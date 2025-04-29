В «Тампе» недовольны судейством, Рантанен впервые забил «Колорадо». Итоги дня в НХЛ

«Флорида» и «Даллас» — в шаге от второго раунда.

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялось два матча, представляем обзор всех встреч.

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Флорида» открыла счёт в середине второго периода благодаря голу Антона Лунделля. Вскоре после этого Аарон Экблад провёл сокрушительный силовой на Брэндоне Хагеле, из-за которого нападающий «Тампы» не смог продолжить матч. Защитник «Пантерз» избежал удаления, однако разозлённая «Тампа» тут же забила два гола за 10 секунд – отличились Митчелл Чаффи и Эрик Чернак.

«Уже устаёшь отвечать на вопросы по хитам после каждого матча. Так что спрошу вас: вы задаёте мне этот вопрос почему? Вам есть что сказать по этому поводу? Если кто-то что-то хочет сказать, встаньте и скажите. Нет? Тогда давайте дальше», — так отреагировал Купер на хит Экблада.

«Вживую это выглядело как удар локтем. Посмотрел повтор – точно удар локтем. Хагель не смог продолжить матч, так что…» — сказал защитник Виктор Хедман.

Счёт 2:1 в пользу «молний» держался до концовки третьего периода, после чего «Флорида» забила дважды за 11 секунд стараниями Экблада и Сета Джонса. Окончательный счёт установил Картер Вераге голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Уайатт Джонстон, оформивший в этой встрече дубль, и Мэйсон Марчмент, защитник Томас Харли, финский нападающий Микко Рантанен. Для последнего это первый гол в ворота «Колорадо», за который он провёл 10 лет перед обменом в этом сезоне.

На счету россиян Евгения Дадонова и Ильи Любушкина результативные передачи. У «Колорадо» забитыми голами отметились финский нападающий Арттури Лехконен и звёздный канадский форвард Натан Маккиннон, сделавший в этой встрече также передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Расписание матчей 30 апреля