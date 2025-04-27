Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей НХЛ за 26 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Россияне спасли «Вегас», лидер «Колорадо» забил впервые за 1041 день. Итоги дня в НХЛ
Владимир Лаевский
Результаты матчей НХЛ за 26 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Кучеров вернул «Тампу» в серию с «Флоридой», «Оттава» отсрочила праздник «Торонто».

В прошедший игровой день плей-офф НХЛ состоялось четыре матча, представляем обзор всех встреч.

«Тампа» крупно обыграла «Флориду» и сократила отставание в серии Кубка Стэнли, у Кучерова — три очка

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали гости со счётом 5:1 и сократили отставание в серии — 1-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ткачук (Беннетт, Родригес) – 02:43     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 17:15     1:2 Пол (Гонсалвес, Макдона) – 33:17     1:3 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 40:21     1:4 Гленденинг (Гурд, Гонсалвес) – 54:19     1:5 Чирелли (Гюнцель, Кучеров) – 55:00    

В составе хозяев заброшенную шайбу на свой счёт записал Мэттью Ткачук. В составе гостей отличились Джейк Гюнцель (дважды), Ник Пол, Люк Гленденинг и Энтони Чирелли.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 33 сейва. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 17 спасений.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Следующие матчи в серии состоятся 29 апреля, 1, 3*, 5* мая.

* при необходимости.

Материалы по теме
Кучеров проснулся! Начертил гениальные пасы из ничего и вернул «Тампу» в шикарную серию
Видео
Кучеров проснулся! Начертил гениальные пасы из ничего и вернул «Тампу» в шикарную серию

Гол Барбашёва в овертайме принёс «Вегасу» победу, «рыцари» сравняли счёт в серии с «Миннесотой»

Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Барбашёв, Айкел) – 06:47 (pp)     1:1 Росси (Бразо, Тренин) – 10:43     2:1 Фолиньо (Хартман, Цуккарелло) – 21:24     2:2 Руа (Гертл, Дорофеев) – 44:50 (pp)     2:3 Гертл (Стоун, Макнэбб) – 50:03     3:3 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 50:57     3:4 Барбашёв (Руа, Смит) – 77:26    

В составе «Миннесоты» забивали Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Капризов очков не набрал.

За «Вегас» забивали Ши Теодор, Николя Руа, Томаш Гертл и Иван Барбашёв. На счету российского нападающего также результативная передача. Форвард Павел Дорофеев записал на свой счёт голевой пас и был признан лучшим игроком встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Материалы по теме
Барбашёв испортил Капризову день рождения! Российский герой спас фаворита плей-офф НХЛ
Видео
Барбашёв испортил Капризову день рождения! Российский герой спас фаворита плей-офф НХЛ

«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача

В ночь с 26 на 27 апреля мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве состоялся четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Штюцле (Сандерсон, Ткачук) – 09:03 (pp)     2:0 Пинто – 14:11 (sh)     2:1 Таварес (Нюландер, Танев) – 19:05     2:2 Нис (Марнер) – 30:12     3:2 Перрон (Зуб, Годетт) – 47:32     3:3 Экман-Ларссон (Нюландер, Маккейб) – 54:31     4:3 Сандерсон – 77:42    

В составе «сенаторов» шайбы забросили немецкий форвард Тим Штюцле, американский нападающий Шейн Пинто, канадец Дэвид Перрон. Победный гол в овертайме на счету американского защитника Джейка Сандерсона. Российский защитник Артём Зуб сделал результативную передачу в этой встрече.

У «Торонто» забитыми голами отметились канадский форвард Джон Таварес, американский нападающий Мэтт Нис и шведский защитник Оливер Экман-Ларссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу команды из Торонто.

«Колорадо» всухую обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Стэнли

В ночь с 26 на 27 апреля состоялся четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии стал ничейным — 2-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 О'Коннор – 12:39 (sh)     2:0 Маккиннон (Тэйвз, Друен) – 19:36 (pp)     3:0 Ландеског (Нельсон) – 33:10     4:0 Жирар (Нельсон, Ландеског) – 50:46    

В составе победителей шайбы забросили канадский форвард Логан О'Коннор, звёздный нападающий Натан Маккиннон, шведский лидер Габриэль Ландеског, забивший впервые за 1041 день, и канадский защитник Самуэль Жирар. Голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд совершил в этой встрече 23 сейва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Следующий матч серии между командами состоится уже 29 апреля в Далласе, начало встречи – в 4:30 мск.

Материалы по теме
Последний шанс Ничушкина. Вэл станет звездой НХЛ — или поставит крест на своей карьере
Последний шанс Ничушкина. Вэл станет звездой НХЛ — или поставит крест на своей карьере
Сетка плей-офф НХЛ — 2025

Расписание матчей 28 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android