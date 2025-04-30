Драма «Миннесоты» в плей-офф НХЛ. Не помогли ни уникальный рекорд, ни новый гол Капризова!

Тренерский штаб «Вегаса» отменил гол «дикарей» в самой концовке третьего периода, а затем их команда второй раз подряд победила в овертайме.

Судьбу предыдущего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд» решил овертайм, за две с половиной минуты до завершения которого отличился российский нападающий «золотых рыцарей» Иван Барбашёв. 29-летний хоккеист забил в невероятно важный момент для своей команды. Благодаря его голу «Вегас» смог одержать важнейшую победу на гостевом льду и сравнять счёт в серии – 2-2.

Пятый матч начался с быстрого обмена голами, который произошёл после удаления форварда хозяев Райлли Смита. Пока канадский нападающий «золотых рыцарей» находился в боксе для штрафников, его партнёры успели выйти вперёд в меньшинстве, но спустя всего 13 секунд гости смогли отыграться. На гол шведского форварда Вильяма Карлссона своим точным броском ответил российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в «Уайлд» российский нападающий продолжает занимать второе место в списке лучших снайперов «Миннесоты» в истории Кубков Стэнли. При этом сегодня 28-летний нападающий вплотную приблизился к рекорду клуба в этой номинации.

В активе Капризова стало 15 точных бросков за карьеру в плей-офф НХЛ, тогда как клубный рекорд принадлежит американскому форварду Заку Паризе (16). Стоит заметить, что Капризов сегодня проводил всего 24-й матч за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. В свою очередь, Паризе принял участие в 44 кубковых матчах за «Миннесоту».

Заодно Капризов набрал очки в пятом матче плей-офф НХЛ подряд, что стало третьим результатом в истории «дикарей». Более продолжительные результативные серии в кубковой истории «Миннесоты» выдавали лишь двое хоккеистов: Мариан Габорик (восемь — в 2003 году) и всё тот же Паризе (шесть — в 2014 году).

Впрочем, на первый перерыв команды отправились всё-таки при минимальном преимуществе хозяев. На 14-й минуте отличился Марк Стоун, которому ассистировал Джек Айкел. Американский форвард «Вегаса» неудачно начал нынешний плей-офф, выдав три матча подряд без результативных действий. Но постепенно Айкел выходит на проектную мощность, начиная улучшать свою статистику. В последних двух матчах в его активе три результативные передачи.

Во втором периоде команды не смогли порадовать зрителей заброшенными шайбами, зато перед началом третьей двадцатиминутки произошло историческое событие для НХЛ. Как сообщила пресс-служба «Уайлд», основной голкипер команды Филип Густавссон почувствовал недомогание, по причине которого не смог продолжить матч, а на замену шведу вышел канадский ветеран Марк-Андре Флёри.

Благодаря появлению на последнем рубеже «Уайлд» 40-летний Флёри установил новый рекорд всех времён в плей-офф НХЛ для голкиперов лиги. Сегодня завершающий свою блистательную карьеру после окончания нынешнего сезона Флёри в 18-й раз в карьере принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему превзошёл показатели двух канадских легенд — Мартина Бродо и Патрика Руа (по 17 сезонов в плей-офф НХЛ).

Довелось прочитать уже несколько сообщений на тему того, что так всё и было задумано. Мол, никакого недомогания у Густавссона не было, а просто в «Миннесоте» захотели подарить Флёри уникальный рекорд. Однако всерьёз подобные теории заговора воспринимать просто невозможно. Никто в здравом уме не пойдёт на подобные ходы при отставании всего в одну шайбу в матче, который проводился при счёте 2-2 в серии плей-офф. К тому же, если уж так хотели бы подарить рекорд своему голкиперу, его можно было бы выпустить на лёд и всего на несколько секунд. Этого было бы вполне достаточно для оформления достижения с точки зрения статистики.

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Но нет: 26-летний Густавссон просто не смог продолжить встречу по медицинским показателям, и в дальнейшем он уже со стороны наблюдал за драматическим продолжением сегодняшнего поединка. На старте третьего периода «Миннесота» смогла отыграться благодаря усилиям одного из своих лидеров Мэтта Болди. Гол американского форварда воодушевил партнёров. «Уайлд» пошли вперёд и под занавес основного времени матча снова забили.

Райан Хартман в сольном проходе вылез на ворота Эдина Хилла и в ближнем бою переиграл канадского голкипера. В момент пересечения шайбой линии ворот до конца периода оставалось всего 77 секунд. Если бы этот гол оказался засчитан, то «Вегас» бы угодил в невероятно тяжёлое положение. Тренерский штаб «Голден Найтс» рискнул и взял запрос на положение вне игры перед голом. В результате после изучения видеопросмотра правота Брюса Кэссиди была подтверждена: шведский форвард Густав Нюквист забрался в зону атаки раньше, чем там оказалась шайба.

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Благодаря выигранному челленджу «Вегас» избежал поражения в основное время, и судьба матча второй раз подряд решалась в овертайме, где «золотые рыцари» вновь оказались успешнее своего соперника. Оборона «Миннесоты» допустила фатальный просчёт, забыв на пятаке Бретта Хаудена. Канадский форвард оказался в полном одиночестве в убойной позиции, получил передачу из-за ворот и броском в касание расстрелял ворота Флёри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторая подряд победа в овертайме позволила «Вегасу» перевернуть ход серии и снова выйти вперёд – 3-2. Шестой матч в противостоянии состоится на домашней площадке «Миннесоты», которая теперь уже не имеет права на осечку.