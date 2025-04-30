«Оттава» идёт на сенсацию, «Эдмонтон» перевернул серию. Итоги дня в НХЛ

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялись четыре матча, представляем обзор всех встреч.
Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.
В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты — защитник Тома Шабо и форвард Дилан Козенс, а также немецкий форвард Тим Штюцле (1+2) и американец Брэди Ткачук. Защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.
Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Утром 30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором по итогам овертайма со счётом 5:4 одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились Тейлор Холл, Джексон Блейк, Себастьян Ахо (2+1) и россиянин Андрей Свечников. У защитника Дмитрия Орлова голевая передача. Вратарь Пётр Кочетков совершил 31 сейв.
У гостей шайбы забросили Доусон Мерсер, Тимо Майер, Нико Хишир и Стефан Ноэсен (1+1).
Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-1 и стала первой командой, вышедшей в 1/4 финала Кубка Стэнли.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Утром 30 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд», победу в котором со счётом 3:2 ОТ одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились Вильям Карлссон, Бретт Хауден и Марк Стоун. У гостей шайбы забросили Мэтт Болди и россиянин Кирилл Капризов. Форвард Яков Тренин остался без очков.
Таким образом, «Вегас» вышел вперёд в серии с «Миннесотой» — 3-2. Следующий матч пройдёт в Сент-Поле 2 мая.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Утром 30 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.
В составе победителей голами отметились канадские форварды Эвандер Кейн и Райан Ньюджент-Хопкинс, а также шведский нападающий Маттиас Янмарк. В активе российского форварда гостей Василия Подколзина ассист на победную шайбу. Звёзды канадской команды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид отдали по одному голевому пасу на третий гол «Ойлерз».
У гостей единственную шайбу забросил россиянин Андрей Кузьменко. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-1».
Таким образом, «Эдмонтон» выиграл третий матч подряд и впервые вышел вперёд в серии с «Кингз». Счёт на данный момент 3-2. Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 2 мая.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Расписание матчей 1 мая
- 30 апреля 2025
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11:40
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11:20
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11:17
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11:11
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10:50
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10:34
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10:20
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10:06
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09:50
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09:41
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09:30
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09:16
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09:00
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08:43
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08:36
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08:30
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08:22
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08:16
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08:10
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07:57
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07:53
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07:28
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07:13
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07:05
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06:52
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06:48
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06:26
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06:25
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06:16
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06:00
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05:53
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05:37
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05:26
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04:49
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04:18