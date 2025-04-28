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Расписание спортивных матчей 29 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «ПСЖ», «Локо» — «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 29 апреля: «Спартак» — «Динамо» в Кубке России, Кучеров против Бобровского в Кубке Стэнли, полуфинал плей-офф ВХЛ и НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли счёт в южном дерби равным?

Два гостевых матча «Флорида» душила «молний» прессингом. Однако в гостевой встрече «Лайтнинг» подтащили лидеры, причём Никита Кучеров и Джейк Гюнцель нарисовали голы именно за счёт высокого индивидуального мастерства. Смогут ли «пантеры» прикрыть лидеров соперника агрессивной игрой или звёзды «Тампы» помогут сравнять счёт в серии?

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл третий матч:
Кучеров проснулся! Начертил гениальные пасы из ничего и вернул «Тампу» в шикарную серию
Видео
Кучеров проснулся! Начертил гениальные пасы из ничего и вернул «Тампу» в шикарную серию

🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в какую сторону повернёт самая мощная серия первого раунда?

После четырёх матчей у двух суперзвёздных клубов равный счёт в серии. «Колорадо» получил огромный моральный буст после возвращения на лёд Габриэля Ландескога: возможно, швед пока не сможет играть в свой лучший хоккей, но его опыт и лидерские качества крайне ценны для раздевалки. Однако у «Далласа» есть тренерское преимущество: Питер Дебур выигрывал все серии у Джареда Беднара, работая в разных клубах НХЛ.

Статистика плей-офф НХЛ
Невероятное возвращение в НХЛ
«Это было невероятно». Ландеског поделился эмоциями от первого матча в НХЛ с 2022 года

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: найдут ли гости управу на Карри?

В третьем матче Стефен Карри набрал 36 очков в составе «Голден Стэйт». У «Хьюстона» в той встрече никому не удалось перешагнуть порог 17 очков. Вот вам и разница в лидерах. «Воины» дома были неотразимы, особенно в самый важный момент — в заключительной четверти. Вероятно, появится на паркете и Джимми Батлер. Плохие новости для «Рокетс»?

Статистика плей-офф НБА
Самый «грязный» игрок НБА:
Его кредо: грязь, хейт и провокация. Диллон Брукс — самый невыносимый игрок НБА
Его кредо: грязь, хейт и провокация. Диллон Брукс — самый невыносимый игрок НБА

🎾12:00: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Мадрид, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: остановит ли Шнайдер почти непобедимую на грунте Швёнтек?

В первых двух матчах в Мадриде Диана Шнайдер отдала лишь три гейма, однако в 1/8 финала её ожидает совсем другой уровень сопротивления. Ига Швёнтек крайне редко проигрывает на грунте. Но даже у неё случаются сбои — надо ловить момент. Если бы во втором круге на месте Александры Эалы оказалась более искушённая соперница, не исключено, что Швёнтек уже не отыгралась бы после поражения 4:6 в первом сете.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
Динара Сафина знает, как помочь Диане:
«Правильный человек, с которым комфортно». Сафина мощно начала карьеру тренера в Мадриде
«Правильный человек, с которым комфортно». Сафина мощно начала карьеру тренера в Мадриде

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/4 финала, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: конец серии или пятый матч?

«Локомотив-Кубань» уничтожил «Уралмаш» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара с первых минут выделялся и не сбавил хватку до самого конца. Итог: победа со счётом 112:68. «Локо» ведёт в серии 2-1. Команде Ведищева необходимо выиграть один раз, чтобы пройти в полуфинал. Удастся ли «Уралмашу» собраться на самую важную встречу сезона?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Вот это матч в плей-офф!
«Уралмаш» добирался до дома двое суток и разгромно проиграл, а «Зенит» уже в полуфинале
«Уралмаш» добирался до дома двое суток и разгромно проиграл, а «Зенит» уже в полуфинале

🏒 19:00: «Динамо» СПб — «Торпедо-Горький», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, второй матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помогут ли нижегородской команде гости из КХЛ?

