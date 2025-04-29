«Эдмонтон» — снова самая весёлая команда НХЛ. Но с такой игрой команде ничего не светит

«Нефтяники» растеряли почти всё, за счёт чего год назад вышли в финал.

Если провести независимый опрос людей, которые хоть как-то смотрят за происходящим в НХЛ, то почти каждый скажет, что самая интересная, яркая и захватывающая серия в первом раунде – «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». И спорить с этим бессмысленно: выдающиеся камбэки «Ойлерз», убийственное большинство обеих команд и 37 (!) шайб за четыре матча. Конечно, кто-то может опротестовать это негласное звание, заявив, что это некубковый хоккей. Этот «кто-то» даже будет по-своему прав, но и такие серии должны быть.

«Эдмонтон» образца нынешнего плей-офф не похож на ту команду, что в прошлом году была в шаге от Кубка Стэнли. Те «Ойлерз» предпочли яркому и где-то бесшабашному хоккею строгость, приземлённость и чёткое выполнение тренерского задания. Особенно явно это было видно в финале конференции с «Далласом» — тогда команда Ноблоха только в одном матче забросила более трёх шайб, а в решающей седьмой игре победила со счётом 2:1, нанеся за 60 минут лишь 10 бросков.

Многие могут задать резонный вопрос: почему «нефтяники» не используют опыт прошлого года, подавшись в тот хоккей, который приносил им лишь вылеты в первом-втором (один раз — в третьем) раунде? Есть как минимум четыре проблемы, которые заставляют Макдэвида и Драйзайтля выворачиваться наизнанку, чтобы добиться победы.

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Ужасная вратарская бригада

Это, конечно, давно не новость – в «Эдмонтоне» уже более десятка лет не могут найти твёрдого первого номера, который закрыл бы проседающую позицию. Стюарт Скиннер, начинавший плей-офф в качестве основного, дал «Лос-Анджелесу» за 110 минут забить 11 раз, в том числе голкипер пропустил очень странную шайбу в концовке первой игры – сразу же после того, как «нефтяники» героически сравняли счёт в матче. Статистика Стюарта ужасна – всего 81% отражённых бросков и коэффициент надёжности 6,11. Хуже нет ни у одного голкипера.

Кэлвин Пикар, появившийся ещё в концовке второй встречи, имеет статистику в разы лучше, но более показательна здесь другая – показатель отражённых бросков сверх xG. У Пикара этот показатель равен «-1,6». А у Скиннера так вообще кошмарные «-4,7» — хуже только у Коннора Хеллебайка.

Кэлвин Пикар и Коннор Макдэвид Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Да, оба вратаря играли и в прошлом году, и это не помешало «Ойлерз» зайти далеко. Но тогда конъюнктура была совершенно иная – Скиннер провёл сильную регулярку и добротно выступил в плей-офф. А Пикар стал теневым героем во втором раунде: в самый сложный момент серии с «Ванкувером» подтащил и не дал команде устроиться на 1-3 в серии.

Наверняка менеджмент «нефтяников» сейчас в голове прокручивает, как здорово было бы в дедлайн взять Джона Гибсона, однако «Ойлерз» сами приняли решение идти в плей-офф с бригадой вратарей, которая вызывает ужас не у соперников, а у собственных партнёров.

Нижние звенья — не помощники

Ещё одна особенность «Эдмонтона» прошлого года – хорошая игра нижних звеньев, которые помогают команде как в обороне, так и в атаке. В прошлом плей-офф отлично раскрылись игроки, на которых не возлагалась большая ответственность – Фёгеле, Янмарк, Холлоуэй, Хенрик, Браун не только давали энергию команде, но и закончили постсезон с положительным показателем полезности (кроме Фёгеле) и забивали важнейшие голы.

Сейчас ничего из этого нет и близко – в 14 из 18 шайб «Эдмонтона» приняли прямое участие Макдэвид и Драйзайтль. Чем не показатель? Причём это нельзя даже списать на невезение – нападающие нижних звеньев индивидуально даже по xG не создали моментов на одну шайбу. Исключение – Кейн, забивший с ленточки ворот, и Браун с двумя шайбами, одна из которых – в пустые ворота.

Ближайшие помощники Макдэвида и Драйзайтля совсем ушли в тень

В первую очередь речь о Ньюдженте-Хопкинсе и Хаймане, которые провалились ещё в регулярке, а сейчас играют будто по инерции с гладкой частью чемпионата. Зак и вовсе потерял место в первой спецбригаде большинства, откуда он в последние три сезона забил много голов, занимая позицию на пятаке.

Зак Хайман Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Ньюджент-Хопкинс никогда бомбардиром не был, но в прошлом и позапрошлом году смотрелся очень органично в роли ближайшего помощника Макдэвида и Драйзайтля – мог взять игру на себя даже в большинстве, был полезен в подыгрыше с одной из двух суперзвёзд, а также много подчищал сзади.

Достаточно взглянуть даже на статистику – оба просели в результативности почти в полтора раза, что на фоне игры в сочетании Коннором и Леоном просто кошмарно.

Команда не только не усилилась, но и ослабла

Уже можно смело говорить, что все шаги, предпринятые «Эдмонтоном» на рынке, не сработали. Арвидссон и Скиннер не стали подмогой Драйзайтлю во втором сочетании и не использовали огромное количество шансов, которые им давал Ноблох. Швед до сих пор играет в топ-6, так как глубиной состава «Ойлерз» похвастаться не могут, но уже без Драйзайтля в напарниках. А канадец, который прославился тем, что никак не мог дебютировать в плей-офф, исполнил свою мечту и сел в запас после первого же матча.

Василий Подколзин, за которого все радовались в начале сезона, тоже не может себя показать в сочетании с именитыми партнёрами. Статистика российского форварда схожа с показателями игроков третьих-четвёртых звеньев, но Василий-то почти весь сезон играет во втором и получает достаточно игрового времени.

Всё-таки летний оффершит Бробергу и Холлоуэю больно ударил по глубине состава «нефтяников» — таких игроков даже на более дорогих контрактах сейчас попросту нет.

А теперь давайте ответим на вопрос, поставленный в самом начале: почему «Эдмонтон» так ярко и весело проводит нынешний плей-офф? А потому что у «нефтяников» нет иных вариантов. «Лос-Анджелес» очень эффективно пользуется огрехами соперника в организации игры и заставляет Макдэвида и Драйзайтля выпрыгивать из штанов, чтобы просто забить больше, чем пропустить.

Два раза такой трюк канадцу и немцу удался, но дальше этой команде попросту ничего не светит – они не могут в каждой игре создавать по четыре-пять голов на двоих. И помощи они вряд ли дождутся.