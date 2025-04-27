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Локомотив — Салават Юлаев — 1:3, первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ, видео, обзор, 27 апреля 2025 года

«Салават Юлаев» начал с триумфа! «Локомотив» давил, но Уфа проявила характер
Павел Панышев
Отчёт «Локомотив» — «Салават Юлаев» — 1:3
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Две голевые передачи в активе вратаря гостей Семёна Вязового.

В серии между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» фаворитом изначально значился ярославский клуб. Лучшая команда регулярного чемпионата, системный хоккей, правильность и строгость, — идеальнее, казалось бы, не найти. Но списывать со счетов Уфу точно не стоило: команда Виктора Козлова, выиграв две семиматчевые серии, доказала, что у неё есть характер.

Главное о перспективах «Салавата Юлаева» в серии:
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина

«Быстрая, мобильная и с наличием мастеров команда. Они заслуженно играют в полуфинале. Нам она в регулярке доставила много проблем. Серьёзный соперник. Мы смотрели и наши игры с ними, и серии, которые они проводили. Слава богу, у нас квалифицированный штаб, можно делегировать полномочия», — заявил главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Гости снова вышли на лёд без Нэйтана Тодда и Джоша Ливо. Хозяева ожидаемо не включили в заявку Рихарда Паника, сломавшегося в седьмой игре с «Авангардом».

В первом периоде Алалыкин вошёл в зону по левому флангу атаки, прицельно бросил с кистей и попал в дальний угол ворот Исаева. Интересно, что первое очко в плей-офф набрал молодой Жаровский, плюс голкипер Вязовой тоже оказался в списке ассистентов. В целом же на льду был равный хоккей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

Во второй двадцатиминутке Панин не сумел вывести шайбу из зоны по центру. Фрейз с левого фланга отдал на синюю линию на Рафикова, который бросил в касание и попал в сетку ворот Вязового. «Локомотив» после перерыва выглядел намного интереснее и лучше, а Уфа в основном отбивалась и искала свою игру. Плюс юлаевцев подводили частые удаления. 1:1 на табло — с таким счётом команды ушли на очередной перерыв.

В третьем отрезке встречи Ярославль продолжал давить, но в итоге пропустил в собственные ворота. Алалыкин на правом фланге в падении отдал пас на Науменкова, который сместился в центр зоны атаки и бросил точно под перекладину. Исаев выставил ловушку, однако спасти свою команду не смог. Слишком сильным и точным получился бросок у Михаила.

Никитин заменил Исаева на шестого полевого хоккеиста, Вязовой продолжал тащить свою команду. В итоге Хмелевски забросил в пустые ворота с передачи… Правильно, Вязового! Второй голевой пас за матч!

3:1 — с таким счётом «Салават Юлаев» выиграл первую встречу в серии, которая продолжится в Ярославле послезавтра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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