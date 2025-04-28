Лучшая команда регулярки разваливается на глазах! «Сент-Луис» забил ей 12 за два матча

Не о таком развитии событий в первом раунде мечтали в «Виннипеге», ох, не о таком – хотя провалы в плей-офф последних сезонов могли на это намекать. «Джетс» в этом году впервые в истории франшизы стали победителями регулярки НХЛ – однако нарвались на одну из самых горячих команд весны.

«Сент-Луис» на кураже залетел в плей-офф и хорошенько пободался с «Виннипегом» в выездных встречах. Первый матч хозяева вырвали лишь на последних минутах, во втором – смогли удержать скользкое преимущество в один гол, добытое в заключительном периоде.

Но серия переехала в Сент-Луис, и действующий обладатель «Везины» Коннор Хеллебайк превратился в решето. Хотя, конечно, одного его винить нельзя – «блюзмены» здорово действуют перед чужими воротами – создают трафик, сутолоку и панику, первыми успевают на отскоки – а это уже вопросы к полевым игрокам. Но факт остаётся фактом – команда, штамповавшая победы в регулярке, в первом раунде стала разваливаться буквально на глазах, столкнувшись с первыми же трудностями.

В третьей встрече Павел Бучневич оформил дубль в первые три минуты (а позже забил и третий гол), а «Сент-Луис» одержал сокрушительную победу со счётом 7:2. Сегодня «Джетс» продержались целый период – забили первыми, много держали шайбу в чужой зоне, непрерывно атаковали. «Блюз» за все 20 минут наскребли всего пять бросков по воротам, однако последний пришёлся точно в цель.

Во втором периоде «Блюз» почувствовали вкус крови, а «Джетс» рассыпались, пропустив трижды – от Тайлера Такера, Брэйдена Шенна и Джастина Фолка. Гол Роберта Томаса на старте третьего периода стал гвоздём в крышку гроба – и окончил мучения Хеллебайка. Хотя болельщики «блюзменов» продолжили издеваться над ним, скандируя «Мы хотим Коннора!».

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Основного вратаря «Джетс» заменили во втором матче подряд – а если брать последние его 13 встреч плей-офф (за три сезона), то Хеллебайк потерпел в них 10 поражений и лишь в трёх пропустил менее четырёх шайб. Что уж скажешь, печальная статистика. Теперь главному тренеру «Виннипега» Скотту Арниелу придётся подумать – а ставить ли Хеллебайка на пятый матч или доверить место в воротах Эрику Комри? По крайней мере, хуже точно не станет, но может встряхнуть команду. Однако это всё не проблемы «Сент-Луиса» — он отыгрался с 0-2 в серии, закрутив интригу в ней до предела.