Железнодорожники впервые в сезоне обыграли юлаевцев. Уфе не помог даже курьёзный гол.

«Локомотив» жив! Ярославцы вытащили второй матч с «Салаватом» и сравняли счёт в серии

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина преподнёс сюрприз для многих фанатов хоккея. «Салават Юлаев», считавшийся аутсайдером в этом противостоянии, вытащил стартовую игру.

Встреча оказалась тяжёлым испытанием для обеих команд, но казалось, что «Локомотив» должен забирать матч. На деле всё вышло совершенно иначе. Более того, именно в первой встрече главным героем стал голкипер уфимцев Семён Вязовой, совершивший несколько важных сейвов и попутно установивший уникальный рекорд в истории КХЛ.

Вероятно, победа в первом матче придала юлаевцам уверенность, поскольку именно они активнее начали вторую встречу. «Салават» нанёс пару опасных бросков, а на четвёртой минуте получил право сыграть в большинстве. Численное преимущество, однако, запомнилось в основном лишь двумя бросками Джоша Ливо, наконец вернувшегося в стартовый состав гостей.

Другой опасный момент создал Денис Ян, бросавший в упор по пустому углу ворот ярославцев, — голкипер Даниил Исаев совершил классное спасение.

Стартовое преимущество «Салавата» постепенно спадало и окончательно завершилось, когда на 12-й минуте Сергей Варлов получил удаление за задержку клюшки. Уфимцы в этом плей-офф играют крайне неудачно в меньшинстве, но в этот раз им удалось выстоять.

Однако, видимо, именно в этот момент юлаевцы лишились инициативы, которая перешла в руки «Локомотива». Железнодорожники включили своё классическое давление — и извлекли выгоду из него.

На 15-й минуте ярославцы открыли счёт в матче.

Хозяева организовали позиционную атаку. Хоккеисты «Салавата» ввязались в борьбу у борта, пытаясь вывести шайбу из зоны, но в итоге Александр Полунин вышел победителем из противостояния и отдал передачу на синюю линию. Там оказался Александр Елесин, который нанёс мощнейший щелчок — шайба попала в Даниила Тесанова и от него залетела в ворота! 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

До конца периода «Локомотив» ничего не позволил создать сопернику, связав того по рукам и ногам. Сами ярославцы провели пару хороших атак — особенно запомнилась одна из последних, когда шайба чуть не залетела в ворота уфимцев после рикошета от конька Александра Радулова. Однако Вязовой спас.

На старте второго периода «Салават» попытался вернуться в игру, хороший шанс был у Ярослава Цулыгина и Александра Хмелевски. Тем не менее на 26-й минуте Варлов получил второй штраф в матче, и, несмотря на то что гости выстояли, «Локомотив» вернул инициативу себе.

Железнодорожники буквально забаррикадировали вход в свою зону и заблокировали уфимцев на их трети площадки. Они наносили бросок за броском, но долгое время не могли конвертировать игровое преимущество в голы. На 33-й минуте ярославцы выиграли борьбу в углу, Байрон Фрейз получил шайбу и бросил из левого круга вбрасывания — штанга спасла «Салават»!

Через минуту уже ничто и никто не сумел помочь гостям.

В ходе очередной затяжной атаки Никита Черепанов нанёс щелчок от синей линии, шайба задела хоккеиста «Локомотива» на пятачке и полетела за ворота. Ударившись о лицевой борт, она неожиданно выскочила с противоположной стороны — прямо на клюшку Максима Шалунова. Нападающий расстрелял ближний угол ворот — у Вязового не было ни единого шанса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После второго гола «Локомотив» продолжил давить. Больше шайб ярославцы не забросили, но по броскам за эту 20-минутку просто уничтожили соперника — 21:5.

Третий период вновь активнее начали уфимцы. Сначала Данил Алалыкин потревожил Исаева — вратарь спас.

А на 43-й минуте голкипера ярославцев наконец распечатали.

Нападающий «Салавата» Егор Сучков пробежал вдоль левого борта и, войдя в чужую зону, сделал сильный прострел на пятачок. На противоположном фланге атаку поддерживал Александр Чёрный, однако шайба до него не долетела — она попала в клюшку Алексея Береглазова и залетела в ворота. 2:1! Интрига ожила!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Юлаевцы продолжили активно играть в чужой зоне. Гол Сучкова явно воодушевил гостей. За 12 минут периода они позволили железнодорожникам нанести лишь один бросок в створ. Зато какой! В середине периода в ходе атаки шайба дошла на левый фланг до Полунина, перед которым оказался пустой угол ворот. Александр бросил — Вязовой совершил шикарный сейв, оставив Уфу в игре.

Гости же продолжали бросать, надеясь вновь огорчить Исаева. Но по-настоящему опасных моментов создать всё никак не выходило.

На предпоследней минуте, когда «Салават» уже заменил вратаря на шестого полевого, уфимцы чуть не сравняли счёт — шайба попала в перекладину!

В итоге «Локомотив» дотерпел и вырвал победу в матче, сравняв счёт в серии. Кроме того, ярославцы впервые в сезоне обыграли «Салават».

Однако теперь серия едет в Уфу, где юлаевцы проиграли лишь одну встречу из восьми в нынешнем розыгрыше. Так что интрига в противостоянии жива.