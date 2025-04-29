В ЦСКА решили «слить» и следующий сезон? Что означает отставка Воробьёва и его штаба

В КХЛ произошла ещё одна тренерская отставка – вслед за несколькими коллегами своего поста лишился наставник ЦСКА Илья Воробьёв. Вместе с 50-летним специалистом был уволен и тренерский штаб армейцев. Такое решение по версии официального заявления клуба было мотивировано «невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025». Речь, очевидно, идёт о победе в Кубке Гагарина.

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Забавно, что прошло всего две недели с момента, когда другое официальное заявление красно-синих гласило – все итоги будут подведены в конце мая после заседания наблюдательного совета клуба. Но так долго руководство армейцев решило не ждать и поспешило расстаться с Ильёй Петровичем уже сейчас.

Прошло немногим больше года с момента назначения Воробьёва в ЦСКА – 27 марта 2024-го клуб объявил о расставании с Сергеем Фёдоровым, который принёс московской команде два Кубка Гагарина, и подписании соглашения с экс-наставником «Металлурга», СКА и сборной России. При этом договор с главным тренером был заключён аж на три года – оттого ещё удивительнее, что менеджмент армейцев решил прекратить взаимоотношения с Ильёй Петровичем при первой же неудаче.

В этой ситуации есть вопросы к руководству – неужели там действительно верили, что Воробьёв и его штаб в первый же год работы возьмут Кубок Гагарина? Уроженец Риги и так не обладал репутацией тренера, который в сжатые сроки может построить чемпионскую команду, и это точно должны были понимать высшие чины клуба, приглашавшие его к управлению ЦСКА. Да и в целом такая ситуация в наши дни кажется практически нереалистичной – хотя и бывают исключения, которые, как известно, лишь подтверждают правило.

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Может, Игорь Есмантович и другие руководители армейского клуба ориентировались на пример Фёдорова, выигравшего два Кубка Гагарина за первые два года работы? Но там же есть большая разница – у Сергея Викторовича был один из самых сильных составов в лиге, плюс он и так хорошо знал систему ЦСКА изнутри, поскольку входил в наблюдательный совет.

Воробьёва же снабдили россиянами из АХЛ, которые вообще не знали или уже давно забыли, что такое игра в КХЛ. А по ходу сезона так и не дали нормального усиления (хотя от того же Рурка Шартье лично у меня ожидания были выше). Прибавьте к этому дисквалификацию Владислава Каменева, травмы Виталия Абрамова и Ивана Просветова, не успевшего набрать кондиции перед плей-офф. С этим в клубе хотели стать чемпионами? Что ж, в таком случае у меня плохие новости для руководства.

Да, этот ЦСКА по ходу сезона умудрился «сгореть» «Металлургу» со счётом 0:7 на своём льду, но он же впоследствии выдал и 11-матчевую победную серию. На лидерские роли вышло звено Абрамов – Соркин – Полтапов, со временем уверенность обрёл Просветов, чуть лучше стали смотреться вернувшиеся из Северной Америки «легионеры». И при всех своих недостатках, которые, несомненно, были, армейцы закончили регулярный сезон всего в двух очках от третьего места на Западе. А в плей-офф проиграли сделавшему качественный шаг вперёд минскому «Динамо», которое проводило второй год при Дмитрии Квартальнове.

Не говорю, что ЦСКА под руководством Воробьёва играл хорошо, но при этом решение руководства ещё раз рубануть сплеча искренне не понимаю – Илья Петрович и его штаб не были единственными, к кому здесь стоит предъявлять претензии. Построение команды – процесс небыстрый, особенно для человека, который приходит извне. Разве что на мостик не вернётся Сергей Фёдоров, во что на сегодняшний день верится с трудом. Поэтому пока что кажется, что как минимум следующий сезон армейцы решили попросту «слить», уйдя в очередной этап перестройки.