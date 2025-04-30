Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей НХЛ за 30 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

«Оттава» идёт на сенсацию, «Эдмонтон» перевернул серию. Итоги дня в НХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
«Каролина» уже во втором раунде, «Вегас» обыграл «Миннесоту».

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор всех встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Ткачук, Штюцле) – 23:46     0:2 Козенс (Годетт) – 48:24 (sh)     0:3 Штюцле (Жиру, Ткачук) – 57:09     0:4 Ткачук (Штюцле) – 59:13    

Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты — защитник Тома Шабо и форвард Дилан Козенс, а также немецкий форвард Тим Штюцле (1+2) и американец Брэди Ткачук. Защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.

Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Песке) – 03:46     0:2 Майер (Песке) – 05:31     0:3 Ноэсен (Немец, Хэмилтон) – 09:55     1:3 Холл (Стэнковен, Славин) – 21:46     2:3 Блейк (Янковски) – 24:01     3:3 Свечников (Орлов, Ахо) – 25:40     3:4 Хишир (Коттер, Ноэсен) – 27:26     4:4 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 31:27 (pp)     5:4 Ахо (Гостисбер, Джарвис) – 84:17 (pp)    

Утром 30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором по итогам овертайма со счётом 5:4 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Тейлор Холл, Джексон Блейк, Себастьян Ахо (2+1) и россиянин Андрей Свечников. У защитника Дмитрия Орлова голевая передача. Вратарь Пётр Кочетков совершил 31 сейв.

У гостей шайбы забросили Доусон Мерсер, Тимо Майер, Нико Хишир и Стефан Ноэсен (1+1).

Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-1 и стала первой командой, вышедшей в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Айкел) – 08:25 (sh)     1:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:38 (pp)     2:1 Стоун (Айкел) – 13:24     2:2 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон) – 43:31     3:2 Хауден (Пирсон, Хаг) – 64:05    

Утром 30 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд», победу в котором со счётом 3:2 ОТ одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Вильям Карлссон, Бретт Хауден и Марк Стоун. У гостей шайбы забросили Мэтт Болди и россиянин Кирилл Капризов. Форвард Яков Тренин остался без очков.

Таким образом, «Вегас» вышел вперёд в серии с «Миннесотой» — 3-2. Следующий матч пройдёт в Сент-Поле 2 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Копитар, Кемпе) – 23:33 (pp)     1:1 Кейн (Клингберг) – 26:16     1:2 Янмарк (Арвидссон, Подколзин) – 47:12     1:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 59:02    

Утром 30 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Эвандер Кейн и Райан Ньюджент-Хопкинс, а также шведский нападающий Маттиас Янмарк. В активе российского форварда гостей Василия Подколзина ассист на победную шайбу. Звёзды канадской команды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид отдали по одному голевому пасу на третий гол «Ойлерз».

У гостей единственную шайбу забросил россиянин Андрей Кузьменко. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Эдмонтон» выиграл третий матч подряд и впервые вышел вперёд в серии с «Кингз». Счёт на данный момент 3-2. Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 2 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Расписание матчей 1 мая

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android