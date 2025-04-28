Настоящий вратарь-бомбардир. Голкипер «Салавата» установил уникальный рекорд в КХЛ!

Семён Вязовой совершенно неожиданно стал основным вратарём «Салавата Юлаева» в ходе нынешнего плей-офф.

Впервые 22-летний вратарь появился на льду в шестом матче с «Сибирью», когда в конце второго периода пришлось заменить Александра Самонова. Дебют вышел не самым успешным — шесть сейвов и одна пропущенная шайба. А уфимцы проиграли со счётом 2:5, хотя вины голкипера в этом поражении, очевидно, не было.

Впервые в старте Семёну доверили место в третьей встрече серии со «Спартаком». Тогда Вязовой отразил 22 броска и пропустил четыре гола, а москвичи победили — 4:2.

После этого вратарь не появлялся на льду вплоть до пятого матча с красно-белыми. Когда «Салават» оказался на грани вылета, тренерский штаб решил довериться молодому голкиперу.

И Вязовой не подвёл.

В каждой из последующих встреч Семён оставлял уфимцев в игре и стал одним из главных творцов победы юлаевцев в серии со «Спартаком». Во многом благодаря его геройствам «Салават» остановил атакующий порыв москвичей — а у них, между прочим, одно из лучших нападений в лиге!

Вязовой застолбил за собой место первого номера и начал серию с «Локомотивом». Уже в первом матче страж ворот установил уникальнейший рекорд.

Семён поучаствовал сразу в двух голах «Салавата» — на него записали два ассиста. Он стал первым голкипером в истории КХЛ, отдавшим две результативные передачи в одной встрече плей-офф!

Сначала Вязовой совершил сейв, после которого Данил Алалыкин открыл счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Затем, уже в концовке встречи, голкипер вышел из ворот, чтобы перехватить шайбу, и пустил её вперёд по борту. Она пришла к Александру Хмелевски, который нанёс точный бросок из своей зоны и поставил точку в игре.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Вязовой вписал себя в книгу рекордов лиги уже в пятом полноценном матче в розыгрыше Кубка Гагарина. По этому случаю давайте вспомним, кому в истории КХЛ принадлежат другие мощные вратарские перформансы и рекорды.

Другой уникальный рекорд

Всего за историю лиги девять голкиперов отдавали две результативные передачи в рамках одного матча (если учитывать и регулярки). Однако лишь одному удалось сделать это дважды. Имя этого героя — Владислав Подъяпольский. Он, к слову, также до сих пор участвует в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Первый исторический матч состоялся 16 сентября 2018 года. Тогда Подъяпольский защищал ворота «Ак Барса» в гостевой встрече с «Барысом». Вратарь на второй минуте игры отдал ассист в стиле легендарного паса Серхио Бускетса на Лионеля Месси — просто слегка коснулся медленно катящейся шайбы, чтобы она точно неожиданно не срезалась в ворота. Её подхватил Андрей Педан и отдал пас на Александра Бурмистрова. Нападающий совершил сольный проход и сделал вид, что будет щёлкать, но в итоге бросил с кистей — и попал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Владислав также поучаствовал во втором голе «Ак Барса». Голкипер зацепил шайбу, затем Андрей Марков отправил её вперёд. После этого Иржи Секач выиграл борьбу у защитника, ворвался в чужую зону, срезал угол и, выехав на пятачок, отправил шайбу с неудобной в ближний угол ворот Сергея Кудрявцева.

Параллельно Подъяпольский совершил несколько классных сейвов и оставил казанцев в игре. Голкипер отразил 26 бросков и дважды спас в серии буллитов, однако победу праздновал «Барыс» — 4:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Второй яркий перформанс состоялся 9 сентября 2023 года. Тогда Подъяпольский защищал уже ворота «Лады». Тольяттинцы дома принимали «Амур».

