Кучеров проснулся! Начертил гениальные пасы из ничего и вернул «Тампу» в шикарную серию

Ситуация для «Тампы» после двух домашних встреч первого раунда с «Флоридой» была критической. «Молнии» смогли забить лишь два гола на старте серии, а во второй игре Сергей Бобровский оформил «сухарь». Не самый оптимистичный сценарий перед переездом в гости к действующему чемпиону, который и годом ранее выбил «Тампу» в первом раунде – в пяти играх.

Третий матч начался точно так же, как и первые два – с быстрого гола «Флориды». Мэттью Ткачук словно и не пропускал два с половиной месяца из-за травмы – в этой серии на его счету уже три гола и четыре очка!

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По первым встречам больше всего внимания на себя обращал тот факт, что практически затих лучший бомбардир этой регулярки Никита Кучеров. У него одна передача (в первой игре) и 0 голов в последних 12 матчах плей-офф.

Когда тренера «Тампы» Джона Купера спросили, делает ли соперник что-то особенное, чтобы закрыть россиянина, он ответил уклончиво: «Не думаю. Давайте честно, ведь у нас никто не забил. У нас два гола в двух встречах – это не рецепт успеха. Ну и, к сожалению, первый матч просто сложился странно».

Во «Флориде», конечно, понимают, что не дать разыграться Кучерову – одна из составляющих успеха. Но сегодня Никита сотворил гениальный пас из ничего – выцепил шайбу в воздухе на синей линии, ушёл от Баркова и Вераге и выдал передачу на Джейка Гюнцеля, который пальнул через трафик мимо Бобровского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В первом периоде «Тампа» вернула себе уверенность, что Бобровского можно пробить, а в середине второго сделала то, что ей ещё не удавалось в этой серии – повела во встрече. «Флорида» только отбилась в меньшинстве, вывела шайбу из зоны – однако недалеко. Часть игроков поехала на смену, а «молнии» провели контратаку, и Ник Пол послал шайбу под щитком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период начался с ещё одного гола Гюнцеля. Кучеров затащил шайбу в зону, отправил её к лицевой линии, первым успел на отскок, стянув на себя двух соперников, и выдал классный пас на партнёра из-за ворот. Кажется, Никита наконец проснулся!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вместе с ним – и вся «Тампа». Андрей Василевский сегодня спасал как сумасшедший, особенно в первом и начале второго периода (всего – 33 сейва), а в концовке «молнии» даже не дали «пантерам» помечтать о камбэке – в концовке Люк Гленденинг и Янни Гурд реализовали выход два в одного, а спустя 41 секунду Энтони Чирелли поразил пустые ворота. 5:1 в матче, 1-2 в серии – сегодня «Тампа» по-настоящему показала зубы, дав мощный ответ на домашние поражения.