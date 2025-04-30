«Питтсбург» завершил эпоху. Клуб покинул тренер, выигравший два Кубка Стэнли

«Питтсбург» окончательно исключил себя из числа топ-клубов Востока, если в этом вдруг кто-то сомневался. «Вашингтон» этим летом осуществил перестройку, которая войдёт в историю НХЛ даже в том случае, если путешествие в плей-офф завершится рано — далеко не всегда команда со своей возрастной звездой адекватно отвечает на старение. «Питтсбург» вот не смог.

Впрочем, ситуация в двух командах была разная. Условный «клуб друзей Овечкина» прекратил своё существование по разным причинам: Бекстрём и Оши больше не могли играть по состоянию здоровья, Кузнецову вообще хоккей как будто бы давно надоел. А вот Сидни Кросби чуть ли не лично уговаривал Малкина и Летанга остаться, когда новые владельцы и менеджмент команды планировали строить команду вокруг одного Сида, плюс активно выступал за обмен Эрика Карлссона. К чему это привело — видите сами.

В общем, положение «Питтсбурга» странное. Срок жизни этой команды фактически кончился, и выдать перестройку в развороте а-ля любимые соседи уже не получится из-за того, что у «Пингвинз» куда больше действующих контрактов возрастных игроков. При этом сливать сезон, когда у тебя в составе получивший двухлетнее продление контракта Кросби, тоже странно. Если команды НХЛ не знают, что делать, то меняют тренера — и уход Майка Салливана как будто бы произошёл со взаимным удовлетворением.

Майк Салливан в 2016-м Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Пожалуй, это не самые релевантные примеры, так как команды управляются разными людьми, но в спортивном Питтсбурге принято лояльно относиться к главным тренерам. Рекорд здесь у «Стилерз» из НФЛ: команду, которая подарила «пингвинам» чёрно-золотые цвета, за последние 50 лет возглавляли лишь три тренера. У бейсбольных «Пиратов» всего три тренера за 17 лет. Предшественники Салливана не могли похвастаться такой стабильностью, но сам тренер оттрубил почти 10 лет — дольше него в НХЛ в одном клубе держится лишь Джон Купер.

Салливан приходил в «Питтсбург» в момент масштабного кризиса организации. Новый генменеджер Джим Рутерфорд за полгода до этого привёз в команду Фила Кессела, однако снайпер из «Торонто» очень медленно начал на новом месте. Тот же сезон очень слабо начал и Сидни Кросби, из-за чего канадская пресса начала шептаться об увядании звезды. В общем, в такой ситуации жертвой пал главный тренер Майк Джонстон, который в 57 лет впервые возглавил команду НХЛ и казался кандидатурой более чем спорной.

Но такой кандидатурой был и Салливан. Впервые главным тренером он стал уже в 35 лет, когда возглавил «Бостон» лишь после одного сезона работы в АХЛ. Впрочем, уже на второй год Майк работу потерял и долгое время работал в штабе Джона Тортореллы, в своё время переехав с Тортсом из Нью-Йорка в Ванкувер. После увольнения Тортореллы из «Кэнакс» их пути разошлись, и летом 2015-го Салливан возглавил фарм-клуб «Питтсбурга». Тогда тренером интересовались и другие клубы АХЛ, однако американец сделал судьбоносный для себя и для организации выбор.

Никакой голливудской историей это поначалу не было: «Питтсбург» проиграл первый матч при Салливане, как и три следующих, и долгое время при новом тренере имел отрицательный баланс побед и поражений. К середине января команда шла вне зоны плей-офф с отрицательной разницей шайб. Но вскоре всё магическим образом поменялось. Несчастный случай с травмой Малкина помог создать смертоносное звено Хагелин — Бонино — Кессел, которое стало лучшей третьей тройкой лиги. Кроме того, Салливан значительно ускорил игру команды, которая стала ставить на моментальный переход из обороны в атаку.

