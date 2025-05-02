«Миннесота» завершила сезон, а в сумасшедшей серии «Далласа» и «Колорадо» будет седьмая игра.

Проклятие «Эдмонтона» для «королей», «Торонто» сыграет с чемпионом. Итоги дня в НХЛ

В прошедшем игровом дне плей-офф НХЛ состоялось четыре матча, представляем обзор всех встреч.

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Торонто» забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дважды) и Макс Пасиоретти. За «Оттаву» шайбы забросили Брэди Ткачук и Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, где сразится с действующим чемпионом «Флоридой».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В Сент-Поле (США) закончился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3) и завершила свои выступления в текущем плей-офф. Шайбами в составе победителей отметились Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун. У хозяев дубль на счету Райана Хартмана. Россияне из «Миннесоты» Кирилл Капризов и Яков Тренин, а также Иван Барбашёв из «Вегаса» не смогли отметиться результативными действиями.

Таким образом, «рыцари» выиграли серию со счётом 4-2. Этот матч стал последним в профессиональной карьере легендарного вратаря «дикарей» 40-летнего Марка-Андре Флёри. Он провёл эту встречу на скамейке запасных.

Напомним, Флёри прошлым летом объявил, что завершит карьеру после сезона-2024/2025, и по ходу его не раз давал понять, что данное решение окончательное. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.

Дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Ещё по шайбе у «лавин» забросили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Натан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар. Последние двое поразили пустые ворота в концовке встречи.

У гостей дубль записал на свой счёт Роопе Хинц. Также голами у «звёзд» отметились Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен.

Таким образом, исход данной серии решится в седьмой игре, которая пройдёт 3 мая в Далласе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» одержал победу в шестом матче с «Лос-Анджелесом» с результатом 6:4 и выиграл серию со счётом 4-2 (5:6, 2:6, 7:4, 4:3 OT, 3:1, 6:4), уступая после двух стартовых встреч 0-2.

В составе «Эдмонтона» результативным пасом на 35-й минуте отметился российский нападающий Василий Подколзин. Заброшенные шайбы «Ойлерз» записали на свой счёт Адам Хенрик, Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Дарнелл Нурс, Трент Фредерик и Коннор Браун (в пустые ворота). У «Лос-Анджелеса» отличились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джордан Спенс и Анже Копитар.

Проклятие «Эдмонтона» для «королей» продолжается – четвёртый год подряд «Лос-Анджелес» проигрывает «Ойлерз» в первом раунде плей-офф. Это второй такой случай в истории НХЛ – до них «Бостон» уступал «Монреалю» в первом раунде с 1984 по 1987 год.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Расписание матчей 3 мая