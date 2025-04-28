«Надо смотреть, почему в КХЛ много травм. В НХЛ не так». Выступление Ротенберга и Третьяка

Пока в КХЛ ещё идёт сезон, «Россия 25» готовится к очередному туру, в ходе которого проведёт шесть матчей с Казахстаном и Беларусью: в Астане, Минске и Тольятти. Главный тренер команды Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк провели пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов.

«Россия – это победа»

Первым слово взял Владислав Третьяк, который рассказал о важности сохранения института сборной, деятельности ФХР и условиях для молодых игроков.

— Насколько важен для вас этот тур сборной, что нам ждать от этого турнира?

— Интерес к сборной был, есть и будет всегда. Сборная – есть сборная. Стараемся пригласить всех спортсменов, которых хотим увидеть: есть олимпийские чемпионы, есть молодые. Для нас очень важно, что мы играем, потому что пока в чемпионате мира и Олимпиаде мы не участвуем. Нам очень важно сохранить институт сборной. Все знают, что мы играем в разных городах, это популяризация нашего хоккея. Конечно, игры непростые, мы настолько наших белорусских друзей натренировали, все игры идут от ножа, это очень здорово. Есть конкуренция.

Мне посчастливилось с того момента, как в 1969 году начал выступать, больше никогда майку не снимать за 15 лет. Пожелал игрокам ставить самые высокие задачи, быть лучшими. Поздравил их, они уже мастера. Желание у них есть, чемпионат закончился для них, но они приехали с хорошим настроением, и каждый хочет показать, что не зря ему доверили место в сборной. В каждом городе придут болельщики, будут поддерживать, каждый игрок должен понимать, что у него написано на груди. Россия – это победа.

— Каким вы видите развитие молодых ребят, включая Ивана Демидова?

— ФХР очень многое делает. У нас проходят Кубки Третьяка, соревнования федеральных округов, «Золотая шайба», Высшая лига играет. Много соревнований, именно там рождаются звёздочки. Интерес к хоккею большой во всей стране. Мы это видим: начиная от Владивостока и до Калининграда. Везде проходят соревнования, ФХР уделяет очень много внимания спортивным школам, детско-юношеским соревнованиям. Программа «Красная машина», идёт мастер-класс в Норильске и других городах. Это очень важно, потому что мы даём тренерам нормативы, как готовить молодых хоккеистов.

— А кого можете выделить?

— Всегда появляются молодые ребята, я бы сейчас не хотел называть фамилию каждого. Хочется, чтобы они сами заявили о себе во весь голос, мы им даём возможность играть. У нас в Высшей лиге много молодых хоккеистов, которые мечтают играть в КХЛ, в НХЛ, в сборную попасть. Условия есть, они создаются. Строятся стадионы, у нас остался только Нижний Новгород. Думаю, к декабрю они откроют арену. Все стадионы у нас на самом высоком уровне. Это ещё раз подтверждает, что правительство и государство очень многое делают, помогают ФХР развивать наш вид спорта. Для молодых все условия созданы, только вперёд.

«Вопрос судейства во главе угла стоит»

Роман Ротенберг тоже не остался в стороне, прокомментировав, как сборная собирается защищать титул победителя турнира, а также поблагодарив клубы КХЛ за то, что подготовили игроков для команды. Не обошлось и без обсуждения насущных проблем – Роман Борисович затронул тему судейства и обилия травм в лиге.

— Что нам ждать от этого турнира?

— Хочу сказать, что Казахстан и Беларусь – сильные соперники, хорошие составы и тренерский штаб у них. В КХЛ пошумели, Квартальнов является одним из самых опытных тренеров. Это очень высокий уровень, Казахстан готовится к чемпионату мира, они будут заряжены, а мы защищаем титул победителя турнира. Мы хорошо поработали тактически, все тоже заряжены. Капитан Сергей Плотников играл и в НХЛ, причём очень хорошо, долго играет в КХЛ, победитель. Он олицетворяет характер, хочет всегда побеждать, горит игрой. Какой капитан – такая и команда. Здесь опытные игроки, которых знает весь мир. Опыт и молодость. Есть такие игроки, как Аймурзин, в моём понимании, один из сильнейших игроков у нас в сборной, он ещё себя покажет.

