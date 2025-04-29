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Расписание спортивных матчей 30 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Зенит» — ЦСКА, «Барселона» — «Интер», полуфинал Кубка Гагарина и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 30 апреля: «Локомотив» — «Ростов» в Кубке России, Капризов в Кубке Стэнли, Роналду в Лиге чемпионов АФК, плей-офф НБА и ВХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: божественные силы помогут Яннису?

Опасения подтвердились — Дэмьен Лиллард получил разрыв ахиллова сухожилия. Теперь Яннис Адетокунбо остался совсем без подмоги в серии с «Индианой». Грек словно один играет в плей-офф. Да, один раз включился Гари Трент-младший, благодаря чему «олени» и забрали единственную победу. Теперь же «Бакс» на грани вылета, без своей второй звезды, и ещё будут играть в гостях. Только чудо-игра от Адетокунбо может спасти «Милуоки» в плей-офф.

Статистика плей-офф НБА
Падение недавних финалистов плей-офф:
Почти антирекорд. «Майами» разнесли в плей-офф НБА, а дальше — одни проблемы
Почти антирекорд. «Майами» разнесли в плей-офф НБА, а дальше — одни проблемы

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков наберёт Кирилл Капризов?

Кирилла Капризова на сегодняшний день можно назвать лучшим игроком в плей-офф – россиянин набирает много очков, делает это красиво, а также помогает команде на равных тягаться с фаворитом. «Вегас» неожиданно для многих столкнулся с большими проблемами – лидеры выглядят невыразительно, а хвалёная оборона «рыцарей» не так уж и хороша. Смогут ли «Голден Найтс» перестроиться на правильные рельсы и поставить соперника на край пропасти?

Статистика плей-офф НХЛ
Обзор четвёртого матча:
Барбашёв испортил Капризову день рождения! Российский герой спас фаворита плей-офф НХЛ
Видео
Барбашёв испортил Капризову день рождения! Российский герой спас фаворита плей-офф НХЛ

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: найдутся ли у «Эдмонтона» теневые герои?

Пока Макдэвид и Драйзайтль полностью оправдывают звание суперзвёзд – 97-й и 29-й являются единственной причиной, почему счёт в серии равный. «Лос-Анджелес» действительно имел все возможности увезти из Канады хотя бы одну победу, но в решающие моменты «короли» действовали неправильно и где-то робко. С более опытным соперником так делать нельзя. Тенденция продолжится – домашняя команда заберёт матч?

Статистика плей-офф НХЛ
Драйзайтль — о победе в четвёртом матче серии:
Драйзайтль — о волевой победе «Эдмонтона»: мы никогда не сдаёмся, это наш менталитет

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: самый важный матч серии — кто победит?

Самой равной серией в плей-офф является противостояние «Денвера» и «Клипперс». Счёт 2-2 полностью отражает то, что команды стоят друг друга. В четвёртом матче мы стали свидетелями красивейшего слэм-данка от Аарона Гордона менее чем за одну секунду до финальной сирены, что является само по себе уникальным событием. Все суперзвёзды команд играют на максимум, а Йокич практически в одиночку тащит «Наггетс». Сумеет ли серб вывести «самородков» вперёд?

Статистика плей-офф НБА
Такое бывает не только в кино!
Редкий (!) бросок на победу в матче плей-офф НБА. Видео
Редкий (!) бросок на победу в матче плей-офф НБА. Видео

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Кори Гауфф (США, 4), Мадрид, четвертьфинал

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Интрига: выйдет ли Андреева в свой первый полуфинал грунтового «тысячника»?

Турнир WTA-1000 в Мадриде в чём-то знаковый для Мирры Андреевой. Два года назад 15-летняя на тот момент россиянка впервые блеснула на взрослом уровне, выйдя здесь в четвёртый круг. В 2024-м Андреева дошла до четвертьфинала, а сейчас — в шаге от побития личного рекорда — на грунтовых «тысячниках» в полуфинал Мирра ещё не выходила. Для этого россиянке необходимо обыграть чемпионку US Open — 2023 Кори Гауфф, с которой у неё 0-2 в личных встречах. Задача сложная, но вполне решаемая.

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка
А вот как Мирра и другие отреагировали на блэкаут в Испании:
«Я никогда такого не испытывала». Мирра и другие игроки в шоке из-за блэкаута в Мадриде
«Я никогда такого не испытывала». Мирра и другие игроки в шоке из-за блэкаута в Мадриде

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: с какого счёта «Трактор» отыграется на этот раз? Или «Динамо» учтёт ошибки?

