Начинаем неделю со спорта: Мирра Андреева и Диана Шнайдер в Майами, Подколзин против Кузьменко в плей-офф НХЛ и баскетбол. Следите с нами!

Топ-матчи понедельника: Месси в МЛС, Овечкин в Кубке Стэнли и «Трактор» vs «Динамо»

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: «Интер Майами» — «Даллас», МЛС

Интрига: продлит ли команда Месси серию без поражений?

«Интер» — единственный клуб МЛС, который до сих пор не потерпел ни одного поражения в регулярном чемпионате (пять побед, три ничьих). Да, команда во главе с Лионелем Месси пока находится только на пятой строчке в таблице Восточной конференции. Впрочем, она провела на два матча меньше, чем клубы, которые располагаются выше. «Даллас» представляет Западную конференцию и пока находится вне зоны плей-офф. Любопытно, что у команды одинаковое количество побед, ничьих и поражений — по три. «Интер» готовится к игре не в лучшем настроении. Несколько дней назад команда не справилась с «Ванкувером» (0:2) в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

🏒 1:30: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Монреаль» сравнять счёт в серии?

«Канадиенс» сделали первый шаг к возвращению в серию, после двух поражений в Вашингтоне забрав матч на своей площадке. Встреча в «Белл-центре» далась «Кэпиталз» очень тяжело, и предстоящей ночью проще им точно не будет. Получится ли у канадцев восстановить равновесие в этом противостоянии?

🏀 4:30: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: домашний паркет сыграет главную роль?

Пока в серии между «Милуоки» и «Индианой» побеждают лишь домашние команды. Нас ждёт четвёртый матч. По закономерности «олени» должны выигрывать, но «иноходцы» не так просты и могут изменить свою игру. Важнейшая встреча серии, лидеры должны проявлять свои лидерские качества. Кому достанется победа?

🏒 4:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: смогут ли «нефтяники» совершить камбэк?

В матчах на тихоокеанском побережье финалисты прошлогоднего Кубка Стэнли выглядели не лучшим образом, однако смогли забрать первую игру на своей площадке. Получится ли у Коннора Макдэвида и Ко обыграть «королей» ещё один раз и вернуться в Лос-Анджелес по равном счёте в серии?

Капитан «Эдмонтона» продолжает тянуться за легендами: Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра в плей-офф НХЛ

🎾12:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Юлия Стародубцева (Украина, Q), Мадрид, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: защитит ли Андреева прошлогодние очки в Мадриде?

Мирра Андреева в шаге от того, чтобы повторить результат, показанный в столице Испании год назад, — четвертьфинал. Её соперница по матчу четвёртого круга — Юлия Стародубцева. Украинская теннисистка располагается в конце первой сотни, но с учётом квалификации у неё уже пять побед подряд. В третьем круге Стародубцева одержала волевую победу над Людмилой Самсоновой — 2:6, 7:6 (7:2), 6:0.

🎾14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Мадрид, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: остановит ли Шнайдер почти непобедимую на грунте Швёнтек?

В первых двух матчах в Мадриде Диана Шнайдер отдала лишь три гейма, однако в 1/8 финала её ожидает совсем другой уровень сопротивления. Ига Швёнтек крайне редко проигрывает на грунте. Но даже у неё случаются сбои — надо ловить момент. Если бы во втором круге на месте Александры Эалы оказалась более искушённая соперница, не исключено, что Швёнтек уже не отыгралась бы после поражения 4:6 в первом сете.

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто возьмёт первый матч в серии?

Эта серия станет ремейком прошлогоднего второго раунда. Тогда челябинцы вопреки ожиданиям победили в противостоянии со счётом 4-0. Сейчас «Трактор» уже не является андердогом, но легче подопечным Бенуа Гру от этого не будет. Смогут ли они начать эту серию с победы или же динамовцы окажутся слишком наглыми гостями?

🏒 18:30: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: сможет ли «Югра» продолжить серию побед?

В отличие от воскресенской команды, гости прошли второй раунд плей-офф без единого поражения, всухую обыграв «Норильск». Битва за звание чемпиона России становится всё ближе к развязке – как команды начнут полуфинальную серию?

Борьба во второй паре уже началась: «Динамо» СПб в первом матче 1/2 плей-офф ВХЛ одолело «Торпедо-Горький» в овертайме

⚽️ 19:30: «Удинезе» — «Болонья», Серия А, 34-й тур

Интрига: «Болонья» нанесёт «Удинезе» шестое поражение подряд?

У «Болоньи» в последнее время всё довольно неплохо. Во-первых, команда занимает четвёртое место в таблице Серии А. Во-вторых, на этой неделе она прошла в финал Кубка Италии. А вот «Удинезе» проиграл пять раз подряд в чемпионате. Более того, на этом отрезке чёрно-белые забили всего один мяч. Команда откатилась на 11-е место в таблице, хотя у неё достаточно внушительный отрыв от зоны вылета (15 очков). Два предыдущих матча с участием соперников завершились с одинаковым счётом — 1:1.