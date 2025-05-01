Драма в полуфинале КХЛ! «Салават» сравнял счёт в концовке, но гол отменили из-за нарушения

Благодаря новому календарю сезона впервые в истории КХЛ состоялся игровой день в мае. Первооткрывателями стали «Салават Юлаев» и «Локомотив», которые в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2025 переехали в Уфу после двух матчей в Ярославле. Закончились они по-разному – первая встреча довольно-таки неожиданно осталась за подопечными Виктора Козлова, которые многими экспертами и болельщиками рассматривалась в этой паре как андердог, однако во второй игре финалисты прошлогоднего плей-офф пусть и не без труда, но всё-таки смогли взять реванш.

На третью встречу сегодняшние хозяева вышли с серьёзными переменами в составе – место Шелдона Ремпала в звене с Александром Хмелевски и Денисом Яном занял Егор Сучков, позавчера игравший в четвёртом сочетании; сам лучший бомбардир этого розыгрыша плей-офф отправился в тройку к Артёму Пименову и Скотту Уилсону вместо Джоша Ливо, который после трёх пропущенных матчей вернулся ко второй игре в Ярославле, однако сегодня вновь оказался вне заявки; а пробел, вызванный отсутствием Ливо, заполнил Артём Горшков, занявший позицию в четвёртом звене.

Игорь Никитин свой ростер также решил перетряхнуть – Артур Каюмов вернулся в тройку к Максиму Шалунову и его тёзке Берёзкину; Александр Радулов попал в трио с Георгием Ивановым и Денисом Алексеевым; в звене с Никитой Кирьяновым и Байроном Фрейзом вместо Даниила Бута оказался Егор Сурин; а в четвёртое сочетание к Даниилу Тесанову и Павлу Красковскому добавился Александр Полунин.

Уфимцы, гонимые вперёд своими болельщиками, начали встречу активнее, но довольно быстро эта активность сыграла с ними злую шутку – один из героев матча №1 Данил Алалыкин сфолил на Фрейзе в зоне атаки и отправился в штрафной бокс. Игрокам «Салавата» не хватило всего 13 секунд, чтобы выстоять в меньшинстве – Берёзкин после паса Каюмова мощно бросил в касание и попал в неожиданно оказавшегося на пятаке Алексея Береглазова. От защитника, проводившего сегодня 150-й матч в Кубке Гагарина, шайба отлетела в ворота.

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В дальнейшем до перерыва ход игры был практически полностью за «Салаватом» – хозяева опасно атаковали и имели несколько неплохих возможностей сравнять счёт, однако сделать у них этого не получилось. Но и увеличить преимущество сопернику они не позволили – после гола «Локомотив» нанёс всего два броска в створ, последний из которых был совершён аж за семь минут до ухода команд в раздевалки.

Да и во втором периоде железнодорожники впервые потревожили Семёна Вязового лишь спустя шесть минут после его начала, вновь оказавшись в большинстве. К тому моменту уфимцы успели восстановить равновесие на табло – вернувшийся в состав Горшков неплохо разобрался в окружении нескольких соперников и нанёс бросок по воротам Даниила Исаева, а Владислав Ефремов на добивании выиграл борьбу у Берёзкина и переправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ещё по ходу первого периода «Локомотив» лишился Фрейза – канадец пострадал в столкновении с Динаром Хафизуллиным и пропустил часть первого и весь второй период. Ярославцы испытывали проблемы без одного из своих ключевых игроков, однако именно хоккеист из звена Фрейза впоследствии вывел гостей вперёд – Никита Кирьянов подкараулил отскок в чужой зоне и неотразимо бросил мимо Вязового.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А в раздевалку уфимцы получили и ещё один гол в свои ворота – за полминуты до конца второй трети Александр Елесин набросил от правого борта, а Александр Радулов идеально подправил шайбу. Отскок оказался таким, что у голкипера «Салавата» не осталось абсолютно никаких шансов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В третьей двадцатиминутке яркого было мало – разве что бросок от Пименова в крестовину, – а в её середине произошёл довольно неприятный эпизод – Никита Черепанов впечатал в борт Петра Хохрякова, после чего нападающего «Салавата» пришлось увозить со льда на носилках. Петру, конечно же, пожелаем здоровья – момент выглядел страшно. Эта встреча закончилась и для защитника ярославцев, который получил дисциплинарный штраф до конца матча и оставил свою команду в меньшинстве на пять минут.

Реализовать численное преимущество долгое время не получалось, поэтому Виктор Козлов принял решение выпустить шестого полевого игрока вместо вратаря. «Локомотив» неплохо оборонялся и в формате «4 на 6», но к моменту выхода хоккеиста гостей из штрафного бокса «Салават» устроил настоящий навал, который закончился голом Хмелевски – огненная концовка была обеспечена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

За четыре минуты до конца основного времени команда Игоря Никитина вновь оказалась в меньшинстве, и уфимцы сразу вышли на розыгрыш лишнего с шестью полевыми. И они, казалось бы, отыгрались – Хмелевски оформил дубль, прокинув шайбу в «домик» Исаеву. Однако радость хозяев была недолгой – Ян ударил клишкой по лицу Иванова, поэтому взятие ворот было отменено, а форвард «Салавата» отправился в штрафной бокс аж на четыре минуты. Какая драма!

Уфимцы продолжили играть с пустыми воротами и пропустили – Максим Берёзкин сделал счёт 4:2 и оформил вторую победу «Локомотива» в этом противостоянии. 2-1 в серии – команда Игоря Никитина впервые выходит вперёд в полуфинале Кубка Гагарина.