яиц как ключевого фактора? Насколько может быть обидно проигравшей команде слышать, что у них, мол, их не нашлось?

– Хах. Не обращай внимания. Это стандартная фраза. Просто когда-то зашла в хоккей, вот её и используют по каждому случаю.

«Динамо» прибило Казань своим хладнокровием»

– Тем не менее в серии «Динамо» – «Ак Барс» защитник москвичей Сергеев тоже упоминал яйца, там что решило исход, по-твоему?

– Меньше эмоций, больше системы. Видно же, как оба тренера по ходу серии нашли слабые места у соперника и били в них. У «Ак Барса» получилось раньше, Казань и повела 2-0. Но я не сомневался, что это ещё не конец, у «Динамо» слишком много своих козырей. Один из главных – опыт и мастерство игроков. Удивительная же история, «Ак Барс» забирает два матча на выезде, однако лично мне показалось, что в дальнейшем занервничали именно казанцы, хотя вроде бы запаниковать должны были москвичи.

На деле же они наказывали «Ак Барс» за малейшие ошибки. Отдали им углы, периметр, те двигают шайбу, пытаются давить, но один перехват – гол, получили большинство – гол. Они прибили Казань именно своим хладнокровием. Когда соперник наказывает тебя за малейшую ошибку, ты просто думаешь: «Да как так-то? Мы же их душим, а они забивают и забивают». Это очень тяжело принять.

– Но «Ак Барс» же всё равно находил в себе силы отыгрываться, каждую встречу затаскивать в нервную концовку.

– Так я же и говорю, что Казань знала слабости «Динамо». Пыталась на них играть. Однако в решающие моменты у кого дрожали руки? Яшкин, Петан не попадали в пустые ворота. Опытнейшие игроки. Но по общекомандному опыту у «Динамо» было превосходство.

«Динамо» — «Ак Барс» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– 6:1 в решающей игре говорит о том, что «Ак Барс» потерял веру в себя?

– Не думаю. Я сразу вспомнил финал 2015 года, когда мой СКА закончил серию с таким же счётом в Казани и взял Кубок. Ровно тот же сценарий. Соперник понимал, что последний шаг – самый сложный, и вышел очень заряженным, хотя мы уверенно вели в серии 3-1. Однако мы этот настрой прибили быстрыми шайбами. Три вроде забросили в первом периоде. Это очень мощный удар.

Когда ты и так вроде достаёшь всё из себя, а победы берёт соперник, получить два гола с трёх бросков – ты перестаёшь верить, что любые твои усилия могут хоть на что-то повлиять. Поэтому конечный счёт здесь не важен. Тем более «Ак Барс» не бросил играть, больше атаковал, но, как я говорю, когда за любую ошибку следует наказание – тебе уже не от чего оттолкнуться. «Динамо» может гордиться, что загнало в такую ситуацию сильного соперника.

– Пока мы говорим о трёх командах полуфиналистов, где главные тренеры работают не первый год. Это важный фактор?

– Грубо говоря, когда ты долго работаешь с командой, ты лучше знаешь, что ждать от игрока в самые разные моменты. Знаешь, как вести себя, как они поймут и примут изменения, как лучше вести себя в раздевалке. Это всё очень важно, однако не гарантия победы.

– То есть на шансы «Трактора» Бенуа Гру в противостоянии с «Динамо», тот факт, что он новичок КХЛ, не особо повлияет?

– Смотря как пойдёт серия. «Трактор» – Минск я смотрел не так внимательно, но то, как Челябинск переламывает матчи, то, как забирает своё, говорит о том, что стержень у команды есть. Там хватает и опыта, и мастерства, однако всегда вероятен критический момент, когда надо принимать решения. В этом плане я всё равно отдам преимущество Кудашову.

– То есть твой прогноз на финал: «Локомотив» – «Динамо»?

– Пока так.