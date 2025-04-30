«Трактор» снова дожал «Динамо»! Ждать ли от команды Кудашова очередной камбэк?

В первом матче серии мы увидели типичный «Трактор» образца нынешнего розыгрыша плей-офф: команда Бенуа Гру уступает по ходу встречи, а потом героически отыгрывается и доводит дело до победы. Это весело и нравится сторонним болельщикам, но вряд ли подобные нервные ситуации доставляют удовольствие поклонникам челябинцев и тренерскому штабу самой команды. Всё-таки «качелей», по возможности, надо избегать, потому что рано или поздно дело может закончиться неприятностями.

У «Динамо» первый матч слабо провёл распиаренный и дерзкий Максим Комтуа (полезность «-3»), «зажигавший» в противостоянии с «Ак Барсом». Зато дублем отметился другой канадец — Джордан Уил. Однако его усилий для итогового успеха не хватило. «Мы не делали акцент на этом, но все прекрасно об этом знали, так как следили за предыдущими сериями. Мы отталкиваемся от своей игры. Были моменты, в которых недоработали. Вот основная причина итога», — заявил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов, отвечая на вопрос о камбэках «Трактора».

Очень активный первый период показали команды. Челябинцы владели чуть бо́льшим преимуществом по ходу отрезка, что вылилось в две заброшенные шайбы от Кадейкина и Блажиевского. Москвичи ответили своей шайбой от Никиты Гусева.

Что касается второй двадцатиминутки, то получился в целом равный отрезок, где было больше силовой борьбы, чем в первом периоде. Однако забросить шайбу удалось только гостям. В начале периода Ильенко классным щелком с правого круга вбрасывания восстановил равенство в счёте.

Третий период при таком положении дел обещал получиться максимально интересным. В итоге в нём всё решил один гол. Уже в самом начале отрезка Дер-Аргучинцев вошёл слева в зону атаки, отдал поперечный пас направо на Шабанова, который бросил в дальний угол — Подъяпольский отразил шайбу прямо на Семёна, который расстрелял пустой угол ворот «Динамо». Голкипер выручить не сумел, даже при всём своём желании.

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3:2 в матче и 2-0 в серии в пользу «Трактора» — теперь команды переезжают в Москву. «Динамо» не привыкать отыгрываться с 0-2 в серии (как это случилось с «Ак Барсом»), но есть основания полагать, что теперь это будет сделать гораздо сложнее. Ответственность и цена каждой ошибки возрастают ежесекундно.