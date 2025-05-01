Никишин уехал в НХЛ, но не играет в плей-офф. Объясняем почему

То, что Александр Никишин уедет в Северную Америку по окончании срока своего контракта, как будто и не было каким-то секретом. Ещё год назад на фоне успехов игрока читалось, что оставить его в СКА будет почти невозможно. Перебить НХЛ деньгами было бы трудно даже в случае отсутствия потолка зарплат, ну а фактор сборной на данный момент не работает.

А в Северной Америке потенциальный переезд Никишина подогревали не меньше, чем отъезд Ивана Демидова. Раскручивать защитника начали куда раньше, чем Ивана (который, если вы забыли, предсезонку начинал даже не в составе СКА). Ещё год назад Никишина именовали лучшим хоккеистом за пределами НХЛ, прочили ему немедленный успех в «Каролине» и даже называли тем самым недостающим фактором, которого не хватало «ураганам» для победы в Кубке Стэнли. При Роде Бриндаморе «Каролина» регулярно успешно играет в гладком сезоне, но одержала победу в 0 матчей за пределами второго раунда.

Однако положение стало абсурдным. «Каролина», казалось бы, очень торопилась, чтобы защитник подъехал в Северную Америку сразу после раннего вылета СКА из плей-офф. Но если Иван Демидов быстро уехал в Монреаль и почти сразу после самолёта успел отыграть в регулярке, то у Никишина до сих пор 0 встреч — и существует риск того, что 0 до конца этого плей-офф и останется. В чём же дело?

Если «Монреаль» стремительно обтяпал и подписание Демидова, и оформление визовых вопросов, и подписание контракта (кажется, представители фронт-офиса «Канадиенс» не зря позировали в Петербурге), то «Каролина» почему-то этот вопрос затянула. Напомним: речь шла о самом распиаренном молодом игроке команды за долгие годы, который мог бы помочь команде немедленно. 11 апреля было объявлено о подписании контракта, но об одобрении визы сообщили лишь 15-го числа. Александр, таким образом, не успевал получить практику в НХЛ.

Александр Никишин на Олимпиаде-2022 Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

По логике, игрока с контрактом новичка можно было бы отправить в АХЛ для получения игровой практики на новом уровне. Но здесь не всё так просто: в играх Кубка Колдера могли играть только те, кто находился в составе команды на момент мартовского дедлайна переходов. Никишин, как можно понять, к ним не относится.

В теории Никишин мог бы подписать просмотровый контракт именно на уровне АХЛ — однако такое отношение к своему ведущему молодому игроку со стороны «Каролины» можно было бы посчитать плевком в лицо. И Тулски подтвердил, что они затягивали подписание контракта именно для того, чтобы оставить возможность попробовать Никишина для игры на уровне АХЛ — но фарм-клуб «ураганов» вылетел уже в предварительном раунде плей-офф.

Где-то между этими событиями наделал шума агент игрока Александр Черных, который заявил: «Каролина» ведёт себя непонятно, и не только для нас – для скаутов, представителей других клубов НХЛ. Все в шоке и возмущены. Но, как мне сказали, это никогда не удивляет, потому что в «Каролине» всегда так ведут себя и со всеми. В данный момент мы не можем прокомментировать ситуацию, потому что здравому смыслу действия клуба не поддаются. Если так будет продолжаться, то Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен». И сложно назвать совпадением то, что всего лишь через пару дней после этого заявления «Каролина» зарегистрировала контракт в НХЛ.

Всё это выглядело так, что «Каролина» не хочет сжигать первый год «детского» контракта ради пары матчей. С точки зрения цифр, разумеется, «ураганам» невыгодно, чтобы Никишин подписывался уже сейчас — ведь уже после сезона-2025/2026 он сможет потребовать хорошие денежки. А вот если бы команда в итоге промурыжила игрока и подписала контракт только летом, тогда что-то требовать он смог бы только в 2027-м. Цена такого затягивания — минимум $ 3 млн под потолком, а то и больше. Логика железная, как и финансовая выгода.

Возникает логичный вопрос: зачем тогда надо было так рано везти Никишина в Америку? Скорее всего, чтобы избежать каких-то случайностей, которые могли бы задержать Александра в Санкт-Петербурге. Если с отъездом Демидова в Петербурге как будто смирились заранее и Роман Ротенберг даже говорил о том, как лучше будет развивать хоккеиста для «Монреаля», то отпускать системообразующего хоккеиста СКА явно не хотел, о чём говорят и последние комментарии босса СКА.

Однако «Каролина» в целом является одной из самых прижимистых организаций лиги. Это показывает и работа аналитического гения Эрика Тулски, который год назад нашёл способ уменьшить кэпхит контракта Сета Джарвиса за счёт отсроченных выплат в конце контракта. Но во многом такая политика идёт от владельца Тома Дандона — человека одновременно и экспрессивного, и достаточно cкупого, когда речь идёт о расходах.

Генменеджер «Каролины» Эрик Тулски (в центре) Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Это хорошо демонстрирует и трансферная политика команды. История с месячной «арендой» Микко Рантанена не должна вызывать удивления: очень долго «Каролина» чахла над своими ресурсами и пыталась выиграть любой обмен. Пару лет команда не получала решающего усиления для хорошего чемпионского похода, рискнув только в случае Джейка Гюнцеля. Портрет скупости «Каролины» дополняет ещё пара фактов: в команде фактически существует внутренний потолок зарплат для вратарей, а фронт-офис команды — один из самых маленьких в НХЛ.

Хорошо, контракт подписан, все формальности утрясены — а теперь-то почему Никишин не играет? А вот здесь дело уже в главном тренере. Повторим то, что писали недавно: Род Бриндамор и его помощник по обороне в этом году показали себя максимально консервативно в плане формирования пар обороны. Давно устоявшиеся сочетания Бёрнс — Славин, Орлов — Чатфилд и Гостисбер — Уокер сможет разбить разве что травма кого-то из этой шестёрки, причём такой степени серьёзности, что не позволит им играть даже на уколах.

Впереди у «ураганов» серия с лучшей командой Востока, и ждать, что в такой момент Бриндамор внезапно пойдёт на эксперименты, точно не стоит. Впрочем, даже если Никишин не сыграет в этом году, вряд ли он останется в обиде — в финансовом плане эта ситуация всё равно ему более выгодна, а вакансия в защите должна открыться летом.