«Питтсбург» на приёме у президента США Фото: Susan Walsh/AP Photo/ТАСС

«Питтсбург» выиграл два Кубка Стэнли, которые вышли довольно разными: в 2016-м «пингвины» разметали всех соперников, помучившись только с «Тампой», когда пришлось отыгрываться с 2-3 в серии. В 2017-м в чемпионстве была уже куда выше роль вратарей: по регулярному сезону «Питтсбург» был 17-м по пропущенным шайбам, а дуэт Мэтт Мюррей — Марк-Андре Флёри помогал скрывать игровые недостатки. Однако «пингвины» своей игрой сделали модным ультраскоростной хоккей и породили подражателей, которые предсказуемо оказались хуже оригинала.

Но после двух Кубков «Питтсбург» и Салливан выиграли лишь одну кубковую серию — первый раунд против «Филадельфии». Поражение от «Вашингтона» не было трагедией: сложно было представить, что команда пройдёт одного и того же соперника три года подряд. Однако у следующих вылетов в первом раунде таких оправданий уже не было.

Колокол громко зазвенел ещё поздней осенью 2018-го, когда «Пингвинз» улетели на последнее место в дивизионе. Весной команда получила 0-4 от «Айлендерс», которые просто затерроризировали «пингвинов. Спустя год в ковидном плей-офф «Питтсбург» проиграл в плей-ин «Монреалю»: команде помешали неудачные обмены и решения Салливана по конкретным игрокам. Спустя год — ещё одно поражение от «Айлендерс», но судьбу той серии во многом предрешила провальная игра вратаря Тристана Джерри.

Наконец, вершиной всего стал вылет в первом раунде в 2022-м. «Пингвины» вроде бы смогли перезагрузить состав и выдали лучший сезон со второго чемпионства, вели 3-1 в серии и 2:0 в середине второго периода, играя с третьим голкипером — и тут Сидни Кросби покидает матч из-за травмы после силового Джейкоба Трубы. «Питтсбург» проигрывает ту игру, как и следующую, а в овертайме седьмого матча пропускает от Артемия Панарина.

Майк Салливан и лидеры команды Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

В общем, несмотря на свои заслуги, Салливан получал тонны уничижительной критики — за нежелание меняться, за приверженность конкретным любимчикам. Кроме того, были неясны его отношения с управленческим дуэтом Брайан Бурк — Рон Хекстолл, который работал в команде недолго и скандально ушёл после невыхода команды в плей-офф-2023. Салливан с Хекстоллом якобы даже нормально не разговаривали.

«Дубас хочет начать процесс медленной трансформации состава, который мог бы быть претендентом на чемпионство долгое время. Салливан хочет выигрывать прямо сейчас. Никогда не видел тренера, так тяжело переживающего поражения, три последних сезона для него были пыткой. Возможно, он тоже часть этой проблемы — однако Майк в последние годы был разочарован тем составом, что у него был», — пишет автор The Atheltic Джош Йохе.

«Питтсбург» теперь с большой вероятностью начнёт полноценную перестройку. Правда, есть варианты её проведения: либо забирать драфт-пики и совсем зелёных игроков, либо всё-таки попытаться повторить то, что сделал «Вашингтон». Правда, кандидатов на обмен немного — пока ими видятся вингеры Брайан Раст и Рикард Ракелль. Да, одному 32 года, а другому 31, зато они оба получают около $ 5 млн в год, что с учётом грядущего повышения потолка будет сказочными условиями для вингеров топ-6.

Ну а перед Салливаном прямо сейчас открывается шесть тренерских вакансий. Самые логичные пункты назначения — это «Рейнджерс», чемпионское окно которых стремительно закрывается, а также «Брюинз» из родного для тренера Массачусетса. Однако не стоит забывать и про «Колорадо»: парочка Маккиннон — Макар снова может закончить плей-офф раньше ожидаемого, и тогда кресло под Джаредом Беднаром будет гореть огнём. Впрочем, вполне возможно, кто-то нетерпеливый по примеру «Сент-Луиса» уберёт своего тренера ради назначения топовой фигуры. Даже тот факт, что после Скотти Боумэна ни один тренер НХЛ не брал Кубок Стэнли в двух разных клубах, работодателей вряд ли смутит.