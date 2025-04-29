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Как изменилась игра Салавата Юлаева в плей-офф КХЛ — 2025, причины проблем в прошлые годы при Козлове

Вы зря думали, что у Козлова нет кубкового характера. Его проблема совсем в другом
Павел Новиков
Как изменилась игра «Салавата Юлаева» в плей-офф
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«Салавату» тяжело даются серии в статусе фаворита, но с «Локомотивом» он андердог.

«Салават Юлаев» с победы стартовал в полуфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом», который на сегодняшний день считается главным претендентом на чемпионство. Результат не сенсационный, но несколько неожиданный, учитывая мучения уфимцев с «Сибирью» и «Спартаком» в первых двух раундах плей-офф, в каждом из которых они были на волосок от вылета. К сожалению для болельщиков из Башкортостана, Кубок Гагарина для них в последние три года является синонимом этих самых мучений, а два подряд вылета в первом раунде породили разговоры, что Виктор Козлов – некубковый тренер. Действительно ли это так? Давайте разбираться.

Виктор Козлов

Виктор Козлов

Фото: РИА Новости

Нынешний сезон является третьим для «Салавата» при Козлове, и под его руководством клуб ни разу не заканчивал регулярку ниже третьего места на Востоке. Однако лишь в текущем сезоне команда из Уфы смогла преодолеть барьер первого раунда плей-офф. В 2023 году случилось фиаско с «Адмиралом» (2-4), а в 2024-м – с «Трактором» (2-4), на который в то время тоже никто особо не ставил. Но нужно признать, что «Салават Юлаев» стоял на грани своего третьего краха в Кубке Гагарина подряд – не блиставшую в регулярном чемпионате «Сибирь» уфимцы должны были обыгрывать в первом раунде увереннее, особенно после форменных разгромов в двух первых играх серии, но на деле всё решилось только в седьмом матче. Во втором раунде соперником юлаевцев стал «Спартак», который в этой серии также был андердогом, но при этом повёл в ней 3-1, однако не смог сделать последний шаг из-за своих же ошибок в решающие моменты матчей.

Итак, контраст между «Салаватом» Козлова образца регулярки и плей-офф очевиден. Неужели всё дело в отсутствии кубкового характера?

Как тренер и менеджмент клуба подбирали ключи к успеху:
Козлов вернул «Салавату Юлаеву» статус гранда. За счёт чего Уфа совершила скачок наверх?
Козлов вернул «Салавату Юлаеву» статус гранда. За счёт чего Уфа совершила скачок наверх?

Вы, конечно, извините, но, когда команда выигрывает с 1-3 серию, в которой регулярно получала психологические удары вроде упущенной победы на последней секунде и потерь преимущества в несколько шайб, это отсутствие кубкового характера? Когда команда выигрывает два подряд седьмых матча – это отсутствие кубкового характера? Когда ты одерживаешь важнейшие победы без своего главного бомбардира и с вратарём, проводящим свой первый плей-офф, это тоже отсутствие кубкового характера?

Давайте лучше поговорим о другом. За время Виктора Козлова «Салават», как уже было сказано выше, провёл четыре тяжелейшие полные серии: с «Адмиралом», «Трактором», «Сибирью» и «Спартаком». Две из них оказались неудачными, в двух всё закончилось хорошо, но каждая вышла максимально тяжёлой. Нужно отметить, что все четыре вышеназванные команды даже близко не относятся к числу фаворитов Кубка Гагарина (ещё раз отмечу, что о «Тракторе» мы говорим прошлогоднего образца). А некоторые проблемы у Уфы с командами, не претендующими на высокие цели, случались и в регулярке. Разумеется, далеко не всегда, но чего стоят хотя бы два поражения в нынешнем сезоне от «Куньлуня».

Уфимцы — грозная сила. Особенно если в них не верят:
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина

При этом первое, о чём напомнил главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, когда его спросили о его ожиданиях от серии с «Салаватом», это то, что подопечные Козлова изрядно потрепали ярославцам нервы в регулярном чемпионате, выиграв оба матча данного противостояния. Ничего хорошего о встречах с юлаевцами в этом сезоне не вспомнит и триумфатор Восточной конференции «Трактор», которого «Салават» обыграл в трёх из четырёх очных матчей.

Таким образом, легко просматривается очевидный факт: команда Козлова просто-напросто не всегда чувствует себя комфортно в статусе фаворита. И текущая серия плей-офф с «Локомотивом» — первая для «Салавата Юлаева» при Козлове, в которой его команда является андердогом. И что-то подсказывает, что в ней Уфе будет легче, чем с той же «Сибирью», как бы парадоксально это ни звучало.

Первый матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Первый матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Также у тренерского штаба уфимцев почему-то только в последних матчах впервые за три года появилось понимание того, что в плей-офф нужно играть немного иначе. В предыдущие годы, да и в этом тоже, вплоть до середины серии со «Спартаком» в «Салавате» почему-то считали, что играть в Кубке Гагарина можно абсолютно так же, как и в регулярке. Козлов – сверхатакующий тренер, и в этом плане он идеально подходит клубу из столицы Башкортостана с его традициями «бразильского хоккея». Однако плей-офф – это совсем про другое. Это работа на каждом сантиметре льда, это броски под шайбу, это драки на пятаке, это вратарские подвиги и борьба, невзирая на счёт. Именно таким мы начали видеть «Салават» с конца его серии с красно-белыми. Абсолютно логично, что романтику Козлову было крайне непросто в одночасье перестроить вообще всю свою хоккейную идеологию хотя бы на решающую часть сезона. Но он смог сделать это вовремя. Кто-то меняет схемы, кто-то меняет звенья. А Виктор Козлов изменил себя. И вот это уже самый главный признак наличия кубкового характера.

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