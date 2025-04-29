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ХК ЦСКА уволил главного тренера Илью Воробьёва и его тренерский штаб после сезона-2024/2025, почему, причины

В ЦСКА решили «слить» и следующий сезон? Что означает отставка Воробьёва и его штаба
Дмитрий Сторожев
Увольнение Ильи Воробьёва из ХК ЦСКА
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Армейское руководство не простило вылет в первом раунде плей-офф.

В КХЛ произошла ещё одна тренерская отставка – вслед за несколькими коллегами своего поста лишился наставник ЦСКА Илья Воробьёв. Вместе с 50-летним специалистом был уволен и тренерский штаб армейцев. Такое решение по версии официального заявления клуба было мотивировано «невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025». Речь, очевидно, идёт о победе в Кубке Гагарина.

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Забавно, что прошло всего две недели с момента, когда другое официальное заявление красно-синих гласило – все итоги будут подведены в конце мая после заседания наблюдательного совета клуба. Но так долго руководство армейцев решило не ждать и поспешило расстаться с Ильёй Петровичем уже сейчас.

Прошло немногим больше года с момента назначения Воробьёва в ЦСКА – 27 марта 2024-го клуб объявил о расставании с Сергеем Фёдоровым, который принёс московской команде два Кубка Гагарина, и подписании соглашения с экс-наставником «Металлурга», СКА и сборной России. При этом договор с главным тренером был заключён аж на три года – оттого ещё удивительнее, что менеджмент армейцев решил прекратить взаимоотношения с Ильёй Петровичем при первой же неудаче.

В этой ситуации есть вопросы к руководству – неужели там действительно верили, что Воробьёв и его штаб в первый же год работы возьмут Кубок Гагарина? Уроженец Риги и так не обладал репутацией тренера, который в сжатые сроки может построить чемпионскую команду, и это точно должны были понимать высшие чины клуба, приглашавшие его к управлению ЦСКА. Да и в целом такая ситуация в наши дни кажется практически нереалистичной – хотя и бывают исключения, которые, как известно, лишь подтверждают правило.

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Может, Игорь Есмантович и другие руководители армейского клуба ориентировались на пример Фёдорова, выигравшего два Кубка Гагарина за первые два года работы? Но там же есть большая разница – у Сергея Викторовича был один из самых сильных составов в лиге, плюс он и так хорошо знал систему ЦСКА изнутри, поскольку входил в наблюдательный совет.

Воробьёва же снабдили россиянами из АХЛ, которые вообще не знали или уже давно забыли, что такое игра в КХЛ. А по ходу сезона так и не дали нормального усиления (хотя от того же Рурка Шартье лично у меня ожидания были выше). Прибавьте к этому дисквалификацию Владислава Каменева, травмы Виталия Абрамова и Ивана Просветова, не успевшего набрать кондиции перед плей-офф. С этим в клубе хотели стать чемпионами? Что ж, в таком случае у меня плохие новости для руководства.

Да, этот ЦСКА по ходу сезона умудрился «сгореть» «Металлургу» со счётом 0:7 на своём льду, но он же впоследствии выдал и 11-матчевую победную серию. На лидерские роли вышло звено Абрамов – Соркин – Полтапов, со временем уверенность обрёл Просветов, чуть лучше стали смотреться вернувшиеся из Северной Америки «легионеры». И при всех своих недостатках, которые, несомненно, были, армейцы закончили регулярный сезон всего в двух очках от третьего места на Западе. А в плей-офф проиграли сделавшему качественный шаг вперёд минскому «Динамо», которое проводило второй год при Дмитрии Квартальнове.

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Не говорю, что ЦСКА под руководством Воробьёва играл хорошо, но при этом решение руководства ещё раз рубануть сплеча искренне не понимаю – Илья Петрович и его штаб не были единственными, к кому здесь стоит предъявлять претензии. Построение команды – процесс небыстрый, особенно для человека, который приходит извне. Разве что на мостик не вернётся Сергей Фёдоров, во что на сегодняшний день верится с трудом. Поэтому пока что кажется, что как минимум следующий сезон армейцы решили попросту «слить», уйдя в очередной этап перестройки.

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