Что сделала «Флорида»?! Перевернула игру за 11 секунд, «Тампа» на грани вылета!

«Битва за Флориду» до этого матча развивалась по удивительному сценарию – обе команды одерживали победы только в гостях. «Флорида» по обыкновению включилась к играм на вылет, показав многим экспертам (в том числе The Athletic), что андердогами они точно не являются.

Андрей Василевский появился в старте (по-другому быть и не могло) и провёл 113-й матч в плей-офф НХЛ в таком статусе, опередив Кена Дрейдена и выйдя на четвёртое место по данному показателю. Больше только у Лундквиста, Руа и Бродо.

Первой шайбы пришлось ждать почти половину игры, и забросила её «Флорида» — пятёрка «Тампы» в полном составе свалилась на один фланг, оставив Лунделля совершенно одного на пятаке.

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Но несмотря на отсутствие опасных моментов до этого «молнии» мгновенно собрались и уже через три с половиной минуты повели в счёте – Чаффи и Чернак забросили по шайбе за 11-секундный интервал и осчастливили Джона Купера, который очень яро отпраздновал второй гол.

Дерби и принципиальным противостояниям всегда присущи стычки, столкновения, а иногда и грязь. Именно к последнему решили прибегнуть игроки «Флориды». Во втором периоде Аарон Экблад локтём «вынес» Брэндона Хагеля и не получил даже двухминутного удаления, а в начале третьего Нико Миккола впечатал в борт сидящего на коленях Гиргенсонса. Тут судьи уже не могли молчать и удалили финского великана до конца игры.

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«Тампа» ужасно сыграла в меньшинстве, не создав за пять минут ни единого момента, а чуть позже поплатилась за это. Очередное игнорирование собственного пятака дорого обошлось гостям, так как накативший туда Экблад шансов Василевскому не оставил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже через 11 секунд подопечных Купера сокрушили ещё раз – наброс Сета Джонса с помощью рикошетов превратился в гол. «Лайтнинг» сняли вратаря, но быстро пропустили ещё раз.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа», казалось бы, спокойно контролировала игру и должна была доводить её до победы, но для такой «Флориды» нет ничего невозможного! Действующий чемпион показал характер, перевернув игру с ног на голову всего за 11 секунд. «Молнии» в шаге от вылета в первом раунде третий год подряд.