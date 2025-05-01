Большой скандал в полуфинале КХЛ! Правильно ли отменили спасительный гол «Салавата»?

КХЛ в мае – настоящая жара. Впервые встречи Кубка Гагарина проходят в пятом месяце года, и первый же матч подарил нам по-настоящему огненную концовку. Речь об игре «Салавата Юлаева» и «Локомотива» в рамках полуфинала плей-офф – команды приехали в Уфу при счёте 1-1 в серии и выясняли, кто же выйдет вперёд по итогам очередной очной встречи.

Интрига сохранялась до самого конца основного времени и вполне могла бы впервые в этом противостоянии распространиться и на дополнительное – за две с половиной минуты до финальной сирены Александр Хмелевски, казалось бы, сравнял счёт, завершив камбэк «Салавата» с 1:3.

К огромному сожалению для уфимских болельщиков, судьи после небольшого совещания отменили взятие ворот и выписали четырёхминутный штраф одноклубнику Хмелевски Денису Яну, в действиях которого углядели опасную игру высоко поднятой клюшкой против Георгия Иванова. Как следствие, «Локомотив» смог забросить четвёртую шайбу и обеспечить себе важную победу в серии.

Но, разумеется, все послематчевые обсуждения связаны именно с отменённым голом – этот эпизод во встрече стал самым резонансным. По делу ли судьи лишили «Салават» возможного праздника? Давайте разбираться.

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с «Чемпионатом» выразил мнение, что арбитры матча ошиблись, не засчитав гол Хмелевски: «Как по мне, здесь есть два момента, в силу которых гол «Салавата Юлаева» надо засчитывать: во-первых, Иванов сам поднимал клюшку Яна, а во-вторых, Ян бил по шайбе. Насколько мне известно, если игрок сперва бьёт по шайбе, а потом попадает высоко поднятой клюшкой по сопернику, то это не считается нарушением, согласно рекомендациям. Но я не знаю, какие аргументы были у судей и чем они руководствовались в данном эпизоде».

С тем, что Иванов сам поднял клюшку Яну, согласны и в КХЛ, однако также в лиге отмечают, что не это действие привело к удалению. Данный момент состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Денису Яну, а затем вторым движением Ян акцентированно бьёт своей клюшкой в лицо Иванову. В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном эпизоде Ян вторым движением играет высоко поднятой клюшкой и наносит повреждение сопернику», – рассказал руководитель Департамента судейства КХЛ Константин Оленин.

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Это движение можно разглядеть далеко не со всех ракурсов, однако на повторе, который показывает вид из-за спины Яна, нетрудно заметить, как форвард «Салавата» уже после первоначального удара, вызванного подъёмом его клюшки Ивановым (что, как было отмечено, не является нарушением) ещё раз «добавляет» руками и вновь попадает нападающему «Локомотива» в область визора. Именно об этом и говорит Оленин.

В сухом остатке – кажется, что судьи приняли скорее верное решение, нежели неверное. Не отмахнись Ян от Иванова уже после подъёма клюшки, мы сейчас наверняка обсуждали бы события в овертайме. Но теперь командам предстоит всё доказывать уже в четвёртой игре.