«Каролина» идёт дальше в плей-офф НХЛ! Отыгрались с 0:3 и добили «Нью-Джерси» в овертайме

«Нью-Джерси» доминировал в третьем матче и размочил счёт в серии, а в четвёртом чуть не отыгрался с 0:3, но хет-трик Андрея Свечникова всё же обеспечил «Каролине» третью победу в серии и возможность закрыть её дома.

Защитник Александр Никишин, на днях наконец подписавший контракт с «ураганами», пока что не дебютировал, зато сегодня второй матч в этом плей-офф провёл Пётр Кочетков. Россиянин вышел на замену Андерсену в предыдущей встрече, в итоге отразив 14 из 15 бросков, а сегодня занял последний рубеж обороны с первых минут.

Игра началась под диктовку «Нью-Джерси» — Кочетков в сутолоке на пятачке не смог зафиксировать шайбу, лёжа на льду, она отскочила к Бретту Песке, который нанёс ещё один бросок, а Доусон Мерсер его подправил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через пару минут хозяева обрезались на выходе из своей зоны, Песке перехватил шайбу и выдал пас на Тимо Майера, который нанёс точный бросок в дальний угол. К середине периода «ураганы» горели 0:3 после подправления Стефана Ноэсена в большинстве.

На второй период «Каролина» вышла, как разъярённый бык на красную тряпку — и совершила ураганный камбэк! Первые же три броска в створ в периоде – и дефицита в три шайбы как не бывало.

Начинали период в большинстве, и Тейлор Холл с добивания заставил капитулировать Якоба Маркстрёма. Через пару минут Джейсон Блейк выскочил из-за ворот – Маркстрём дёрнулся, ожидая передачи, и пропустил в ближний угол.

Андрей Свечников окончательно вернул хозяев в игру точным дальним броском через трафик. Россиянин забил пятый гол в этом плей-офф – это его лучший результат за карьеру, плюс установил личный рекорд по броскам в створ за один матч (9).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Нью-Джерси» не замедлил с ответом – Нико Хишир выскочил со скамейки и замкнул идеальную передачу Пола Коттера из-за ворот. Но на этом удача от «дьяволов» практически отвернулась – это преимущество они не смогли удержать и пяти минут. Татар и Хаула схватили два подряд удаления, и в формате «пять на три» Себастьян Ахо сравнял счёт.

Чем ближе к концовке игры, тем меньше сил оставалось у «Нью-Джерси». Только Маркстрём продолжал невероятным образом удерживать гостей в игре. На его счету 15 сейвов в третьем периоде, 14 – в первом овертайме, который «дьяволы» провели, с трудом отбиваясь от бесконечных атак «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Один овертайм гости чудом пережили, а во втором Мерсер зарядил клюшкой по лицу Еспери Котканиеми, и это стало окончательным приговором. Ахо поставил точку в большинстве и вывел «Каролину» во второй раунд плей-офф НХЛ! Там команда Рода Бриндамора будет ждать победителя пары «Вашингтон» — «Монреаль».