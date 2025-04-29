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Результаты матчей НХЛ за 29 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

В «Тампе» недовольны судейством, Рантанен впервые забил «Колорадо». Итоги дня в НХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей НХЛ за 29 апреля
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«Флорида» и «Даллас» — в шаге от второго раунда.

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялось два матча, представляем обзор всех встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Куликов) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Флорида» открыла счёт в середине второго периода благодаря голу Антона Лунделля. Вскоре после этого Аарон Экблад провёл сокрушительный силовой на Брэндоне Хагеле, из-за которого нападающий «Тампы» не смог продолжить матч. Защитник «Пантерз» избежал удаления, однако разозлённая «Тампа» тут же забила два гола за 10 секунд – отличились Митчелл Чаффи и Эрик Чернак.

«Уже устаёшь отвечать на вопросы по хитам после каждого матча. Так что спрошу вас: вы задаёте мне этот вопрос почему? Вам есть что сказать по этому поводу? Если кто-то что-то хочет сказать, встаньте и скажите. Нет? Тогда давайте дальше», — так отреагировал Купер на хит Экблада.

«Вживую это выглядело как удар локтем. Посмотрел повтор – точно удар локтем. Хагель не смог продолжить матч, так что…» — сказал защитник Виктор Хедман.

Счёт 2:1 в пользу «молний» держался до концовки третьего периода, после чего «Флорида» забила дважды за 11 секунд стараниями Экблада и Сета Джонса. Окончательный счёт установил Картер Вераге голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Джонстон (Дадонов, Сеси) – 00:09     2:0 Харли (Джонстон) – 19:15     3:0 Рантанен (Хинц, Любушкин) – 21:12     3:1 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 32:11     3:2 Маккиннон (Тэйвз, Нечас) – 34:38     4:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 36:48 (pp)     5:2 Марчмент (Петрович, Сегин) – 38:32     6:2 Хинц (Рантанен) – 57:55    

В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Уайатт Джонстон, оформивший в этой встрече дубль, и Мэйсон Марчмент, защитник Томас Харли, финский нападающий Микко Рантанен. Для последнего это первый гол в ворота «Колорадо», за который он провёл 10 лет перед обменом в этом сезоне.
На счету россиян Евгения Дадонова и Ильи Любушкина результативные передачи. У «Колорадо» забитыми голами отметились финский нападающий Арттури Лехконен и звёздный канадский форвард Натан Маккиннон, сделавший в этой встрече также передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сетка плей-офф НХЛ – 2025

Расписание матчей 30 апреля

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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