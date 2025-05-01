Кто, если не он?! Овечкин вновь забил и вывел «Вашингтон» во второй раунд

Четвёртый матч в какой-то степени получился ключевым – «Вашингтон» сумел переломить ход неудачно складывающейся игры в третьем периоде и выполнил в гостях программу-минимум. Александр Овечкин в прошлом матче очками не отметился, силовые приёмы ему не удавались, на одном из которых вратарь «Монреаля» Якуб Добеш акцентировал особое внимание: «Не хочу показывать на кого-то пальцем, никогда этого не делаю. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет этих судей, вот и всё. Я серьёзно не понимаю, почему это произошло. Мне кажется, что игра была практически закончена, когда Ови ударил Джейка. Я думаю, что этот силовой приём заслуживает, по крайней мере, одного матча дисквалификации.

У меня нет ответов. Мне нужно посмотреть повтор ещё раз, но это просто досадно, потому что вы не хотите видеть, как один из ваших лучших игроков катается по льду с сотрясением мозга. Просто сегодня была странная игра».

Уже в первом периоде Овечкин вновь дал вспомнить о себе чешскому вратарю – Строум выиграл вбрасывание, а Александр быстро оценил ситуацию и молниеносно бросил в касание. Для российского нападающего это уже четвёртая шайба в нынешней серии.

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Через две минуты Добеша огорчили ещё раз – во время позиционной атаки Дюбуа сделал поперечную передачу на Чикрана, а тот спокойно завершил атаку.

Далее больше 25 минут команды не могли зажечь свет за воротами соперника, хотя тот же «Вашингтон» имел предостаточно моментов для этого: Макмайкл не реализовал опасный выход, а Овечкин во втором периоде не сумел завершить два полумомента. Но в конце второй двадцатиминутки «столичные» всё же забили, дожав уставшего соперника – Уилсон отличился в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода «Монреаль» отыграл одну шайбу, и тут не обошлось без везения – Армия отправил шайбу верхом в сторону ворот, а Хейнеман чудесным образом сумел подставить клюшку. Но сделать что-то большее гостям не удалось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:1 в матче, 4-1 в серии – «Вашингтон» выходит во второй раунд плей-офф. Там «столичные» встретятся с «Каролиной», которая вчера завершила серию с «Нью-Джерси». Серия с «Монреалем» простой не получилась, но при этом много нервов в ней Овечкин и компания не оставили.

Александр Овечкин отметился 30-й шайбой в большинстве в плей-офф и догнал по этому показателю легенд НХЛ – Лидстрёма и Павелски.