Хочу поблагодарить клубы все, потому что 10 клубов делегировали своих игроков. Я знаю, сколько они в них вкладывают. Хочется поблагодарить «Роснефть» и ЦСКА, СКА и «Газпром», другие клубы. Это очень важно для нас, что ребята приехали.

Мы постараемся сыграть в нашей манере, как на Кубке Первого канала, в яркий хоккей. Хотим радовать наших болельщиков. Совсем скоро мы вернёмся на чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки мира. У победы много отцов, поражения – сироты. Сейчас нам тяжело, мы ценим всех, кто помогает — наших спонсоров. Мы делаем всё возможное, чтобы наши ребята развивались. Когда вернёмся, покажем свой уровень. Самая важная игра – следующая. Сегодня будет двусторонка, «красные» против «белых», будем решать по составу по итогам этой игры.

Ребята бились весь сезон, тяжелейший чемпионат. Очень много травм в этом сезоне. Нужно посмотреть, по каким причинам у нас в КХЛ столько травм во всех клубах. Сотрясения, переломы.

Роман Ротенберг Фото: ФХР

— Площадки меньше стали.

— Нет, есть другие правила, вопрос в них. В НХЛ тоже маленькие площадки, но там нет столько травм. Вопрос не в площадках. Вопрос в трактовках, вопрос судейства во главе угла стоит. Но это уже следующие вопросы. Поэтому, когда очень много травм, ребята теряют форму, не могут играть, радовать болельщиков. Мы теряем звёзд, молодых игроков. Сейчас собрали максимально сильный состав, постараемся порадовать болельщиков. Владислав Александрович Третьяк сказал хоккеистам: «Играть, ловить на себя всё, что можно. Что скажет главный тренер». Мы уверены, что наша команда так и сделает.

— Пять матчей за восемь дней предстоит сыграть «России 25». Не тяжело? Ещё и с учётом перелётов.

— Да, всегда есть какие-то моменты, не бывает идеальной картинки. Перелёты — это часть хоккейной жизни. Мы привыкли. Вспомните первый наш тур: там было ещё намного сложнее. Профессия хоккеиста в этом и есть: работать, трудиться, любить хоккей. Да, бывает тяжело. Но это профессия хоккеиста, каждый мечтает играть в сборной России и сыграть пять игр за восемь дней… Хорошо, что не 10 игр за пять дней.

— Это было бы сложнее.

— Посмотрите Олимпиады, чемпионаты мира, плей-офф НХЛ, КХЛ, — добавил стоявший рядом Владислав Третьяк. Все финальные матчи соревнований такие тяжёлые. Спортсмены готовятся к этому, и вы должны готовиться. Мы всё равно будем играть на чемпионатах мира, нам нужно готовиться. В таком режиме? Все команды в таком режиме! Надо практиковать.

— Мы все эти вещи с коллегами откорректировали, — отметил Ротенберг. Благодарность федерациям хоккея Казахстана, Беларуси. Мы совместно все эти вопросы решили, чтобы и команды соперников могли восстановиться, и наша сборная. Все покажут максимально яркий хоккей. Собраны очень сильные составы. Для болельщиков это будет праздник хоккея. Есть люди, которые болеют за свои клубы, мы каждый клуб уважаем. Но, конечно же, мы видим, как болеют за сборную России. Вся страна, это совершенно другие болельщики. Все болеют за сборную России. Мы благодарны всем, что есть возможность сыграть эти пять матчей. Сделаем всё возможное, чтобы показать максимально яркий и зрелищный хоккей и порадовать наших болельщиков.