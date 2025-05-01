«Надеюсь, скоро получу приглашение». Кравец — после ухода из «Куньлуня»

Поговорили о неожиданном решении китайского клуба, о причинах непопадания в плей-офф, об успешной серии со СКА, о слухах о «Сочи».

«Куньлунь» в нынешнем сезоне всерьёз боролся за попадание в плей-офф. Китайская команда до последних недель чемпионата претендовала на топ-8 и в итоге отстала всего на девять очков от «Торпедо», финишировав девятой в Западной конференции.

«Ред Стар» серьёзно прибавили по игре и стали грозным соперником для любого клуба. Китайская команда выиграла три из четырёх матчей со СКА. Она также побеждала «Спартак», ЦСКА и полуфиналистов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина — московское «Динамо», «Трактор» и «Салават Юлаев».

Таких успехов «Куньлунь» сумел добиться во многом благодаря своему главному тренеру Михаилу Григорьевичу Кравцу, который возглавил команду в мае 2024 года, подписав контракт по схеме 1+1. Однако вчера, 30 апреля, клуб объявил, что не будет продлевать соглашение с наставником.

Михаил Кравец с игроками «Куньлуня» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Корреспондент «Чемпионата» пообщался с Михаилом Григорьевичем и обсудил его неожиданный уход из «Куньлуня».

«Жалко, что проработал в «Куньлуне» всего один год»

— Видел новость, что «Куньлунь» решил не продлевать с вами контракт.

— Да, это действительно так.

— Как узнали об этом решении клуба?

— Мне позвонил генеральный менеджер Николай Викторович Феоктистов и сообщил, что руководство клуба решило не продлевать со мной контракт.

— Удивило ли вас такое решение клуба?

— Я, конечно, надеялся, что смогу остаться, потому что, несмотря на то что мы не попали в плей-офф, результат всё равно был лучшим за последние три года. Было и семь побед подряд, и много побед над хорошими командами. Я надеялся, что останусь и мне дадут возможность сделать всё, чтобы команда попала в плей-офф.

Жалко, что проработал в «Куньлуне» всего один год. За такой срок, естественно, сложно что-то сделать. Хотелось, чтобы всё-таки была возможность проявить себя за два сезона.

— Расстались на позитивной ноте?

— Конечно! А что здесь такого? Такая работа. Разошлись без всяких конфликтов. Приняли решение — значит, приняли. Такова работа тренера.

— Удалось ли попрощаться с командой?

— Нет, конечно, мы же давно уже не тренируемся. Единственное что: я ещё остался в командном чате, поэтому думаю, что напишу пару слов.

«Я готов работать. Открыт к любым предложениям»

— Как оцените сезон в «Куньлуне»?

— Как я и сказал, задача была попасть в плей-офф. К сожалению, мы её не выполнили. Но многие вещи нам удалось изменить, исправить. И команда, я считаю, показала достаточно хорошую игру во многих матчах. Этой хорошей игрой мы смогли привлечь бо́льшую часть болельщиков — количество фанатов в Мытищах на встречах «Куньлуня» увеличилось. Поэтому, в принципе, на следующий год у нас было достаточно много шансов попасть в плей-офф.

— На ваш взгляд, чего не хватило команде, чтобы выйти в плей-офф? Казалось, что «Куньлунь» сможет зацепиться за топ-8.

— У нас действительно были шансы — в январе мы буквально отставали на два очка до зоны плей-офф. Но, к сожалению, у нас два ведущих игрока — это Томаш Юрчо и один из братьев Фу (речь о Паркере Фу, который выбыл из строя в середине января из-за травмы и больше не появлялся на льду в сезоне-2024/2025. — Прим. «Чемпионата») — получили травмы. Скамейка у нас не настолько длинная была, и, к сожалению, этих игроков мы не совсем сумели заменить.

Да и не хватило той игры, которую мы показали в середине сезона. Нужно было показывать её с самого начала чемпионата. Больше матчей должны были быть такими, как в середине регулярки. Я понимаю, что можно исправить, где можно добавить.

Михаил Кравец с игроками «Куньлуня» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Интересный факт: в этом сезоне вы продолжили свою успешную серию в матчах со СКА. До сезона-2024/2025 команды под вашим руководством не проигрывали армейцам с сентября 2021 года, и за эти четыре года вы одержали семь побед в восьми встречах с санкт-петербургским клубом. В чём секрет успешной игры со СКА?

— Секретов никаких нет. Команда всегда очень хорошо настраивалась против сильных соперников, выкладывалась на 200%. Но вы же видите: три мы выиграли, однако один матч проиграли 0:8. Я считаю, что всё хорошо складывалось на тех этапах, когда мы играли со СКА — просто ребята сделали всё так, как нужно, плюс вратари сыграли отлично. Поэтому и победили. Но такую стабильность нам надо было иметь во всех играх, а не только с командой СКА.

— Поговаривают, что «Куньлунь» может вернуться в Китай. Ходили ли такие разговоры внутри команды?

— Об этом я ничего не знаю. Этих разговоров и слухов очень много вокруг команды — о Китае, о других вещах. На данном этапе я не могу это комментировать и что-то об этом сказать.

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— Кроме того, сейчас активно циркулируют слухи, что в «Куньлунь» может прийти Александр Крылов, с которым вы пересекались в «Авангарде». Общались ли вы с ним?

— Видите, вы сами говорите, что ходят слухи. Естественно, я ни с кем не общался, и на эту тему никаких новостей я даже не знаю, не могу вам ничего по этому поводу сказать.

— Какие у вас планы на ближайшее время?

— Теперь я свободный агент, поэтому пока отдых. Надеюсь, что вскоре получу приглашение. Я готов работать, знаю, как работать. Поэтому открыт к любым предложениям.

— В СМИ появлялась информация, что вы можете продолжить карьеру в «Сочи». Обращались ли к вам из клуба?

— Это опять слухи, я ни с кем не разговаривал.