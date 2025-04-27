Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина

Уфимцы — грозная сила и опасный соперник для фаворита турнира. Даже если вы в них не верите.

Уже сегодня, 27 апреля, стартует предпоследняя стадия розыгрыша Кубка Гагарина — полуфинал. В борьбу вступят главный претендент на трофей ещё со времён регулярного чемпионата — «Локомотив», а также команда, которую считают, вероятно, слабейшей из оставшихся в плей-офф, — «Салават».

Мало кто сомневается, что ярославцы выйдут в финал. Бытует мнение, что — более того — «Локо» без труда возьмёт серию с уфимцами. Мол, против юлаевцев говорят нестабильность, проблемы с игрой в гостевых встречах, потеря лучшего снайпера регулярки Джоша Ливо, нестабильность вратарской линии, отсутствие достойного поддерживающего состава для легионерского звена.

Да и две подряд серии из семи матчей — такое бесследно не проходит. У всех есть свой лимит сил.

Однако плей-офф приучил нас к тому, что даже явный фаворит может неожиданно оступиться, а андердог — дойти аж до финала.

И хоть не так много людей верят в «Салават», уфимцы на самом деле вполне способны обыграть «Локомотив» и выйти в финал Кубка Гагарина!

Есть несколько причин, которые вселяют веру в юлаевцев. В чём же они заключаются?

Эмоциональный заряд от серии со «Спартаком»

«Салават» героически — иного слова и не подберёшь — вытащил четвертьфинальную серию с красно-белыми. Уфимцы проигрывали со счётом 1-3, дважды оказывались на краю, когда матчи уходили в овертаймы, в шестой и седьмой встречах остались без Ливо, решились на неожиданные и рискованные ходы в процессе серии, провалили меньшинство в большинстве случаев, упустили «+2» в решающей встрече противостояния…

Слишком много факторов играло против команды Виктора Козлова. «Салават» не должен был проходить «Спартак» — всё говорило против него.

Но Уфа вытащила эту серию. И, с учётом всех исходных условий, победа над москвичами наверняка даст юлаевцам мощнейший заряд эмоций. Именно на таком импульсе команды обычно и совершают сенсации.

Важно понимать, что заряд «Салавата» — это не вещь в себе. Тут играют роль и настроения в «Локомотиве».

Железнодорожники тоже вытащили серию в седьмом матче — ещё и в овертайме. Это, само собой, также придаст им мощный положительный заряд. Однако разница в том, что ярославцы своими же руками поставили себя в такое тяжёлое положение, упустив преимущество в две победы. Такое вполне способно несколько надломить дух хоккеистов, пошатнуть уверенность.

Было видно, что в ходе серии с «Авангардом» игроки «Локомотива» начинают нервничать. В шестом матче, в котором омичи уверенно выиграли со счётом 3:0, капитан ярославцев Александр Елесин с финальной сиреной нанёс щелчок из своей зоны — очевидно бессмысленное решение, которое считается неспортивным поведением. Однако оно демонстрирует реакцию хоккеистов на два поражения подряд. Тем более Елесин — капитан, на него должны ориентироваться партнёры.

Но поступок нападающего лишь спровоцировал потасовку между Игорем Мартыновым и Александром Радуловым, который пошёл защищать одноклубника. И это только один момент из серии.

«Салават» — «Спартак» Фото: ХК «Салават Юлаев»

Иными словами, железнодорожники, вероятно, могут подойти к серии с «Салаватом» не в лучшем состоянии духа.

А вот уфимцы, уступая «Спартаку», наоборот, не позволяли себе психовать. Кажется, что они были предельно мотивированы и нацелены лишь на одно — итоговую победу. Смогли успокоить нервы и настроиться на нужный лад.

Так что сейчас психологическое преимущество на стороне юлаевцев.

Характер «Салавата»

Как понятно из камбэка Уфы в серии со «Спартаком», у команды определённо есть характер. Причём он проявляется не только в том, что «Салават» может вытаскивать матчи, но и в том, что хоккеисты готовы терпеть, терпеть, терпеть — всё ради результата.

Они самоотверженно бросаются под шайбы, не щадят себя, играют до последних секунд и носятся по площадке, даже когда силы уже на нуле. При этом юлаевцы готовы выжидать, когда это требуется.

В КХЛ бытует мнение, что здешние легионеры нередко просто отбывают номер — бороться кость в кость им незачем. Поэтому на них выливается немало критики. Однако уфимские иностранцы показывают свой характер. Они проявляют себя в нужные моменты.

Шелдон Ремпал оформил хет-трик в тяжелейшей пятой встрече с «Сибирью» — как раз после двух поражений подряд, в ситуации, когда это было важнее всего. Он забил и в следующем матче. А в решающей встрече отметился ассистом. Канадец также забросил шайбу «Спартаку» в седьмой игре противостояния.

