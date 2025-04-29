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Первое интервью с тренером Ильёй Воробьёвым после ухода из ЦСКА, 29 апреля 2025 года

«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Павел Панышев
Интервью с тренером Ильёй Воробьёвым
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Теперь уже бывший главный тренер армейцев рассказал о сегодняшнем решении клуба.

Сегодня в ХК ЦСКА официально объявили о расставании со всем тренерским штабом первой команды, включая главного тренера Илью Воробьёва.

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — гласит официальный релиз армейцев.

Обозреватель «Чемпионата» связался с Ильёй Петровичем и взял у него эксклюзивное интервью по поводу случившегося.

У армейцев нет чемпионского состава:
Каким теперь будет состав ЦСКА? Чистки и усиление просто необходимы
Каким теперь будет состав ЦСКА? Чистки и усиление просто необходимы

«Сегодня мы подписали бумаги»

— Как узнали о своей отставке?
— Мне позвонил агент и сказал, что весь тренерский штаб ЦСКА уволен. Сегодня мы подписали бумаги.

— Удивило ли вас такое решение армейского руководства?
— В какой-то степени – да, в какой-то степени – нет. Можно по-разному рассматривать ситуацию. Такова специфика тренерской работы.

— Удалось ли попрощаться с командой?
— Да, сегодня я и мои бывшие помощники по тренерскому штабу попрощались с ребятами и пожелали им удачи в дальнейшем.

Максимум нынешнего ЦСКА:
Требовать результата от нынешнего ЦСКА абсурдно. Это совсем сырая команда
Требовать результата от нынешнего ЦСКА абсурдно. Это совсем сырая команда

«Многие аспекты получились напряжёнными»

— Как оцените проведённый сезон в ЦСКА?
— Сложный сезон, много что поменялось и в клубе, и в команде. Например, сильно обновился состав.

— Сказалась потеря по ходу сезона многих ключевых игроков…
— Многие аспекты получились напряжёнными. По разным причинам по ходу сезона мы потеряли наших ведущих игроков и лидеров команды.

— Илья Петрович, показалось, что ЦСКА не хватило высококлассных легионеров в составе.
— Что касается вопросов селекции, то это не ко мне.

Илья Воробьёв

Илья Воробьёв

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я открыт для предложений и полностью готов к работе»

— Какие у вас планы на ближайшее время?
— Посмотреть и разобрать полуфиналы Кубка Гагарина, а затем — и финальную серию. Также буду наблюдать за ходом плей-офф в НХЛ.

— Усталости не накопились, готовы снова работать в ближайшее время?
— Однозначно. Я открыт для предложений из клубов Континентальной лиги и полностью готов к работе.

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