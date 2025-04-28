Снова «Трактор», снова камбэк! Челябинск повёл в полуфинале с «Динамо»

Каждому поколению — своя серия «Трактора» и «Динамо». В прошлом году Челябинск выиграл четвертьфинал всухую за счёт грамотной игры вторым номером, невероятной самоотверженности и чудес от Зака Фукале. В 2013-м команда Олега Знарка оформила второе чемпионство и одолела «Трактор» Валерия Белоусова, своим стилем влюбившего в себя множество болельщиков. Наконец, самые опытные фанаты вспомнят полуфинал 1993-го: Андрей Николишин в интервью сайту КХЛ сегодня открыто признал, что «Динамо» там помогли судьи.

Сегодня всё начиналось с нуля — даже за один год в командах изменилось очень многое. Бенуа Гру по ходу одного плей-офф крутит-вертит свои звенья максимально хаотичным способом — количество комбинаций уже сложно запомнить. Зато «Трактору» явно помогло возвращение в состав Григория Дронова, занявшего место в первой паре защиты. «Динамо» же вышло на лёд в почти привычных по двум раундам сочетаниям.

Первый период долгое время можно было использовать вместо снотворного. «Динамо» почти не прессинговало соперника, встречало «Трактор» глубоко и не лезло на рожон в атаке. «Трактор» после пары активных смен в самом дебюте матча ничего особенного придумать и не мог: хозяева больше владели шайбой, но это чаще всего выходило стерильным и не представляло какой-то угрозы.

«Динамо» своей тактикой словно бы усыпляло соперника, который в этом плей-офф за все первые периоды не забросил ни одной шайбы и не одержал ни одной победы — и эта тактика удалась. Первый бросок бело-голубых в матче случился только после 13 минут игры, и постаралась ярославская связка Павла Кудрявцева и Артёма Ильенко, которая вышла на другой уровень после перехода в «Динамо». После четвёртого звена на лёд вышли лидеры: Джордан Уил сам выиграл борьбу у борта и сам добил шайбу после наброса Артёма Сергеева от синей линии.

Второй период начался примерно с такого же момента: ярославские крокодильчики из четвёртого звена навели шороху в чужой зоне, а сливки снял Уил. С одной стороны, бросок у опытного канадца вышел классным — с другой стороны, это не первый и не второй раз в этом плей-офф, когда к Заку Фукале возникают вопросы.

Впрочем, Фукале частично все эти вопросы компенсировал позже, когда отразил несколько опаснейших контратак. Динамовский дедлайновый джокер Владислав Подъяпольский решил не отставать и тоже подтащил свою команду в нескольких ответных атаках «Трактора». Впрочем, он не спас после того, как Семён Дер-Аргучинцев бросал со 100-процентной позиции. Перед этим сначала Макс Комтуа одной подножкой заставил сразу двух игроков очутиться на льду, но ещё за секунду до этого Владимир Ткачёв бортанул Седрика Пакетта на лёд. Свисток промолчал — как и за предыдущие 40 минут, где арбитры выписали 0 удалений.

Впрочем, Алексей Волков вряд ли просто так конструировал в «Тракторе» обновлённую версию того самого ОМОНа, который когда-то подбирал Бобу Хартли. Кадейкин, Светлаков, Глотов, Робинсон — все эти немаленькие ребята подписывались ради того, чтобы забивать «грязные» голы, и они прекрасно знают, на каком участке льда закопаны бонусы и кубки. Поэтому в третьем периоде жизнь Подъяпольского превратилась в кошмар: перед ним на пятаке постоянно кто-то маячил и закрывал обзор. Разобраться с этой проблемой гости не смогли, поэтому «Трактор» сначала сравнял счёт после того, как Кадейкину с броском помогали сразу два одноклубника на пятаке, а потом и вышел вперёд — но Робинсон обошёлся без трафика.

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Впрочем, «Динамо» ответило своим давним оружием: бело-голубые реализовали единственное большинство, которое за 60 минут имели обе команды — Даниил Пыленков забил. Однако равенство держалось недолго: «Трактор» снова вышел вперёд после наброса с трафиком, но на этот раз Подъяпольскому закрывали обзор и свои, и чужие Кравцов с Кадейкиным. Гол Василия Глотова оказался победным: «Динамо» не помогло даже весьма раннее снятие вратаря.

В общем, «Трактор» продолжает быть удивительным: снова вытаскивает себя за волосы, снова не производит цельного ощущения, но все равно побеждает. «Динамо», которое в начале серии с «Ак Барсом» тоже проиграло пятак, показывает, что штаб Алексея Кудашова прекрасно умеет исправлять ошибки и перестраиваться под лучшие качеств соперников. Однако у команды Бена Гру арсенал приёмчиков будет пошире, чем у «Ак Барса».