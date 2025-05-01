Жуткий провал «Тампы». Чемпион НХЛ идёт дальше, а Кучеров не забивает в плей-офф два года

«Тампа» была невероятно близка к тому, чтобы увезти из Санрайза две победы и сравнять счёт в серии, но «молнии» сначала не воспользовались пятиминутным большинством, а потом начали играть излишне пассивно, за что поплатились – «Флорида» дважды забила за 11 секунд и выиграла матч. В связи с этим было любопытно понаблюдать: как «Лайтнинг» отреагируют на такой удар?

Аарон Экблад, который пропустил начало серии из-за 20-матчевой дисквалификации, в прошлом матче грязно сыграл против Хагеля, ударив того локтем в голову, и вновь был отстранён – теперь на две игры.

«Тампа» уже на третьей минуте вышла вперёд, но сразу после этого наткнулась на те проблемы, которые её преследуют всю серию. Речь об ужасной игре на своём пятаке. «Флорида» в течение пяти минут дважды забила из самой горячей точки и после этого ни разу не проигрывала в счёте, вынуждая соперника прикладывать сверхусилия.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Василевский пытался держать команду в игре, а спасение после броска Райнхарта в упор было по-настоящему эффектным. Но опрометчивая игра «молний» во втором периоде никуда не делась – подкрутить настройки Куперу в раздевалке не удалось. Сначала Барков на первой минуте удачно сыграл на подставлении, а затем хозяева чрезмерно увлеклись розыгрышем лишнего и позабыли о выскочившем со скамейки Беннетте, который отправил шайбу точно под блин голкиперу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Неизвестно, повлиял ли так четвёртый гол «Флориды» на «Тампу», но в третьем периоде «Лайтнинг» ничего не сделали для того, чтобы отыграться. Зато прожжённый битвами в плей-офф Брэд Маршан нарисовал пятый гол своей команды и выпустил остатки воздуха из соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4-1 – «Флорида» камня на камне не оставила от «Тампы», слишком буднично и просто закрыв серию с принципиальным соперником. Куда всё делось у команды, которая оставила самое приятное впечатление по регулярке, непонятно. Очередной жуткий провал «молний» в плей-офф.

«Пантерз» с самого первого матча поселились на пятаке соперника, а «Лайтнинг» за пять матчей так и не нашли противоядия для этого. Также «Тампа» оказалась не готова к мощнейшему давлению «Флориды», хотя в прошлом году прочувствовала это на себе.

Отдельной строкой нужно сказать и о Никите Кучерове – второй год подряд лучший бомбардир НХЛ не может забросить в плей-офф. Одним невезением это оправдать никак нельзя, так как россиянин в целом просел по игре в самых важных играх сезона. В последний раз Никита забивал 19 апреля 2023 года в первом матче серии с «Торонто».