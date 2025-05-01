Овечкина ждёт битва с самой русской командой НХЛ! «Вашингтону» есть за что мстить

Первая пара второго раунда плей-офф НХЛ — 2025 — «Вашингтон» — «Каролина». Обе команды прошли первый раунд за пять матчей – накануне «ураганы» выбили «Нью-Джерси» во втором овертайме, а сегодня «Кэпиталз» не оставили шанса «Монреалю» — 4:1.

Эти соперники встречались в плей-офф лишь однажды — в первом раунде Кубка Стэнли — 2019, но это была незабываемая серия. Прежде всего из-за нашумевшей драки. Молодой Андрей Свечников, который тогда проводил свой дебютный сезон в лиге, в третьей встрече вызвал на бой Александра Овечкина – и был отправлен в нокаут. «Каролина» тогда потеряла 19-летнего нападающего до конца серии, однако смогла отыграться с 0-2 и пройти дальше.

С тех пор утекло много воды. «Вашингтон» выходил на ту серию действующим чемпионом и в ранге фаворита, но потерпел поражение в семи матчах, так что им есть за что мстить «Каролине». Тот год ознаменовал начало полосы неудач «столичных» — до плей-офф они по-прежнему добирались (только в сезоне-2022/2023 остались за пределами восьмёрки), однако ни одной серии в нём не выиграли, а в прошлом году не смогли зацепить даже одной встречи в первом раунде с «Рейнджерс». В этом году «столичные» возродились и стали лучшей командой Востока по итогам регулярки, а в Кубке Стэнли наконец преодолели планку первого раунда впервые с чемпионского сезона. И не будем забывать, что 39-летний Овечкин сейчас играет так, будто скинул десяток-другой лет – в регулярке закрыл погоню за рекордом Гретцки раньше, чем кто-либо мог предположить ещё год назад, и в серии с «Монреалем» стал лучшим снайпером команды.

«Ураганы» в 2019-м играли в плей-офф впервые за 10 лет – сейчас они уже не тёмные лошадки, а команда с большими амбициями, с которой считаются в лиге. А ещё стали самой русской командой в НХЛ – помимо Свечникова, теперь за «ураганов» выступают и бывший партнёр Овечкина по «Вашингтону» Дмитрий Орлов, и Пётр Кочетков (пока травмирован Фредерик Андерсен, он стал первым номером команды), а есть ещё Александр Никишин, дебюта которого в лиге мы все ждём. Свечников из перспективного дебютанта вырос в лидера команды – сейчас он делит первое место в списке снайперов лиги, в серии с «Нью-Джерси» на его счету пять голов, и это его личный рекорд в рамках одного плей-офф.

Неизменной осталась взаимная неприязнь этих команд, так что серия обещает быть жгучей и накалённой до предела. В регулярке эти соперники встречались четыре раза (каждый выиграл по два матча), дважды – на финише чемпионата. В игре 3 апреля они набрали на двоих 142 минуты штрафа, а во встрече 11 апреля вражда продолжилась ещё одной дракой.

«Это будет безумная серия», — пишет RMNB. А что о ней думают в «Вашингтоне»?

«Все знают, как играет «Каролина», — через заброс шайбы. Они не дают тебе много действовать в чужой зоне. Нам надо разобраться, как с этим бороться. У них отличная команда, у нас с ними были хорошие, жёсткие матчи в этом году, много борьбы, жду продолжения всего этого в серии. Получится физическое противостояние, но будет важно владеть шайбой. Нам нужно владеть шайбой», — считает нападающий Дилан Строум.

«Мы будем получать удовольствие от этой серии. Во-первых, мы очень хорошо знаем этого соперника. Они показывают скоростной, прямолинейный хоккей, предсказуемый друг для друга. Уверен, тренеры подготовят для нас хороший план на игру, и мы сейчас насладимся победой [над «Монреалем»], потом настроимся и будем готовы биться. Будет быстрая, агрессивная серия с обилием физической борьбы», — сказал Том Уилсон.

«Наш клуб не выигрывал серию плей-офф с 2018 года – семь лет прошло. Надеюсь, проход первого раунда даст нам глоток воздуха. Мы очень хорошо знаем нашего следующего соперника. Хорошо знакомы с ним. Надеюсь, мы сможем собраться с духом теперь, когда мы преодолели главные трудности», — сказал главный тренер Спенсер Карбери.