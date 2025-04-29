Вы зря думали, что у Козлова нет кубкового характера. Его проблема совсем в другом

«Салават Юлаев» с победы стартовал в полуфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом», который на сегодняшний день считается главным претендентом на чемпионство. Результат не сенсационный, но несколько неожиданный, учитывая мучения уфимцев с «Сибирью» и «Спартаком» в первых двух раундах плей-офф, в каждом из которых они были на волосок от вылета. К сожалению для болельщиков из Башкортостана, Кубок Гагарина для них в последние три года является синонимом этих самых мучений, а два подряд вылета в первом раунде породили разговоры, что Виктор Козлов – некубковый тренер. Действительно ли это так? Давайте разбираться.

Виктор Козлов Фото: РИА Новости

Нынешний сезон является третьим для «Салавата» при Козлове, и под его руководством клуб ни разу не заканчивал регулярку ниже третьего места на Востоке. Однако лишь в текущем сезоне команда из Уфы смогла преодолеть барьер первого раунда плей-офф. В 2023 году случилось фиаско с «Адмиралом» (2-4), а в 2024-м – с «Трактором» (2-4), на который в то время тоже никто особо не ставил. Но нужно признать, что «Салават Юлаев» стоял на грани своего третьего краха в Кубке Гагарина подряд – не блиставшую в регулярном чемпионате «Сибирь» уфимцы должны были обыгрывать в первом раунде увереннее, особенно после форменных разгромов в двух первых играх серии, но на деле всё решилось только в седьмом матче. Во втором раунде соперником юлаевцев стал «Спартак», который в этой серии также был андердогом, но при этом повёл в ней 3-1, однако не смог сделать последний шаг из-за своих же ошибок в решающие моменты матчей.

Итак, контраст между «Салаватом» Козлова образца регулярки и плей-офф очевиден. Неужели всё дело в отсутствии кубкового характера?

Вы, конечно, извините, но, когда команда выигрывает с 1-3 серию, в которой регулярно получала психологические удары вроде упущенной победы на последней секунде и потерь преимущества в несколько шайб, это отсутствие кубкового характера? Когда команда выигрывает два подряд седьмых матча – это отсутствие кубкового характера? Когда ты одерживаешь важнейшие победы без своего главного бомбардира и с вратарём, проводящим свой первый плей-офф, это тоже отсутствие кубкового характера?

Давайте лучше поговорим о другом. За время Виктора Козлова «Салават», как уже было сказано выше, провёл четыре тяжелейшие полные серии: с «Адмиралом», «Трактором», «Сибирью» и «Спартаком». Две из них оказались неудачными, в двух всё закончилось хорошо, но каждая вышла максимально тяжёлой. Нужно отметить, что все четыре вышеназванные команды даже близко не относятся к числу фаворитов Кубка Гагарина (ещё раз отмечу, что о «Тракторе» мы говорим прошлогоднего образца). А некоторые проблемы у Уфы с командами, не претендующими на высокие цели, случались и в регулярке. Разумеется, далеко не всегда, но чего стоят хотя бы два поражения в нынешнем сезоне от «Куньлуня».

При этом первое, о чём напомнил главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, когда его спросили о его ожиданиях от серии с «Салаватом», это то, что подопечные Козлова изрядно потрепали ярославцам нервы в регулярном чемпионате, выиграв оба матча данного противостояния. Ничего хорошего о встречах с юлаевцами в этом сезоне не вспомнит и триумфатор Восточной конференции «Трактор», которого «Салават» обыграл в трёх из четырёх очных матчей.

Таким образом, легко просматривается очевидный факт: команда Козлова просто-напросто не всегда чувствует себя комфортно в статусе фаворита. И текущая серия плей-офф с «Локомотивом» — первая для «Салавата Юлаева» при Козлове, в которой его команда является андердогом. И что-то подсказывает, что в ней Уфе будет легче, чем с той же «Сибирью», как бы парадоксально это ни звучало.

Первый матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Также у тренерского штаба уфимцев почему-то только в последних матчах впервые за три года появилось понимание того, что в плей-офф нужно играть немного иначе. В предыдущие годы, да и в этом тоже, вплоть до середины серии со «Спартаком» в «Салавате» почему-то считали, что играть в Кубке Гагарина можно абсолютно так же, как и в регулярке. Козлов – сверхатакующий тренер, и в этом плане он идеально подходит клубу из столицы Башкортостана с его традициями «бразильского хоккея». Однако плей-офф – это совсем про другое. Это работа на каждом сантиметре льда, это броски под шайбу, это драки на пятаке, это вратарские подвиги и борьба, невзирая на счёт. Именно таким мы начали видеть «Салават» с конца его серии с красно-белыми. Абсолютно логично, что романтику Козлову было крайне непросто в одночасье перестроить вообще всю свою хоккейную идеологию хотя бы на решающую часть сезона. Но он смог сделать это вовремя. Кто-то меняет схемы, кто-то меняет звенья. А Виктор Козлов изменил себя. И вот это уже самый главный признак наличия кубкового характера.