«Трактор» — король камбэков в нынешнем плей-офф. Когда уже кажется, что такой трюк не пройдёт, они вновь это делают. «Динамо» в первом матче почти 40 минут контролировало ход встречи, но слабый возврат в оборону и шайба в раздевалку стоила москвичам первого матча. В первой встрече почти не было потасовок, свойственных для игр плей-офф, вторая игра будет горячее?

Статистика плей-офф КХЛ
Как «Трактор» отыгрался в первом матче?
Снова «Трактор», снова камбэк! Челябинск повёл в полуфинале с «Динамо»
Видео
Снова «Трактор», снова камбэк! Челябинск повёл в полуфинале с «Динамо»

⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Ростов», Кубок России, Путь регионов, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» останется в борьбе за Кубок?

«Локомотив» уже вряд ли поборется за медали в РПЛ. Кубок — последний шанс сделать сезон успешным. В полуфинале Пути регионов команда Михаила Галактионова сыграет дома с «Ростовом». Тяжёлый соперник. Южане также мечтают взять первый с 2014 года Кубок России. С учётом не самой лучшей формы «Локо», у ростовчан есть шансы.

Статистика Кубка России
Всё самое интересное про предстоящие матчи Кубка:
«Спартак» приговорит Личку, а «Зенит» прервёт серию ЦСКА? Интриги Кубка России
«Спартак» приговорит Личку, а «Зенит» прервёт серию ЦСКА? Интриги Кубка России

🏒 18:30: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, второй матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вторая игра будет менее результативной?

«Югра» по регулярному чемпионату и первым двум раундам плей-офф приучила болельщиков к тому, что команда не забивает много. Впрочем, именно надёжность у своих ворот является для ханты-мансийцев залогом успеха. Но в первом матче забетонировать подходы к своим воротам не удалось – команда пропустила четыре и проиграла стартовую встречу. «Югра» перестроится во втором матче или «Химик», получивший качественное усиление после вылета «Спартака», заберёт и эту встречу?

Статистика плей-офф ВХЛ
Авторы шайб первого матча:
«Химик» одержал победу над «Югрой» в овертайме в первом матче 1/2 финала плей-офф ВХЛ

⚽️ 19:30: «Аль-Наср» — «Кавасаки Фронтале», Лига чемпионов АФК. 1/2 финала

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/2 финала
30 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Роналду окажется в финале азиатской ЛЧ?

У «Аль-Насра» есть отличный шанс взять азиатскую Лигу чемпионов! До трофея — два матча. В полуфинале команда Стефано Пиоли сыграет с японским «Кавасаки Фронтале». Оба клуба ни разу в своей истории не побеждали в ЛЧ АФК. Конечно, у Криштиану Роналду есть большая мотивация довести «Аль-Наср» до дебютного трофея. Хотя в потенциальном финале придётся зарубиться с соотечественниками: во второй паре играют «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль».

Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК
А вот чемпионат Саудовской Аравии «Аль-Наср» уже не выиграет:
Роналду остаётся? Что случилось с Малкомом? Кто чемпион? Что творится в Саудовской Аравии
Роналду остаётся? Что случилось с Малкомом? Кто чемпион? Что творится в Саудовской Аравии

⚽️ 20:30: «Зенит» — ЦСКА, Кубок России, Путь РПЛ, финал, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд сделает шаг в Суперфинал?

«Зенит» и ЦСКА во втором сезоне подряд сыграют в финале Пути РПЛ Кубка России. В прошлом году в Суперфинал вышла команда Сергея Семака, которая в итоге и забрала трофей. Но теперь москвичи находятся в классной форме и готовы к реваншу. Тем более что «Зенит» нестабилен. У ЦСКА есть возможность увезти хороший результат из Санкт-Петербурга. А победа в дерби над «Спартаком» (2:1) придала команде дополнительный позитив.

Статистика Кубка России
У ЦСКА в дерби со «Спартаком» дебютировал 20-летний защитник. Знакомимся с Абдулкадыровым:
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«Я буду такого же роста, как Березуцкие?» Удивительный дебют в дерби «Спартак» — ЦСКА

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Интер», Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» сделает шаг к первому за 10 лет финалу ЛЧ?

«Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов с 2015 года. А сейчас команда Ханс-Дитер Флика находится в шаге от попадания в финал. Впереди — две встречи с «Интером». Каталонцам мегаважно побеждать в первой игре дома. Хотя не факт, что она состоится: из-за проблем с электричеством в Испании матч могут перенести. Но если же игра пройдёт, то «Барса» будет большим фаворитом. Во-первых, каталонцы находятся в классной форме: в конце прошлой недели они выиграли Кубок Испании, в финале разобравшись с «Реалом». Во-вторых, «Интер» потерпел два поражения подряд в Серии А и находится не в лучших кондициях. «Барселона» обязана побеждать, иначе возникнут неприятности.

Статистика Лиги Чемпионов
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