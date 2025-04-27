Барбашёв испортил Капризову день рождения! Российский герой спас фаворита плей-офф НХЛ

«Вегас» в гостях вырвал важнейшую победу у «Миннесоты», сумев избежать счёта 1-3 в серии. Каждый из россиян отметился результативным баллом.

После начала серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд» могло сложиться впечатление, что для обладателя Кубка Стэнли – 2023 противостояние с «дикарями» превратится в довольно лёгкую прогулку. Занявшие второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата «рыцари» полностью контролировали ход встречи и одержали вполне закономерную победу на домашнем льду – 4:2.

Вот только через несколько дней ход серии резким образом изменился. Два следующих матча противостояния превратились в настоящий бенефис российско-американской связки «Миннесоты». Кирилл Капризов и Мэтт Болди были хороши ещё в первом матче, но в той встрече их усилия не были поддержаны партнёрами по команде, тогда как во втором и третьем матчах «Уайлд» в общей сложности отгрузили в ворота соперника 10 шайб, и в шести из них самое деятельное участие приняли россиянин и американец. Дважды подряд «Миннесота» одержала победы со счётом 5:2, благодаря чему смогла вырваться вперёд в серии – 2-1.

Интересно, что перед началом четвёртого матча в серии с «Вегасом» забросившие по четыре шайбы Капризов и Болди наряду с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Адрианом Кемпе даже делили первое место в списке лучших снайперов текущего плей-офф НХЛ. При этом у россиянина был ещё и дополнительный личный повод для хорошего настроения. Всё дело в том, что 26 апреля воспитаннику новокузнецкого хоккея исполнилось 28 лет.

В свою очередь у тренерского штаба «Миннесоты», наоборот, появился повод для расстройства. Шведский форвард «дикарей» Маркус Юханссон получил повреждение в третьем матче и не смог принять участие в сегодняшней встрече. В составе «Уайлд» опытного нападающего заменил Винни Хиностроза, который в нынешнем плей-офф до этого участия не принимал.

Именно Хиностроза спустя всего пять минут после начала матча отправился в штрафной бокс, заработав двухминутное удаление за игру высоко поднятой клюшкой. 31-летний американец на ровном месте нарушил правила в чужой зоне, случайно заехав по лицу Бретту Хаудену в абсолютно не требовавшей того ситуации. Такие неоправданные удаления в столь важных матчах зачастую реализуются.

Так произошло и на сей раз – защитник гостей Ши Теодор получил шайбу на синей линии, прицелился и реализовал большинство, открыв счёт в матче. Первым ассистентом в эпизоде с голом канадского хоккеиста выступил российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв. Для 29-летнего россиянина это очко стало первым в нынешнем плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако ответ «Миннесоты» не заставил себя долго ждать. Любопытно, что ответный гол хозяев организовал российский форвард «дикарей», но не Капризов, а Яков Тренин. 28-летний нападающий совершил отбор за чужими воротами и выполнил эффектную передачу себе за спину точно на пятак, откуда австрийский форвард Марко Росси расстрелял ворота Эдина Хилла, не оставив канадскому вратарю никаких шансов на спасение. Тренин отметился результативной передачей во втором матче подряд, но его сегодняшний пас вышел особенно красивым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё до перерыва Капризов был очень близок к тому, чтобы преподнести себе на день рождения подарок в виде заброшенной шайбы. Шведский форвард «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк от борта выполнил красивую передачу на дальнюю штангу, располагавшийся там россиянин завершал атаку броском в одно касание, но Хилл сумел спасти партнёров от пропущенной шайбы.

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Зато через полторы минуты после начала второго периода хозяева всё-таки смогли выйти вперёд. Этот отрезок «Миннесота» начала с массированной атаки, в ходе которой Хилл смог справиться с несколькими бросками, но Маркус Фолиньо с пятака нашёл возможность добить шайбу в ворота. 33-летний канадский форвард продлил голевую серию до трёх матчей, закрепившись на третьем месте в списке лучших снайперов «Миннесоты» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

До перерыва команды могли ещё не раз изменить счёт на табло, но ни один из опасных моментов не увенчался голом. Гости дважды подряд упустили возможность реализовать большинство, но затем и хозяева не воспользовались своей попыткой использовать численный перевес на льду. Сначала голкипер «Уайлд» Филип Густавссон удержал минимальное преимущество «дикарей», а следом уже и Хилл не позволил хозяевам увеличить отрыв.

Сумасшедший шанс перевернуть игру хоккеистам «Голден Найтс» выпал на старте третьего периода, когда новичок «Миннесоты» Зив Буйум разбил лицо Марку Стоуну. Защитник «Уайлд» был наказан двойным малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой. На протяжении двух с половиной минут бригады меньшинства хозяев справлялись с большинством соперника, не позволяя главным лидерам гостей создать ни одного опасного момента.

Но в итоге «Вегас» всё-таки конвертировал четырёхминутное большинство в очень важную заброшенную шайбу: Павел Дорофеев произвёл бросок по воротам «Миннесоты», Томаш Гертл сыграл на отскоке, а Николя Руа со второго добивания прошил Густавссона. 24-летнему Дорофееву в этом эпизоде справедливо записали голевую передачу.

Ещё через несколько минут уже сам Гертл стал автором необычного гола: чешский форвард вёл активную борьбу на пятаке и даже не думал, что через несколько секунд он может стать автором заброшенной шайбы, но Марк Стоун настолько удачно доставил шайбу под ворота, что угодил в своего партнёра по команде, рикошетом от которого игровой снаряд и залетел в цель.

Впрочем, лидерство «Вегаса» продлилось меньше минуты. Защитник «дикарей» Джаред Сперджен крайне оперативно сравнял счёт на табло, третий раз в матче сумев огорчить Хилла. Интересно, что тренерский штаб «Голден Найтс» использовал тайм-аут, чтобы получить в своё распоряжение дополнительное время на просмотр повтора спорного эпизода.

Капризов сражался на пятаке и воздействовал на голкипера гостей перед тем, как отличился Сперджен. Но после изучения момента главный тренер «Вегаса» не стал брать запрос на помеху вратарю, очевидно определив, что Капризов вошёл в контакт с Хиллом не по своей воле, а в результате контакта с защитником обороняющейся команды. Это означало, что брать запрос не имело никакого смысла, так что гол «Миннесоты» был засчитан, а Кирилл стал автором голевой передачи, продлив результативную серию до четырёх матчей со старта плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Любопытно, что после этого взятия ворот каждый из четырёх российских хоккеистов, принимавших участия в матче, сумел отметиться баллом за результативность в протоколе. Барбашёв, Дорофеев, Тренин и Капризов по разу ассистировали своим партнёрам в этой встрече. Судьба же четвёртого матча серии впервые в противостоянии «Вегаса» и «Миннесоты» решалась в овертайме.

В первой половине дополнительного отрезка ближе к победе были игроки «Уайлд», но они не воспользовались большинством, не сумев реализовать удаление Руа. За эту оплошность «дикари» поплатились за две с половиной минуты до конца первого овертайма, когда героем матча стал Барбашёв. До начала сегодняшнего матча в активе российского форварда не было ни одного результативного действия в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025, но в самый важный момент серии первого раунда плей-офф Иван пришёл на выручку своей команде, сумев сравнять счёт в серии – 2-2.

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Благодаря этой победе один из записных фаворитов нынешнего плей-офф НХЛ вернул себе преимущество домашнего льда. При равенстве в серии «Вегас» возвращается на родную площадку, чтобы провести там пятый матч противостояния. Только теперь серия «рыцарей» и «дикарей» пойдёт всего до двух побед.