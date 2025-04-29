«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА

Сегодня в ХК ЦСКА официально объявили о расставании со всем тренерским штабом первой команды, включая главного тренера Илью Воробьёва.
«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — гласит официальный релиз армейцев.
Обозреватель «Чемпионата» связался с Ильёй Петровичем и взял у него эксклюзивное интервью по поводу случившегося.
«Сегодня мы подписали бумаги»
— Как узнали о своей отставке?
— Мне позвонил агент и сказал, что весь тренерский штаб ЦСКА уволен. Сегодня мы подписали бумаги.
— Удивило ли вас такое решение армейского руководства?
— В какой-то степени – да, в какой-то степени – нет. Можно по-разному рассматривать ситуацию. Такова специфика тренерской работы.
— Удалось ли попрощаться с командой?
— Да, сегодня я и мои бывшие помощники по тренерскому штабу попрощались с ребятами и пожелали им удачи в дальнейшем.
«Многие аспекты получились напряжёнными»
— Как оцените проведённый сезон в ЦСКА?
— Сложный сезон, много что поменялось и в клубе, и в команде. Например, сильно обновился состав.
— Сказалась потеря по ходу сезона многих ключевых игроков…
— Многие аспекты получились напряжёнными. По разным причинам по ходу сезона мы потеряли наших ведущих игроков и лидеров команды.
— Илья Петрович, показалось, что ЦСКА не хватило высококлассных легионеров в составе.
— Что касается вопросов селекции, то это не ко мне.
Илья Воробьёв
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Я открыт для предложений и полностью готов к работе»
— Какие у вас планы на ближайшее время?
— Посмотреть и разобрать полуфиналы Кубка Гагарина, а затем — и финальную серию. Также буду наблюдать за ходом плей-офф в НХЛ.
— Усталости не накопились, готовы снова работать в ближайшее время?
— Однозначно. Я открыт для предложений из клубов Континентальной лиги и полностью готов к работе.