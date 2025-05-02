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Результаты матчей НХЛ за 2 мая 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф НХЛ, расписание, календарь

Проклятие «Эдмонтона» для «королей», «Торонто» сыграет с чемпионом. Итоги дня в НХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей НХЛ за 2 мая 2025 года
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«Миннесота» завершила сезон, а в сумасшедшей серии «Далласа» и «Колорадо» будет седьмая игра.

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялось четыре матча, представляем обзор всех встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp)     0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43     1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28     2:2 Перрон (Шабо) – 52:40     2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21     2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41    

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Торонто» забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дважды) и Макс Пасиоретти. За «Оттаву» шайбы забросили Брэди Ткачук и Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, где сразится с действующим чемпионом «Флоридой».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Олофссон, Айкел) – 03:30 (pp)     1:1 Хартман (Фолиньо) – 19:56     1:2 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 36:12     1:3 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 56:02     2:3 Хартман (Юханссон, Миддлтон) – 56:33    

В Сент-Поле (США) закончился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3) и завершила свои выступления в текущем плей-офф. Шайбами в составе победителей отметились Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун. У хозяев дубль на счету Райана Хартмана. Россияне из «Миннесоты» Кирилл Капризов и Яков Тренин, а также Иван Барбашёв из «Вегаса» не смогли отметиться результативными действиями.

Таким образом, «рыцари» выиграли серию со счётом 4-2. Этот матч стал последним в профессиональной карьере легендарного вратаря «дикарей» 40-летнего Марка-Андре Флёри. Он провёл эту встречу на скамейке запасных.
Напомним, Флёри прошлым летом объявил, что завершит карьеру после сезона-2024/2025, и по ходу его не раз давал понять, что данное решение окончательное. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29     2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40     2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp)     2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41     3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34     3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51     3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35     4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02     5:4 Маккиннон – 49:04     6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44     7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03    

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.

Дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Ещё по шайбе у «лавин» забросили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Натан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар. Последние двое поразили пустые ворота в концовке встречи.

У гостей дубль записал на свой счёт Роопе Хинц. Также голами у «звёзд» отметились Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен.

Таким образом, исход данной серии решится в седьмой игре, которая пройдёт 3 мая в Далласе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 01:19     1:1 Хенрик (Браун, Фредерик) – 03:04     1:2 Кларк (Дано) – 03:37     2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 05:55 (pp)     3:2 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 12:49     4:2 Нурс (Подколзин, Янмарк) – 34:59     5:2 Фредерик (Браун, Кулак) – 36:35     5:3 Спенс (Фиала, Хелениус) – 38:01     5:4 Копитар (Даути, Лаферрье) – 59:05     6:4 Браун – 59:58    

«Эдмонтон» одержал победу в шестом матче с «Лос-Анджелесом» с результатом 6:4 и выиграл серию со счётом 4-2 (5:6, 2:6, 7:4, 4:3 OT, 3:1, 6:4), уступая после двух стартовых встреч 0-2.

В составе «Эдмонтона» результативным пасом на 35-й минуте отметился российский нападающий Василий Подколзин. Заброшенные шайбы «Ойлерз» записали на свой счёт Адам Хенрик, Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Дарнелл Нурс, Трент Фредерик и Коннор Браун (в пустые ворота). У «Лос-Анджелеса» отличились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джордан Спенс и Анже Копитар.

Проклятие «Эдмонтона» для «королей» продолжается – четвёртый год подряд «Лос-Анджелес» проигрывает «Ойлерз» в первом раунде плей-офф. Это второй такой случай в истории НХЛ – до них «Бостон» уступал «Монреалю» в первом раунде с 1984 по 1987 год.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сетка плей-офф НХЛ – 2025

Расписание матчей 3 мая

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
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