Сможет ли «Динамо» снова спастись с 0-2? За счёт чего «Трактор» летит в финал плей-офф КХЛ

Второй раз кряду в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина московское «Динамо» начинает серию плей-офф с двух подряд поражений на старте противостояния. Две недели назад в четвертьфинале Кубка Гагарина – 2025 столичные хоккеисты «горели» 0-2 в серии с «Ак Барсом», теперь же они уступают 0-2 в полуфинальной разборке с «Трактором».

Если рассуждать с логической точки зрения, то положение команды Алексея Кудашова в четвертьфинальной серии выглядело даже хуже её текущей ситуации. Всё дело в том, что тогда москвичи потерпели два подряд поражения на домашнем льду и отправлялись в Казань с риском вернуться в столицу России уже в роли отпускников. Но именно с той поездки столичные хоккеисты и начали свой памятный камбэк, который впервые за 12 лет вывел бело-голубых в третий раунд плей-офф.

На сей раз динамовцы потерпели две неудачи в гостях. Впереди их ждёт два матча на родном льду, в которых подопечные Кудашова могут исправить ситуацию. Но есть важный нюанс: текущая серия поражений «Динамо» в кубковых встречах с «Трактором» насчитывает уже шесть (!) матчей. В минувшем сезоне бело-голубые проиграли челябинцам со счётом 0-4 на стадии четвертьфинала плей-офф.

Примечательно, что все четыре встречи прошли в упорной борьбе, однако нюансы каждый раз разворачивали исход встреч в пользу чёрно-белых. Три матча из четырёх «Трактор» тогда выиграл с разницей всего в одну шайбу. Схожие победы челябинцы смогли одержать и в этом году на старте полуфинала КХЛ. За счёт каких инструментов команда Бенуа Гру на данный момент оказывается предпочтительнее своего соперника?

Наиболее обидное поражение динамовцы потерпели в первой встрече серии. Бело-голубые гораздо лучше вошли в полуфинальное противостояние, сумев отправить две шайбы в ворота Зака Фукале. Канадский вратарь сыграл не лучшим образом в обоих эпизодах с голами Джордана Уила, но в ключевой момент сумев включиться в игру на все 100%. Во втором периоде 29-летний вратарь совершил два ключевых спасения, которые на 180 градусов развернули ход всей челябинской части полуфинала.

При счёте 0:2 Фукале переиграл Артёма Ильенко и Дилана Сикуру, не позволив форвардам «Динамо» реализовать выходы один на один. В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинцев сам признал очевидный факт: «Если бы не Фукале, скорее всего, мы бы проиграли этот матч». Следом произошёл спорный эпизод с первым голом «Трактора», когда арбитры не зафиксировали удаление на Седрике Пакетте, а хозяева реализовали свою контратаку. Но именно те два сейва Фукале перевернули ход встречи.

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В третьем периоде челябинцы заиграли в разы активнее и смогли воспользоваться известными проблемами на динамовском пятаке. Этим инструментом на старте своего четвертьфинала прекрасным образом пользовался ещё «Ак Барс». В первых двух матчах серии с «Динамо» команда Анвара Гатиятулина раз за разом забрасывала в ворота соперника идентичные шайбы. Теперь же бело-голубых на этом подловил и «Трактор». Второй и четвёртый гол челябинцев пришли с того, что Владислав Подъяпольский был наглухо закрыт своими и чужими хоккеистами, что и помешало ему парировать броски Александра Кадейкина и Василия Глотова.

«Схожее всегда есть, потому что голы всегда похожи. В хоккее всегда забивают или при атаке с ходу, или при позиционной атаке. Вы тут не открыли ничего нового. Всегда в выигрышной игре ты выиграл пятак, а в проигранной ты его проиграл. Это совершенно нормально», – признал Кудашов тот факт, что проигранный пятак стал причиной поражения «Динамо» в первом матче серии.

