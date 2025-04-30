«Тампа» опять вылетит в первом раунде? Мы не знаем, но мы предупреждали!

Перед стартом плей-офф на «Чемпионате» вышла статья о теневых фаворитах Кубка Стэнли, в которой многих пользователей удивил тот факт, что в их число мы определили «Тампу». В то время как, например, авторитетный ресурс The Athletic представил «молний» как главного претендента на чемпионство в текущем сезоне. Однако плей-офф стартовал, и «молнии» пока безнадёжно отлетают в серии от «Флориды» (1-3). Почему так происходит и из чего мы исходили, когда не включили «Лайтнинг» в число основных фаворитов этого сезона, объясним в этом материале.

Сразу нужно отметить, что всё озвученное в этой статье совершенно не означает, что мы хороним команду Джона Купера заранее и что она не сможет вытащить серию с земляками по штату. Тем более что перед глазами свежий пример из Кубка Гагарина в исполнении «Салавата». Более того, учитывая непредсказуемость НХЛ, мы не удивимся, если «Тампа» и вовсе поднимет над головой чашку по итогам плей-офф. Но нужно признать, что на данный момент у «Лайтнинг» большие проблемы, и они более чем прогнозировались ещё перед началом плей-офф, что не оставляло нам выбора, кроме как вычеркнуть банду Кучерова и Василевского из главных фаворитов Кубка Стэнли – 2025.

Игроки «Тампы» Фото: Rhona Wise/AP Photo/ТАСС

Уход Стэмкоса

В межсезонье «Тампа» сбросила практически весь свой балласт, также вынужденно расставшись с двумя своими звёздами Стивеном Стэмкосом и Михаилом Сергачёвым. В принципе, «молнии» сделали со своей стороны всё, чтобы восполнить эти потери и при этом разгрузить платёжку. На место первого был приглашён более молодой и результативный Джейк Гюнцель, выдавший в прошедшей регулярке показатель очко за матч и уже познавший вкус победы в Кубке Стэнли. Более того, американец стал одним из главных творцов победы «Питтсбурга» в 2017 году. Потерю Сергачёва же компенсировали тем, что вернули из «Нэшвилла» опытного Райана Макдону, который стал в итоге самым полезным игроком минувшего регулярного чемпионата, выбив сумасшедшие «+43».

Казалось бы, команда точно не стала слабее даже после ухода звёзд такой величины. Однако проблема в том, что в плей-офф важно не только то, что команда делает на льду, но и то, что в ней происходит за его пределами. Не секрет, что Стивен Стэмкос был для «Тампы» настоящей иконой, лицом франшизы на протяжении большей части своей карьеры, всю её проведя в составе «молний» перед обменом в «Предаторз». Он был королём раздевалки, другом и «дядькой» для всех остальных игроков, который прекрасно знал, что и в какой момент необходимо сказать, чтобы у команды выросли крылья. Он был де-факто членом тренерского штаба, оказывавшим неоценимую помощь Джону Куперу.

Стивен Стэмкос Фото: ZUMA/ТАСС

Теперь такого человека у «Тампы» нет. Это вовсе не означает, что у неё нет хоккеиста такого же уровня, звёзд-то у «Лайтнинг» предостаточно. Но таких лидеров, каким был Стивен, у «молний» теперь нет, и неизвестно, будут ли когда-то ещё.

На сегодняшний день безоговорочным лидером «Тампы» на льду является Никита Кучеров, завоевавший второй год подряд «Арт Росс». Но, к сожалению, россиянин даже близко не может заменить Стэмкоса в раздевалке. Никита – интроверт, зачастую предпочитающий давать односложные ответы в интервью, которые, откровенно говоря, не особо-то и любит. Кучеров избегает внимания вокруг себя, это тихая, молчаливая звезда, действующая по принципу «меньше слов, больше дела». Более того, россиянин иногда становится фигурантом неоднозначных дискуссий, как, например, после его поведения на Матче звёзд в Торонто в 2024 году. А такие моменты совершенно не вяжутся с ролью лидера раздевалки.

В этой связи гораздо более подходящая кандидатура на роль «дядьки» – это Виктор Хедман, однако шведу ещё предстоит сделать многое, чтобы ощутить себя полноценной заменой Стэмкосу и чтобы таковым его ощутила команда.

Вообразите на минуту «Вашингтон» без Овечкина. Можно ли заменить Александра? Конечно же, можно. Сегодня, в свои 39 лет, звёздный россиянин не является самым результативным игроком НХЛ, при всех его рекордах и достижениях. С точки зрения качества игры можно взять хорошего вингера в расцвете, который чисто за счёт своей молодости будет выдавать лучшие цифры, чем Саша, да ещё и наверняка окажется дешевле. Но только представьте себе, насколько колоссальный это получится удар по раздевалке. И если в регулярном чемпионате с этим ещё можно будет как-то жить, то в плей-офф твоя менталка просто не вывезет, если рядом не будет человека, один взгляд которого не даст тебе захандрить. Вероятно, именно такой момент в своей истории сегодня переживает «Тампа».

Отсутствие качественного бэкапа

Ошибки Андрея Василевского в первой встрече серии с «Флоридой» невозможно объяснить ничем, кроме усталости. Российский голкипер провёл больше всех матчей в регулярном чемпионате (63) наряду с Коннором Хеллебайком из «Виннипега». Последнему, к слову, сейчас тоже совсем не сладко – в последних двух встречах он насобирал целую панамку шайб от «Сент-Луиса» и в обеих был заменён.

Это не означает, что Андрей и Коннор теперь будут проваливаться так в каждом матче, и в последующих играх с «Пантерз» Василевский был совсем неплох. Однако измождённость ведёт к нестабильности, с которой бороться за Кубок вряд ли представляется реальным.

Андрей Василевский Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Понятно, что иметь двух топ-вратарей в одной команде в сегодняшней НХЛ практически невозможно, но пропасть между Василевским и Юнасом Юханссоном чересчур велика. Последний выходит на лёд лишь по большим праздникам (19 встреч в этом регулярном сезоне), и его игра не впечатляет Джона Купера настолько, чтобы у россиянина появлялась какая-то передышка. 89,5% отражённых бросков – это 44-е место в лиге среди вратарей, сыгравших минимум 15 матчей. Для сравнения, у бэкапа Хеллебайка Эрика Комри всё существенно лучше – 91,4% и шестое место – и то ему доверили всего на одну игру больше, чем Юханссону.

В следующем сезоне «молниям» жизненно необходимо разгрузить Василевского – либо найдя ему другого бэкапа, либо чаще привлекать к играм Юханссона. Всё же трудно требовать какого-то прогресса от человека, который практически лишён игровой практики. Лидеры команды не молодеют, и постепенно чемпионское окно для «молний» начало закрываться. И если они ещё хотят успеть проскочить в оставшуюся щель, этот вопрос необходимо решать стремительно.