На 37-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев хабаровчане в меньшинстве ушли в атаку и нанесли бросок — Владислав спас. После этого шайбу подхватил Дмитрий Кугрышев и убежал в контратаку. Нападающий отдал поперечный пас на Скотта Космачука, и тот увеличил преимущество «Лады» — 2:0. На Подъяпольского записали ассист.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Особенно примечательным вышел второй пас голкипера.

На 46-й минуте хоккеисты «Амура», играя в большинстве, нанесли бросок по воротам «Лады» — Владислав совершил сейв. Шайба отскочила к Трою Джозефсу, который, не раздумывая, рванул в атаку. Канадец, войдя в чужую зону, отдал роскошную передачу на Остапа Сафина, который в третий раз пробил Яниса Калниньша — 3:0. Тольяттинцы забросили в меньшинстве!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это спасение засчитали за ассист. Так Подъяпольский и вошёл в историю КХЛ, установив рекорд лиги.

К слову, в том матче с «Амуром» голкипер совершил 33 сейва, а «Лада» одержала крупную победу — 5:1.

Всего на счету Владислава девять ассистов в карьере.

Главные вратари-бомбардиры КХЛ

Вязовой благодаря всего одному матчу вошёл в топ-10 лучших голкиперов по количеству очков в розыгрышах Кубка Гагарина. На данный момент лидерство по этому показателю делят сразу четыре вратаря: Илья Сорокин, Тимур Билялов, Константин Барулин и Игорь Бобков. Каждый из них отдал по четыре результативные передачи.

Сорокин, ныне играющий в НХЛ за «Айлендерс», за карьеру в КХЛ 10 раз ассистировал партнёрам. Каждый, кроме дебютного, пришёлся на времена его игры в ЦСКА. Примечательно, что за четыре сезона (с 2016/2017 по 2019/2020) Илья лишь в одной регулярке и в одном плей-офф не набирал очки. Но в каждом из трёх последних розыгрышей Кубка Гагарина неизменно отмечался ассистом.

Самым успешным стал плей-офф-2019/2020, когда Сорокин в четырёх матчах отдал две передачи. Он ассистировал партнёрам в двух стартовых встречах серии первого раунда с «Торпедо». Тот розыгрыш был прерван из-за пандемии коронавируса, а вратарь позднее уехал в НХЛ.

Илья также отметился результативным пасом в плей-офф-2018/2019, в котором ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Илья Сорокин с Кубком Гагарина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Билялов за годы в КХЛ суммарно отдал 12 ассистов — все в составе «Ак Барса». Особенно успешным вышел регулярный чемпионат — 2020/2021, когда всего за 26 матчей Тимур трижды ассистировал партнёрам. Он продолжил свою результативную игру и в последующем розыгрыше Кубка Гагарина, отдав одну передачу в 11 встречах.

Вратарь отмечался ассистом в каждом из четырёх плей-офф с сезона-2020/2021 и только в текущем прервал успешную серию. Билялов также помог «Ак Барсу» выиграть бронзу (2021) и серебро (2023) розыгрышей Кубка Гагарина.

Барулин за 12 лет в КХЛ отметился 10 передачами. Главный свой перформанс Константин устроил в плей-офф-2012/2013, когда, выступая за «Ак Барс», отдал три ассиста в 18 встречах. Ещё один результативный пас голкипер сделал в розыгрыше Кубка Гагарина — 2010/2011. Тогда он играл за «Атлант» и помог подмосковному клубу выйти в финал. В том сезоне мытищинская команда взяла серебро, уступив в решающей серии «Салавату Юлаеву».

Примечательно, что Барулин также умудрился отдать три ассиста в 30 матчах за «Сочи» в регулярке-2018/2019, а также две передачи в 41 встрече за «Нефтехимик» годом позже.

Бобков также имеет на своём счету 10 результативных пасов. Игорь дважды ассистировал товарищам по команде в плей-офф-2018/2019, когда играл за «Авангард». Голкипер отдал ещё одну передачу в следующем розыгрыше. А последнюю на данный момент записал в свой актив в плей-офф-2022/2023, уже играя за «Автомобилист» и проведя всего три матча.