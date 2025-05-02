Что это вообще было? «Даллас» забил в свои ворота и проиграл безумный матч в плей-офф НХЛ

Второй год подряд «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» выдают потрясающие серии в плей-офф НХЛ. В минувшем сезон пути команд в розыгрыше Кубка Стэнли пересеклись во втором раунде. Тогда равные соперники доигрались до седьмой встречи, судьбу которой лишил только второй овертайм. На 92-й минуте Мэтт Дюшейн отправил в отпуск свою бывшую команду, поставив точку в сумасшедшем противостоянии.

Год спустя «лавины» и «звёзды» снова сыграют решающий матч в своей серии. Только на сей раз турнирная сетка свела две американские команды уже в первом раунде. Перед началом сегодняшней встречи «Старз» находились в одном шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Стэнли. После победы в пятом матче серии подопечные Питера Дебура вырвались вперёд (3-2), но шестая встреча проходила на домашней территории «лавин» в Денвере.

И уже на седьмой минуте матча тон всей встрече задал быстрый гол российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина. Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског затащил шайбу в зону соперника и скинул её на Брока Нельсона, тот выполнил поперечный перевод на Ничушкина, чей бросок достиг цели. На помощь соотечественнику пришёл конёк российского защитника «Старз» Ильи Любушкина. Забегая вперёд, стоит сразу заметить, что для Ильи сегодняшний матч вообще превратился в настоящий кошмар.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До перерыва «Эвеланш» смогли упрочить преимущество в счёте благодаря голу Арттури Лехконена, однако уже спустя четыре минуты после начала второго периода счёт на табло был равным. Дуплетом выстрелили два финских нападающих «Далласа»: сначала Роопе Хинц реализовал большинство, а следом Микаэль Гранлунд отличился при игре в равных составах. В обоих случаях одним из ассистентов у своих партнёров по национальной команде выступал Микко Рантанен.

При этом обмен заброшенными шайбами продолжался фактически без остановки. С момента гола Гранлунда не прошло и одной минуты, как Мартин Нечас вновь вывел «Колорадо» вперёд в этой встрече. Но ещё через три минуты Хинц оформил дубль, сумев сделать 3:3. 28-летний Рантанен продолжал проводить лучший матч в своей карьере после обмена из «Эвеланш».

После гола Хинца в активе финского форварда «Старз» уже значился ассистентский хет-трик, а под самый занавес второго периода Микко отметился ещё и заброшенной шайбой, набрав четвёртое очко во встрече. Интересно, что в первых четырёх матчах серии Рантанен был одним из наиболее критикуемых игроков в стане «звёзд». На том отрезке серии он отметился всего одной результативной передачей, зато в пятой-шестой встречах он набрал 7 (2+5) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Трио финских форвардов «Старз» выдало невероятный концерт, организовав все четыре гола в ворота Маккензи Блэквуда, однако решающее слово в матче осталось за «Колорадо». Подопечные Джареда Беднара выдали роскошный третий период, сумев перевернуть ход встречи. На седьмой минуте отрезка важнейший гол забил Ничушкин, оформивший свой первый дубль в этой серии.

А через три минуты произошёл момент, который даже сложно описать словами. Его нужно смотреть на видео, чтобы лучше понять, что вообще случилось. Лучший полевой игрок «лавин» Натан Маккиннон в борьбе с Любушкиным затащил шайбу под ворота и прострелил на пятак на своего партнёра: Лехконена опекали сразу два хоккеиста «Старз», которые не позволили финскому форварду произвести бросок, но дальше для игроков гостей случился самый настоящий «чёрт побери», как любит говорить один хоккейный деятель в КХЛ.

Сначала шайба угодила в конёк защитнику «Далласа» Томаса Харли, после чего нападающий «звёзд» Сэм Стил решил наотмашь вынести её с пятака, но вместо этого угодил точно в своего партнёра по команде Колина Блэквелла, в результате чего шайба взмыла в воздух и по невероятной траектории перелетела голкипера гостей Джейка Эттингера, опустившись в ворота – 5:4 в пользу «Колорадо». В хоккее автоголов не бывает, поэтому шайба оказалась записана на счёт Маккиннона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для «Колорадо» этот гол стал пятым в матче. И надо же такому случиться, что каждый раз на льду в составе «звёзд» находился Любушкин. 31-летний россиянин завершил сегодняшнюю встречу с показателем полезности «-5». Такую же полезность в итоге заработал ещё и нападающий гостей Уайтт Джонстон, однако он находился на льду в те моменты, когда в концовке тренерский штаб «Далласа» менял вратаря на шестого полевого игрока.

Этот трюк главный тренер «Старз» проделывал дважды, но результат каждый раз оказывался идентичным. Джош Мэнсон и Кейл Макар после выигранных вбрасываний в исполнении Маккиннона бросками со своей половины подвели итог этого безумного матча: 7:4 в пользу «лавин». Обладатель Кубка Стэнли – 2022 остаётся в сезоне, переведя противостояние с «Далласом» в решающую встречу. Второй год подряд «лавины» и «звёзды» в седьмом матче будут определять победителя своей серии.