Шелдон набирал очки в пяти из семи матчей с красно-белыми, а суммарно в плей-офф оформил 18 (8+10) результативных баллов, став главной атакующей силой уфимцев, пока Ливо хандрит и мучится от травмы.

Александр Хмелевски менее результативен, однако он проявляет себя в ответственнейшие моменты. Именно русский американец отдал два ассиста в седьмом матче со «Спартаком».

Скотт Уилсон принёс «Салавату» победу в пятой встрече серии, оформив дубль, включая победный гол в овертайме. Здорово себя показывает и Денис Ян.

То же самое касается и молодых хоккеистов, которые в нужные моменты выходят на сцену и приносят результат.

Важно отметить и Алексея Василевского. Сейчас именно он — ментальный лидер «Салавата» на льду и в раздевалке. Защитник самоотверженно исполняет свои прямые обязанности, кидаясь под броски соперников. Более того, Алексей дважды (!) подряд принёс юлаевцам победу голами. Такое редко увидишь, но именно это показало, насколько сейчас Василевский важен для уфимцев. В команде это также признают.

Да и по самому защитнику видно, что он отдаёт всего себя на льду. Все в команде чувствуют его заряд, он ведёт товарищей вперёд. Так что «Салавату» есть на кого надеяться — в нужный момент именно Василевский возьмёт слово и заведёт или успокоит одноклубников.

Тактическая гибкость

Тренерский штаб уфимцев долгое время не решался на рискованные ходы и придерживался своего сугубо атакующего стиля игры. Это приносило свои плоды, однако, как только удача немного отвернулась от «Салавата», команда едва не упустила обе серии.

Если с «Сибирью» фортуна всё-таки благоволила юлаевцам, то в противостоянии со «Спартаком» тренерский штаб вовремя решился на изменения. Не всегда же будет везти.

Так, в шестом матче «Салават» поставил на надёжность и просто терпел, не несясь вперёд, как прежде, и дожидаясь ошибки соперника. И дождался — в овертайме. План Виктора Козлова сработал.

Виктор Козлов Фото: ХК «Салават Юлаев»

Как и решение выпустить в самый ответственный момент серии с красно-белыми молодого Вязового вместо первого номера Самонова. 22-летний Семён к тому моменту провёл всего одну полную встречу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина — третью со «Спартаком» — и проиграл в ней. Но Козлов неожиданно доверился парню — и тот не подвёл.

Вязовой сыграл в трёх последних матчах серии и в каждом стал героем. В пятой встрече он отразил 28 бросков из 31, в шестой — 40 из 41, в решающей — 36 из 38. 106 сейвов после 110 бросков — шикарный показатель. Молодой голкипер действительно много раз оставлял «Салават» в игре. Так что ход тренерского штаба уфимцев сработал на полную.

Виктор Козлов со своими помощниками показали, что они готовы реагировать на ситуацию и вносить изменения в тактику, даже если это противоречит классическому стилю игры команды. Такая гибкость — один из ключевых факторов в плей-офф.

Родные стены

Конечно, нельзя и этот занимательный факт обойти стороной. «Салават» одержал победы в семи из восьми домашних матчей, причём даже в единственной проигранной встрече уфимцы вели в счёте до последней секунды третьего периода. Буквально. И уступили лишь в овертайме.

Можно было бы списать такую успешную игру дома на везение и совпадение. Однако, побывав на трибунах «Уфа-Арены», я сам понял: родные болельщики — это действительно фактор. Башкирские фанаты перекрикивали толпы красно-белых даже в Москве — а в Уфе и вовсе всё потонуло в криках местных болельщиков. И, что самое важное, трибуны не свистели против своих игроков, даже когда те упустили преимущество в два гола. Каждую секунду они поддерживали хоккеистов «Салавата», и это дарило заряд бодрости даже тем, кто находился на трибунах — про игроков и говорить нет смысла.

Материалы по теме Алексей Василевский высказался о поддержке болельщиков «Салавата» в Москве

Так что не приходится сомневаться, что юлаевцы и в этот раз станут грозной силой для соперника в Уфе. Будет даже интересно посмотреть, как мощный «Локомотив» отреагирует на такую давящую атмосферу «Уфа-Арены».

Всё, что в таком случае останется «Салавату», — зацепить хотя бы одну игру в Ярославле. И команда уже продемонстрировала, что способна побеждать не только дома, но и в гостях.

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В общем, несмотря на частое мнение о том, что уфимцы вряд ли смогут навязать борьбу «Локомотиву», сбрасывать их со счетов ещё рано. Всё-таки не зря команду назвали в честь башкирского героя, который бросил вызов системе, главному человеку в империи, тем, кто был выше. Точно так же, как теперь бросает вызов хоккейный «Салават».

У команды есть всё, чтобы зацепиться за серию. Получится или нет — уже совсем скоро узнаем. Но потенциально именно эта серия может стать едва ли не самой яркой в плей-офф-2025.

Юлаевцы уж точно постараются.