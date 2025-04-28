Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей НХЛ за 27 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Свечников оформил хет-трик, повторив рекорд Гретцки! Итоги дня в плей-офф НХЛ
Лев Лукин
Результаты матчей НХЛ за 27 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
«Эдмонтон» и «Сент-Луис» сравняли счёт в сериях, «Вашингтон» и «Каролина» несутся навстречу друг другу во втором раунде.

27 апреля в розыгрыше Кубка Стэнли состоялось ещё четыре матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о каждой встрече.

«Сент-Луис» снова крупно обыграл «Виннипег», сравняв счёт в серии

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Перфетти, Сэмберг) – 13:58     1:1 Нейборс (Парэйко, Фаулер) – 19:37     2:1 Такер (Ледди, Тексье) – 30:46     3:1 Шенн (Парэйко, Нейборс) – 37:23     4:1 Фолк (Нейборс, Шенн) – 38:54     5:1 Томас (Сундквист, Бучневич) – 42:01    

Удивительная трансформация «Виннипега» продолжается. Обладатель Президентского кубка и самая малопропускающая команда регулярки буквально развалилась в гостевых играх плей-офф в Сент-Луисе. В третьем матче серии «Джетс» пропустили семь шайб, в четвёртом уступили 1:5.

Материалы по теме
Лучшая команда регулярки разваливается на глазах! «Сент-Луис» забил ей 12 за два матча
Лучшая команда регулярки разваливается на глазах! «Сент-Луис» забил ей 12 за два матча

При этом «Виннипег» открыл счёт усилиями Коннора, но Нейборс успел сравнять результат до первого перерыва, а во втором периоде «блюзмены» сделали результат. После пятой шайбы в воротах «Джетс» вместо Хеллебайка появился Комри, и не позволил «Сент-Луису» довести дело до разгрома. Ну а главный претендент на «Везину» и один из самых надёжных вратарей современной НХЛ закончил на скамейке второй матч подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хет-трик Свечникова поставил «Нью-Джерси» на грань вылета из плей-офф

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

В прошлой игре «дьяволы» выгрызли в овертайме первую победу в серии, и в четвёртом матче «Каролина» сразу решила показать, кто в серии фаворит. Свечников застал врасплох Маркстрёма уже на 52-й секунде, в середине периода преимущество гостей увеличил Славин, а в начале второго отрезка Свечников реализовал большинство.

Лишь при 0:3 хозяева льда очнулись, довольно быстро организовали две шайбы, но затем «Каролина» успокоила игру, а в третьем периоде вынесла «Нью-Джерси» окончательный приговор, забив дважды за полторы минуты. Свечников оформил хет-трик на 57-й минуте броском в пустые ворота.

Материалы по теме
Андрей Свечников повторил рекорд Уэйна Гретцки и ещё трёх легенд НХЛ в Кубке Стэнли

«Ураганы» одержали третью победу в серии, в следующем матче на домашнем льду они могут оформить выход во второй раунд. Радость «Каролине» омрачила только травма голкипера Андерсена, который на 25-й минуте вынужден был уступить место в воротах Кочеткову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Камбэк «Вашингтона» затмил первые очки Демидова в плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» в шаге от второго раунда

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«Монреаль» был близок к тому, чтобы после домашних игр вернуться в столицу США с равным счётом в серии. «Канадиенс» пропустили первыми в начале второго периода, но во второй половине отрезка перевернули ход игры, забив дважды в большинстве. Одним из тех, кто поднял «Монреаль», стал Иван Демидов, соорудивший гол для Слафковски и поучаствовавший в шайбе Кофилда.

Материалы по теме
Какой матч, какая развязка! «Вашингтон» ответил мощным камбэком на шедевр Демидова
Видео
Какой матч, какая развязка! «Вашингтон» ответил мощным камбэком на шедевр Демидова

До 47-й минуты «Монреаль» вёл в счёте, но затем «Вашингтон» соорудил мощный камбэк. Дьюхейм сравнял счёт, а под занавес основного времени Манджапане оформил победный гол в ворота Добеша. Интересно, что в этом эпизоде Эндрю взял инициативу на себя, не став делиться шайбой с удобно накатывавшимся справа Овечкиным. И не прогадал! Успех «Вашингтон» закрепил двумя голами в пустые ворота. Ови очков не набрал, зато «Кэпиталз» теперь в шаге от второго раунда, где прямо сейчас велика вероятность их встречи с «Каролиной».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» спасся на последней минуте, вырвал победу у «Лос-Анджелеса» и сравнял счёт в серии

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано) – 10:35     0:2 Фёгеле (Дано) – 21:31     1:2 Перри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 24:11 (pp)     1:3 Фиала (Лаферрье) – 27:32     2:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 47:51     3:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:31     4:3 Драйзайтль – 78:18 (pp)    

Финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли в канадской части серии сумел нивелировать преимущество «Лос-Анджелеса» после первых матчей. «Эдмонтон» одержал яркую победу в третьей игре, а в четвёртой так и вовсе подарил своим болельщикам драму со счастливым концом.

К началу второго периода «Кингз» вели 2:0, затем удивительную ловкость рук продемонстрировал Кори Перри, распечатав Кемпера, но Фиала вскоре вернул гостям комфортные «+2». «Лос-Анджелес» шёл к победе, но в третьем периоде «Ойлерз» перевернули игру на радость переполненных трибун. Героями Эдмонтона стали, как всегда, Драйзайтль, Макдэвид и защитник Бушар, выступивший в роли наконечника атак, которые сооружали суперзвёзды нападения «нефтяников». Ну а в овертайме «Эдмонтон» довёл камбэк до ума и вырвал победу. Драйзайтль сработал на отскоке и реализовал удаление Гаврикова на Макдэвиде. 2-2, в этой серии всё начинается заново.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 28 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android