Плей-офф ВХЛ в этом году интересен массированным десантом из клубов КХЛ. В «Химик» едет огромная делегация из «Спартака», а фарму «Торпедо» десант из основы уже помог пройти два раунда плей-офф. В составе «горьковчан» особенно выделяется Богдан Конюшков, который два года назад после отправки в «Чайку» помог команде стать чемпионом МХЛ. Повторится ли этот сценарий в ВХЛ?

Статистика плей-офф ВХЛ
Нижегородский клуб этой весной сыграл исторический матч:
Безумие в ВХЛ: матч с пятью овертаймами затянулся на два дня, вратарь отразил 110 бросков!
Безумие в ВХЛ: матч с пятью овертаймами затянулся на два дня, вратарь отразил 110 бросков!

🏒 19:30: «Локомотив» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Уфа удивлять всех?

«Салават» преподнёс фантастическую сенсацию в первом матче и фактически решил свою задачу на два выездных матча. В Уфе команда Виктора Козлова играет совершенно иначе и на домашнем льду в этом плей-офф уступила лишь один раз, да и то по глупости. А вот «Локомотив» в первой встрече предстал худшей версией себя, показав стереотипную предсказуемость в атаке. Сделают ли в Ярославле правильные выводы?

Статистика плей-офф КХЛ
Как прошёл первый матч:
«Салават Юлаев» начал с триумфа! «Локомотив» давил, но Уфа проявила характер
«Салават Юлаев» начал с триумфа! «Локомотив» давил, но Уфа проявила характер

⚽️ 20:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/2 финала, Путь регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» снова обыграет удобного соперника?

Два столичных клуба определят финалиста Пути регионов. Для «Динамо» Кубок России — последний шанс спасти не самый хороший сезон. Вряд ли команда Марцела Лички доберётся до топ-3 в РПЛ. Победа в Кубке очень порадовала бы фанатов, ведь клуб не брал значимых трофеев с конца XX века. Правда, в последнее время «Динамо» плохо играет на поле «Спартака». В 10 предыдущих матчах на стадионе красно-белых бело-голубые не одержали ни одной победы. Кто же пройдёт дальше?

Статистика Кубка России
«Спартак» неудачно провёл предыдущий матч:
ЦСКА добил мечты «Спартака» о чемпионстве! Команда Станковича сама отдала дерби
ЦСКА добил мечты «Спартака» о чемпионстве! Команда Станковича сама отдала дерби

🏀 22:00: «Реал» Мадрид — «Олимпиакос», Евролига, 1/4 финала, третий матч

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Финал четырёх» без самого титулованного клуба?

В последний раз мадридский «Реал» не выходил в «Финал четырёх» в далёком 2012 году. «Олимпиакос» ведёт в серии с испанским грандом со счётом 2-0. У клуба из столицы Испании нет права на ошибку. Основным преимуществом является домашний паркет, но игра пока оставляет желать лучшего. «Олимпиакос» выглядит на порядок сильнее. Удастся ли «Реалу» побороться или будут безнадёжные 0-3?

Статистика плей-офф Евролиги
Плей-офф Евролиги:
Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги
Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «ПСЖ» неудачную серию во встречах с «Арсеналом»?

У «ПСЖ» есть возможность завершить сезон с четырьмя трофеями. Парижане уже победили в чемпионате Франции и Суперкубке страны. Помимо этого, они добрались до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка Франции. Команда уже отметились тем, что выбили из турнира довольно сильных соперников. «ПСЖ» прошёл «Ливерпуль» в 1/8 финала, а «Арсенал» высадил «Реал» в четвертьфинале. К слову, соперники встречались друг с другом пять раз в официальных матчах. «ПСЖ» ни разу не обыграл лондонский клуб (три ничьих, два поражения).

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