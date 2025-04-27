Кучеров вернул «Тампу» в серию с «Флоридой», «Оттава» отсрочила праздник «Торонто».

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россияне спасли «Вегас», лидер «Колорадо» забил впервые за 1041 день. Итоги дня в НХЛ

В прошедший игровой день плей-офф НХЛ состоялось четыре матча, представляем обзор всех встреч.

«Тампа» крупно обыграла «Флориду» и сократила отставание в серии Кубка Стэнли, у Кучерова — три очка

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали гости со счётом 5:1 и сократили отставание в серии — 1-2.

В составе хозяев заброшенную шайбу на свой счёт записал Мэттью Ткачук. В составе гостей отличились Джейк Гюнцель (дважды), Ник Пол, Люк Гленденинг и Энтони Чирелли.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 33 сейва. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 17 спасений.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Следующие матчи в серии состоятся 29 апреля, 1, 3*, 5* мая.

* при необходимости.

Гол Барбашёва в овертайме принёс «Вегасу» победу, «рыцари» сравняли счёт в серии с «Миннесотой»

Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» забивали Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Капризов очков не набрал.

За «Вегас» забивали Ши Теодор, Николя Руа, Томаш Гертл и Иван Барбашёв. На счету российского нападающего также результативная передача. Форвард Павел Дорофеев записал на свой счёт голевой пас и был признан лучшим игроком встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача

В ночь с 26 на 27 апреля мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве состоялся четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

В составе «сенаторов» шайбы забросили немецкий форвард Тим Штюцле, американский нападающий Шейн Пинто, канадец Дэвид Перрон. Победный гол в овертайме на счету американского защитника Джейка Сандерсона. Российский защитник Артём Зуб сделал результативную передачу в этой встрече.

У «Торонто» забитыми голами отметились канадский форвард Джон Таварес, американский нападающий Мэтт Нис и шведский защитник Оливер Экман-Ларссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу команды из Торонто.

«Колорадо» всухую обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Стэнли

В ночь с 26 на 27 апреля состоялся четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии стал ничейным — 2-2.

В составе победителей шайбы забросили канадский форвард Логан О'Коннор, звёздный нападающий Натан Маккиннон, шведский лидер Габриэль Ландеског, забивший впервые за 1041 день, и канадский защитник Самуэль Жирар. Голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд совершил в этой встрече 23 сейва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Следующий матч серии между командами состоится уже 29 апреля в Далласе, начало встречи – в 4:30 мск.

Расписание матчей 28 апреля