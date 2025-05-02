Проклятие «Эдмонтона» для «королей», «Торонто» сыграет с чемпионом. Итоги дня в НХЛ

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялось четыре матча, представляем обзор всех встреч.
Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Торонто» забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дважды) и Макс Пасиоретти. За «Оттаву» шайбы забросили Брэди Ткачук и Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, где сразится с действующим чемпионом «Флоридой».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В Сент-Поле (США) закончился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3) и завершила свои выступления в текущем плей-офф. Шайбами в составе победителей отметились Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун. У хозяев дубль на счету Райана Хартмана. Россияне из «Миннесоты» Кирилл Капризов и Яков Тренин, а также Иван Барбашёв из «Вегаса» не смогли отметиться результативными действиями.
Таким образом, «рыцари» выиграли серию со счётом 4-2. Этот матч стал последним в профессиональной карьере легендарного вратаря «дикарей» 40-летнего Марка-Андре Флёри. Он провёл эту встречу на скамейке запасных.
Напомним, Флёри прошлым летом объявил, что завершит карьеру после сезона-2024/2025, и по ходу его не раз давал понять, что данное решение окончательное. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.
Дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Ещё по шайбе у «лавин» забросили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Натан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар. Последние двое поразили пустые ворота в концовке встречи.
У гостей дубль записал на свой счёт Роопе Хинц. Также голами у «звёзд» отметились Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен.
Таким образом, исход данной серии решится в седьмой игре, которая пройдёт 3 мая в Далласе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Эдмонтон» одержал победу в шестом матче с «Лос-Анджелесом» с результатом 6:4 и выиграл серию со счётом 4-2 (5:6, 2:6, 7:4, 4:3 OT, 3:1, 6:4), уступая после двух стартовых встреч 0-2.
В составе «Эдмонтона» результативным пасом на 35-й минуте отметился российский нападающий Василий Подколзин. Заброшенные шайбы «Ойлерз» записали на свой счёт Адам Хенрик, Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Дарнелл Нурс, Трент Фредерик и Коннор Браун (в пустые ворота). У «Лос-Анджелеса» отличились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джордан Спенс и Анже Копитар.
Проклятие «Эдмонтона» для «королей» продолжается – четвёртый год подряд «Лос-Анджелес» проигрывает «Ойлерз» в первом раунде плей-офф. Это второй такой случай в истории НХЛ – до них «Бостон» уступал «Монреалю» в первом раунде с 1984 по 1987 год.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Расписание матчей 3 мая
- 2 мая 2025
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11:15
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11:00
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10:42
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10:25
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10:10
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09:55
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09:43
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09:30
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09:25
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09:12
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09:00
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08:42
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08:26
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08:10
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07:59
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07:56
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07:52
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07:51
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07:32
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07:22
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07:07
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06:48
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06:37
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06:22
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05:56
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05:46
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05:38
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05:31
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05:14
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04:54
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04:33
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03:44
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03:26
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02:01
- 1 мая 2025
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23:46