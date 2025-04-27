Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 28 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Месси в МЛС, Овечкин в Кубке Стэнли и «Трактор» vs «Динамо»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: Мирра Андреева и Диана Шнайдер в Майами, Подколзин против Кузьменко в плей-офф НХЛ и баскетбол. Следите с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: «Интер Майами» — «Даллас», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Даллас
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли команда Месси серию без поражений?

«Интер» — единственный клуб МЛС, который до сих пор не потерпел ни одного поражения в регулярном чемпионате (пять побед, три ничьих). Да, команда во главе с Лионелем Месси пока находится только на пятой строчке в таблице Восточной конференции. Впрочем, она провела на два матча меньше, чем клубы, которые располагаются выше. «Даллас» представляет Западную конференцию и пока находится вне зоны плей-офф. Любопытно, что у команды одинаковое количество побед, ничьих и поражений — по три. «Интер» готовится к игре не в лучшем настроении. Несколько дней назад команда не справилась с «Ванкувером» (0:2) в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Статистика МЛС
Как вам такой список?
Месси назвал 10 главных талантов мирового футбола. Некоторых вы даже не знаете!
Месси назвал 10 главных талантов мирового футбола. Некоторых вы даже не знаете!

🏒 1:30: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Монреаль» сравнять счёт в серии?

«Канадиенс» сделали первый шаг к возвращению в серию, после двух поражений в Вашингтоне забрав матч на своей площадке. Встреча в «Белл-центре» далась «Кэпиталз» очень тяжело, и предстоящей ночью проще им точно не будет. Получится ли у канадцев восстановить равновесие в этом противостоянии?

Статистика плей-офф НХЛ
Обзор предыдущего матча:
Неудержимый Овечкин вновь забил! Но «Вашингтон» потерпел первое поражение в плей-офф НХЛ
Неудержимый Овечкин вновь забил! Но «Вашингтон» потерпел первое поражение в плей-офф НХЛ

🏀 4:30: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: домашний паркет сыграет главную роль?

Пока в серии между «Милуоки» и «Индианой» побеждают лишь домашние команды. Нас ждёт четвёртый матч. По закономерности «олени» должны выигрывать, но «иноходцы» не так просты и могут изменить свою игру. Важнейшая встреча серии, лидеры должны проявлять свои лидерские качества. Кому достанется победа?

Статистика плей-офф НБА
Что творится на Западе?
Редкий (!) бросок на победу в матче плей-офф НБА. Видео
Редкий (!) бросок на победу в матче плей-офф НБА. Видео

🏒 4:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «нефтяники» совершить камбэк?

В матчах на тихоокеанском побережье финалисты прошлогоднего Кубка Стэнли выглядели не лучшим образом, однако смогли забрать первую игру на своей площадке. Получится ли у Коннора Макдэвида и Ко обыграть «королей» ещё один раз и вернуться в Лос-Анджелес по равном счёте в серии?

Статистика плей-офф НХЛ
Капитан «Эдмонтона» продолжает тянуться за легендами:
Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра в плей-офф НХЛ

🎾12:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Юлия Стародубцева (Украина, Q), Мадрид, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Интрига: защитит ли Андреева прошлогодние очки в Мадриде?

Мирра Андреева в шаге от того, чтобы повторить результат, показанный в столице Испании год назад, — четвертьфинал. Её соперница по матчу четвёртого круга — Юлия Стародубцева. Украинская теннисистка располагается в конце первой сотни, но с учётом квалификации у неё уже пять побед подряд. В третьем круге Стародубцева одержала волевую победу над Людмилой Самсоновой — 2:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
Большой эксклюзив с Миррой на самые разные темы:
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде
Эксклюзив
«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде

🎾14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Мадрид, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: остановит ли Шнайдер почти непобедимую на грунте Швёнтек?

В первых двух матчах в Мадриде Диана Шнайдер отдала лишь три гейма, однако в 1/8 финала её ожидает совсем другой уровень сопротивления. Ига Швёнтек крайне редко проигрывает на грунте. Но даже у неё случаются сбои — надо ловить момент. Если бы во втором круге на месте Александры Эалы оказалась более искушённая соперница, не исключено, что Швёнтек уже не отыгралась бы после поражения 4:6 в первом сете.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
Динара Сафина знает, как помочь Диане:
«Правильный человек, с которым комфортно». Сафина мощно начала карьеру тренера в Мадриде
«Правильный человек, с которым комфортно». Сафина мощно начала карьеру тренера в Мадриде

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, первый матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто возьмёт первый матч в серии?

Эта серия станет ремейком прошлогоднего второго раунда. Тогда челябинцы вопреки ожиданиям победили в противостоянии со счётом 4-0. Сейчас «Трактор» уже не является андердогом, но легче подопечным Бенуа Гру от этого не будет. Смогут ли они начать эту серию с победы или же динамовцы окажутся слишком наглыми гостями?

Статистика плей-офф КХЛ
Главные интриги этого противостояния:
Битва за выход в первый финал КХЛ за 12 лет! Ключевые интриги серии «Динамо» и «Трактора»
Битва за выход в первый финал КХЛ за 12 лет! Ключевые интриги серии «Динамо» и «Трактора»

🏒 18:30: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, первый матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Югра» продолжить серию побед?

В отличие от воскресенской команды, гости прошли второй раунд плей-офф без единого поражения, всухую обыграв «Норильск». Битва за звание чемпиона России становится всё ближе к развязке – как команды начнут полуфинальную серию?

Статистика плей-офф ВХЛ
Борьба во второй паре уже началась:
«Динамо» СПб в первом матче 1/2 плей-офф ВХЛ одолело «Торпедо-Горький» в овертайме

⚽️ 19:30: «Удинезе» — «Болонья», Серия А, 34-й тур

Италия — Серия А . 34-й тур
28 апреля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Удинезе
Удине
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Болонья» нанесёт «Удинезе» шестое поражение подряд?

У «Болоньи» в последнее время всё довольно неплохо. Во-первых, команда занимает четвёртое место в таблице Серии А. Во-вторых, на этой неделе она прошла в финал Кубка Италии. А вот «Удинезе» проиграл пять раз подряд в чемпионате. Более того, на этом отрезке чёрно-белые забили всего один мяч. Команда откатилась на 11-е место в таблице, хотя у неё достаточно внушительный отрыв от зоны вылета (15 очков). Два предыдущих матча с участием соперников завершились с одинаковым счётом — 1:1.

Статистика Серии А
С кем «Болонья» сыграет в финале Кубка Италии:
Определились финалисты Кубка Италии — 2024/2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android