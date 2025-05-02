Худший матч Капризова в серии! «Миннесота» снова вылетела в первом раунде

Впервые в этом плей-офф Кирилл остался без очков и схватил «-2», а его команда проиграла «Вегасу» в шести матчах.

Несколько недель назад, когда решалась судьба плей-офф для «Миннесоты», она выгрызла две победы в овертаймах и обеспечила себе путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли. После пятого матча серии с «Вегасом» они снова оказались припёртыми к стенке. Они могли повести в серии, но гол Райана Хартмана за 75 секунд до сирены отменили после тренерского запроса «рыцарей» на оффсайд, а в овертайме сильнее оказался «Вегас».

Вновь, как и три года до этого, «Миннесота» оказалась на грани вылета после пяти матчей первого раунда. Лишь раз им удавалось перевести серию в седьмую игру (в серии с тем же «Вегасом» в сезоне-2020/2021) – «дикари» после дебюта Кирилла Капризова в НХЛ стали стабильно выходить в плей-офф, но по-прежнему оставались командой, чей потолок – это первый раунд.

К сожалению, этот год не принёс ничего нового – «Миннесота» всю серию боролась с «Вегасом» на равных, но её сезон закончился очередным поражением в шестом матче первого раунда. Даже Капризов сегодня не потащил, хотя всю серию был в огне.

К отчётной встрече он подходил четвёртым бомбардиром НХЛ и делил первое место в лиге по голам, набрав 9 (5+4) очков в пяти играх. Но сегодня впервые остался без результативных баллов, впервые схватил «минус» в графе показателя полезности, да ещё и удаление за подножку в решающий отрезок игры – на счёте это не отразилось, но ценные две минуты «Миннесота» была вынуждена тратить на то, чтобы отбиться в меньшинстве.

«Вегас» взял быка за рога с первых минут и практически сразу повёл в счёте – Ши Теодор реализовал дальний бросок в большинстве через трафик. «Дикари» смогли отыграться благодаря голу Райана Хартмана в раздевалку – за четыре секунды до конца первого периода.

Во втором отрезке хозяева могли перехватить инициативу и выйти вперёд, получив шанс разыграть лишнего, но сделать это не смогли, а в концовке периода «дикари» потеряли шайбу в чужой зоне, и Джек Айкел убежал в контратаку, переиграв Филипа Густавссона один на один.

В третьем периоде «Миннесота» продолжала наседать на ворота Эдина Хилла, но в концовке пропустила третью – Марк Стоун на пятачке замкнул передачу Брэйдена Макнэбба. Хартман оформил дубль 21 секунду спустя, подарив хозяевам надежду. Последние минуты сезона в исполнении «дикарей» вышли огненными – но результат остался прежним.

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Который год «Миннесота» ведёт 2-1 в серии, а потом упускает её из рук. «Вегас» идёт дальше и встретится с победителем пары «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», а «дикари» отправляются в отпуск.

Капризов, может, и завалил эту игру, но остаётся главной звездой «Миннесоты», а его контракт истекает через год. И у клуба по-прежнему нет никаких козырей на руках, чтобы показать россиянину, что ему стоит продлить соглашение и остаться в «Хоккейном штате», а не подобрать себе команду, которая способна на большее, чем просто выход в плей-офф.