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Год назад динамовцев в серии с «Трактором» невероятным образом подвела вратарская бригада. В том четвертьфинале Илья Коновалов и Максим Моторыгин вчистую проиграли свою дуэль Фукале. Перед началом нынешней серии казалось, что подобного произойти уже не должно, однако пока приходится констатировать, что канадский вратарь снова становится икс-фактором в серии.

Зак Фукале Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Его превосходство над Подъяпольским не является столь подавляющим, как над Коноваловым и Моторыгиным, однако Зак на данный момент играет надёжнее. Вратарь «Динамо» совершил много хороших спасений во второй встрече серии, но гол Артёма Блажиевского оставил такой же осадок, как и шайба Чарльза Робинсона в первом матче. В свою очередь, Фукале выручает «Трактор» в те моменты встреч, когда челябинцам это больше всего необходимо. В первом матче Зак не позволил бело-голубым оторваться на три шайбы, а спустя два дня он не дал «Динамо» сравнять счёт в третьем периоде, когда гости были очень близки к переводу игры в овертайм.

Уступают свои дуэли оппонентам и звёзды «Динамо». Если к игре Никиты Гусева и Джордана Уила вопросов быть не должно, то Седрик Пакетт и Макс Комтуа в этом полуфинале пока что играют за «Трактор». Два канадских форварда завершили встречи в Челябинске с суммарным показателем полезности «-10». Пакетт заработал «-4», Комтуа — «-6». Любопытно, что после первого поражения Кудашов пошёл на изменения в этой тройке, заменив Дмитрия Рашевского на Максима Джиошвили.

Очевидно, что, по замыслам тренерского штаба бело-голубых, являющийся игроком куда более оборонительного плана, чем Рашевский, Джиошвили должен был стабилизировать игру «канадской» тройки в своей зоне. Но реальность получилась совершенной иной: Комтуа и Пакетт допускали столь грубые голевые ошибки, что исправить их не мог ни Джиошвили, ни любой другой полевой игрок «Динамо».

Макс Комтуа Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Справедливости ради стоит заметить, что обвинять 10-го и 18-го номеров московского «Динамо» во всех бедах было бы просто глупо. Здесь нужно обладать хорошей памятью и помнить, что если бы не старания Комтуа и Пакетта в предыдущих сериях плей-офф, то с большой вероятностью москвичи уже могли бы пребывать в отпуске. Однако факт остаётся фактом: начало серии с «Трактором» канадские форварды «Динамо» провалили. Да и бывший челябинец Сикура пока ушёл в тень, отмечаясь лишь упущенными голевыми моментами – в первом матче серии Дилан не реализовал выход один на один при счёте 2:0 в пользу «Динамо», а во втором не забил с пятака при 1:1.

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В свою очередь, перестановки Гру, которые канадский тренер произвёл перед второй встречей серии, дали свой положительный эффект. Александр Рыков и Денис Почивалов не попали в игру в первом матче, чем и воспользовалось «Динамо». Голы Уила приходили из того, что четвёртое звено гостей переигрывало и запирало своих оппонентов в зоне обороны, после чего свежий Джордан входил в игру и реализовывал свои шансы. Перед второй встречей Гру радикально видоизменил свою четвёртую тройку, вставив в состав Остапа Сафина и Алексея Рыкманова. Эти изменения сработали.

Из таких деталей пока и складывается текущее преимущество «Трактора». В нужные моменты подтаскивает Фукале, исправно отмечается результативными действиями лидерская россыпь в лице Семёна Дер-Аргучинцева, Максима Шабанова, Кадейкина, Робинсона и Владимира Ткачёва, а весь «Трактор» целиком изо всех старается минимизировать количество нарушений, в результате чего своё слово не может сказать динамовское большинство.

Нюансы и детали вновь работают за челябинцев. Чтобы исправить положение и получить возможность вернуться на гостевой лёд, динамовцам нужно собирать идеальный пазл на примере того, как они сделали в третьем матче четвертьфинала с «Ак Барсом», выдав идеальную игру в Казани. Именно такую встречу команде Кудашова нужно провести и в ближайшую пятницу, 2 мая, на домашнем льду. Иначе она получит 0-3 в серии, отыграть которые, пожалуй, невозможно.