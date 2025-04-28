Свечников оформил хет-трик, повторив рекорд Гретцки! Итоги дня в плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» и «Сент-Луис» сравняли счёт в сериях, «Вашингтон» и «Каролина» несутся навстречу друг другу во втором раунде.

27 апреля в розыгрыше Кубка Стэнли состоялось ещё четыре матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о каждой встрече.

«Сент-Луис» снова крупно обыграл «Виннипег», сравняв счёт в серии

Удивительная трансформация «Виннипега» продолжается. Обладатель Президентского кубка и самая малопропускающая команда регулярки буквально развалилась в гостевых играх плей-офф в Сент-Луисе. В третьем матче серии «Джетс» пропустили семь шайб, в четвёртом уступили 1:5.

При этом «Виннипег» открыл счёт усилиями Коннора, но Нейборс успел сравнять результат до первого перерыва, а во втором периоде «блюзмены» сделали результат. После пятой шайбы в воротах «Джетс» вместо Хеллебайка появился Комри, и не позволил «Сент-Луису» довести дело до разгрома. Ну а главный претендент на «Везину» и один из самых надёжных вратарей современной НХЛ закончил на скамейке второй матч подряд.

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Хет-трик Свечникова поставил «Нью-Джерси» на грань вылета из плей-офф

В прошлой игре «дьяволы» выгрызли в овертайме первую победу в серии, и в четвёртом матче «Каролина» сразу решила показать, кто в серии фаворит. Свечников застал врасплох Маркстрёма уже на 52-й секунде, в середине периода преимущество гостей увеличил Славин, а в начале второго отрезка Свечников реализовал большинство.

Лишь при 0:3 хозяева льда очнулись, довольно быстро организовали две шайбы, но затем «Каролина» успокоила игру, а в третьем периоде вынесла «Нью-Джерси» окончательный приговор, забив дважды за полторы минуты. Свечников оформил хет-трик на 57-й минуте броском в пустые ворота.

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«Ураганы» одержали третью победу в серии, в следующем матче на домашнем льду они могут оформить выход во второй раунд. Радость «Каролине» омрачила только травма голкипера Андерсена, который на 25-й минуте вынужден был уступить место в воротах Кочеткову.

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Камбэк «Вашингтона» затмил первые очки Демидова в плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» в шаге от второго раунда

«Монреаль» был близок к тому, чтобы после домашних игр вернуться в столицу США с равным счётом в серии. «Канадиенс» пропустили первыми в начале второго периода, но во второй половине отрезка перевернули ход игры, забив дважды в большинстве. Одним из тех, кто поднял «Монреаль», стал Иван Демидов, соорудивший гол для Слафковски и поучаствовавший в шайбе Кофилда.

До 47-й минуты «Монреаль» вёл в счёте, но затем «Вашингтон» соорудил мощный камбэк. Дьюхейм сравнял счёт, а под занавес основного времени Манджапане оформил победный гол в ворота Добеша. Интересно, что в этом эпизоде Эндрю взял инициативу на себя, не став делиться шайбой с удобно накатывавшимся справа Овечкиным. И не прогадал! Успех «Вашингтон» закрепил двумя голами в пустые ворота. Ови очков не набрал, зато «Кэпиталз» теперь в шаге от второго раунда, где прямо сейчас велика вероятность их встречи с «Каролиной».

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«Эдмонтон» спасся на последней минуте, вырвал победу у «Лос-Анджелеса» и сравнял счёт в серии

Финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли в канадской части серии сумел нивелировать преимущество «Лос-Анджелеса» после первых матчей. «Эдмонтон» одержал яркую победу в третьей игре, а в четвёртой так и вовсе подарил своим болельщикам драму со счастливым концом.

К началу второго периода «Кингз» вели 2:0, затем удивительную ловкость рук продемонстрировал Кори Перри, распечатав Кемпера, но Фиала вскоре вернул гостям комфортные «+2». «Лос-Анджелес» шёл к победе, но в третьем периоде «Ойлерз» перевернули игру на радость переполненных трибун. Героями Эдмонтона стали, как всегда, Драйзайтль, Макдэвид и защитник Бушар, выступивший в роли наконечника атак, которые сооружали суперзвёзды нападения «нефтяников». Ну а в овертайме «Эдмонтон» довёл камбэк до ума и вырвал победу. Драйзайтль сработал на отскоке и реализовал удаление Гаврикова на Макдэвиде. 2-2, в этой серии всё начинается заново.

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