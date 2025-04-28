Какой матч, какая развязка! «Вашингтон» ответил мощным камбэком на шедевр Демидова

Иван набрал первые очки в плей-офф НХЛ в карьере, а «столичные» теперь находятся в шаге от выхода во второй раунд.

В серии «Вашингтона» и «Монреаля» статус «потенциально решающего» имеет теперь каждый матч серии. В прошлом «Хабс» нужно было побеждать, так как устроиться на 0-3 против победителя восточной конференции означало приговорить себя. Канадская команда в результативной игре смогла сломить сопротивление соперника, и теперь противостояние заиграло новыми красками.

Правда, не обошлось и без потерь – прошлый матч не смогли доиграть как Монтембо, так и Томпсон, которые досрочно покинули лёд «Белл-центра». Тут «Вашингтону» повезло больше, Томпсон вышел в старте в четвёртой игре, а у «Монреаля» в воротах вновь появился Добеш.

Александр Овечкин демонстрирует активную силовую игру в этой серии, однако сегодня она немного не туда завела россиянина. В первом периоде Ови попытался провести хит против Александра Каррье, однако тот успел увернуться, а капитан «Вашингтона» едва не улетел на скамейку соперника.

А счёт во втором отрезке открыл Дилан Строум, накативший на пятак и быстрее всех нашедший там шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости могли сразу удваивать преимущество, но двойное большинство несмотря на наличие опасных моментов реализовано не было, а «Монреаль» своей первой попыткой воспользовался сполна. Мы привыкли уже, что Демидов может создать момент из ничего, но для публики в Северной Америке это в диковинку – Иван блестяще убрал с пути Роя, уехал за ворота, откуда сделал точную передачу на Слафковски. Красота, да и только – это первое очко россиянина в плей-офф НХЛ в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В конце периода Овечкин вновь провёл неудачный силовой приём, получил двухминутное удаление, а «Канадиенс» реализовали и второе большинство – Демидов вновь с передачей, а Кофилд забросил уже третью шайбу в этой серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьей двадцатиминутке «Кэпиталз» сумели выстоять в меньшинстве, а ближе к середине отрезка нашли момент для того, чтобы сравнять счёт – Дьюхейм отправил шайбу в сторону партнёра, но она зашла туда от защитника. Гости получили эмоциональный импульс, который увенчался ещё одним голом – Манджапане неотразимо бросил с ползоны. Далее «столичные» дважды поразили пустые ворота и сняли все вопросы о победителе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 в матче, 3-1 в серии – какой матч, какая развязка! «Вашингтон» едва не похоронил свои надежды на успех неубедительной игрой в меньшинстве, но вспомнил регулярку и выдал отличный третий период. «Столичные» нашли чем ответить на шедевр Ивана Демидова, который набрал сегодня два очка, проведя отличный матч.