Топ-события пятницы: «Акрон» — «Динамо» Мх в РПЛ, полуфинал Кубка Гагарина и плей-офф НБА

Яркое 2 мая: «Россия 25» — Беларусь в хоккее, Слуцкий в китайской Суперлиге, «Ман Сити» в АПЛ, Капризов в Кубке Стэнли и Формула-1!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: поможет ли Капризов «Миннесоте» вернуть серию в Парадайс?

Кирилл Капризов набирает очки в каждом матче и лидирует в списке снайперов этого плей-офф НХЛ с пятью голами, однако в предыдущей встрече его команда уступила в овертайме и теперь стоит на грани вылета. Счёт в серии с «Вегасом» — 2-3, поможет ли россиянин перевести её в решающий седьмой матч?

🏀 2:30: «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: пан или пропал?

Четвёртая встреча получилась весьма спорной. Всё дело в концовке, где судьи не заметили явного нарушения Джоша Харта на Тиме Хардуэе. Тот матч «Детройт» проиграл, но собрался с мыслями и забрал пятую встречу в серии. Шестая игра пройдёт на домашнем паркете «поршней». Пока им не удавалось выиграть хотя бы один матч при своих болельщиках, ситуация изменится?

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Даллас» закрыть серию?

На сухое поражение в четвёртом матче «Даллас» ответил убедительным разгромом в пятой игре – эта победа стала первой в серии, которую «звёзды» добыли в основное время. Теперь они находятся в шаге от выхода во второй раунд, но не будем забывать, что это серия двух тяжеловесов и абсолютно равных соперников. Что сделают Маккиннон и Ко, чтобы избежать вылета?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: «Денвер» закончит серию в гостях?

Никола Йокич в пятой встрече серии собрал будничный трип-дабл, но победу «Денверу» подарил Джамал Маррей, набравший 43 очка. Разыгрывающий провёл лучший матч в плей-офф с 2023 года, когда «самородки» стали чемпионами. Пока на каждый выигрыш «Денвера» в серии «Клипперс» незамедлительно отвечали. Сумеют ли Леонард, Харден и Зубац на домашнем паркете продлить противостояния до решающей игры?

👊 6:00: Валентин Молдавский (Россия) — Сергей Билостенный (Россия), PFL

*Время боя может измениться и будет уточнено.

Интрига: кто из российских тяжеловесов пройдёт дальше?

Увы, в нынешнем сезоне PFL жребий свёл двух россиян уже на первой стадии Гран-при тяжеловесов. Валентин Молдавский и Сергей Билостенный отлично знакомы между собой, а теперь им придётся выяснять на кулаках, кто пройдёт дальше. Молдавский хочет закрыть поражение и может похвастаться богатым опытом, Билостенный ещё только осваивается в заокеанских лигах, но уже показал себя как опаснейшего бойца. Кто бы ни победил, за проигравшего точно будет обидно.

🏒 14:00: «Россия 25» — Беларусь, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Беларусь прервать серию поражений в матчах с Россией?

Россия и Беларусь четвёртый год остаются отрезанными от международных турниров, но продолжают играть между собой. В этом году ставший уже традиционным «Тур сборной» открывает встреча в Астане с хорошо знакомым соперником. Дмитрий Квартальнов в минском «Динамо» создал боеспособный коллектив, который в плей-офф выбил ЦСКА в первом раунде. В его сборной – всё те же лица, что и в составе «зубров», но усиленные белорусскими игроками других клубов. В очном противостоянии с Россией Беларусь не выигрывает уже семь матчей подряд – сможет ли она прервать эту серию? Тем более для российской команды это будет вторая встреча за два дня – 1 мая они сыграли с Казахстаном.

⚽️ 14:35: «Чэнду Жунчэн» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 10-й тур

Интрига: битва лидеров чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в таблице чемпионата Китая: после девяти туров у команды 23 очка. Леонид Слуцкий ведёт клуб к золоту! Но впереди — важная проверка. «Шэньхуа» едет в гости к «Чэнду», занимающему второе место. Отставание от «Шанхая» составляет всего три очка. Так что в случае осечки команда Слуцкого рискует упасть с первой строчки.

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🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: начнёт ли «Динамо» переламывать ход серии?

В первом матче серии «Трактор» совершил уже привычный фокус с камбэком, а во второй игре и этого не потребовалось – челябинцы постоянно выходили вперёд в счёте, а бело-голубым приходилось отыгрываться. Дважды у них это получилось, а на третий раз – уже нет. Серия переезжает в Москву при счёте 2-0 в пользу «Трактора» — помогут ли «Динамо» родные стены, чтобы начать переламывать ход противостояния?

🏒 17:00: «Торпедо-Горький» — «Динамо» СПб, плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: возродит ли фарм «Торпедо» интригу в серии?

В полуфинале плей-офф ВХЛ питерское «Динамо» пока что подтверждает статус фаворита. Команда, занявшая второе место в регулярке, в упорной борьбе взяла первые два матча. Но динамовцы на своей шкуре знают, что серия закончится только тогда, когда кто-то одержит четвёртую победу, — в первом раунде они вообще «горели» 0-3, но смогли совершить огненный камбэк и выбить «Буран». Возродит ли фарм «Торпедо» интригу в серии?

⚽️ 18:00: «Акрон» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» обезопасит себя от стыков?

«Акрон» и «Динамо» Мх занимают 10-е и 11-е места в РПЛ соответственно. Тольяттинцы опережают зону стыков на шесть очков, махачкалинцы — на четыре. Чтобы не нервничать на финише сезона, «Динамо» желательно обыграть в следующем туре «Акрон». Команда Заура Тедеева уже вряд ли опустится в опасную зону, но тоже не будет отдавать очки конкуренту просто так. Нас ждёт любопытный матч.

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: важный матч для «Сити» в борьбе за место в ЛЧ

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ за четыре тура до финиша. Пока что команда Пепа Гвардиолы проходит в Лигу чемпионов. Но ошибаться нельзя, иначе конкуренты обгонят и скинут манчестерцев в Лигу Европы. К счастью для «Сити», у них легкий календарь в концовке. В следующем туре команда примет дома «Вулверхэмптон» с 13-го места. Что будет: три лёгких очка для хозяев или сенсация?

🏒 23:00: Канада U18 — Словакия U18, юношеский ЧМ-2025, 1/2 финала

Интрига: способна ли Словакия на сенсацию?

Сборная Словакии, в составе которой 10 человек, имеет опыт ЮЧМ, уверенно прошла предварительный этап, а в четвертьфинале не без труда, но разобралась с командой Германии. В полуфинале ей предстоит вновь встретиться с «кленовыми листьями» — за всю историю турнира они проиграли им 13 матчей из 13 (включая поражение 2:9 в группе в этом году). Способны ли словаки на мегасенсацию?

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🏎 23:30: Формула-1, Гран-при Майами, спринт-квалификация

Интрига: кто оперативно вырвется вперёд в Майами?

Спринтерский уикенд Формулы-1 – всегда непростое испытание для пилотов и инженеров. В их распоряжении всего одна тренировка, чтобы подобрать верные настройки к спринт-квалификации. Есть огромный шанс «не попасть» в верные регулировки или рабочее окно шин. В такой ситуации ещё интереснее будет посмотреть, окажется ли впереди «Макларен», Макс Ферстаппен или кто-то ещё. Можно даже ждать выстрела «Феррари», ведь мы помним, как хорош был Льюис Хэмилтон именно в спринтерской части уикенда в Шанхае, когда можно настраивать болиды под небольшую загрузку топливом.