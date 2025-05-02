Топ-события субботы: «Краснодар» — «Рубин», «Салават Юлаев» — «Локомотив», Ф-1, НБА и бокс

За чем следить 3 мая: «Локомотив» — «Оренбург», матчи «Барселоны» и «Интера», Миранчук в МЛС, плей-офф НХЛ и ВХЛ и ЧМ по пляжному футболу!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: Карри и Батлер выведут «воинов» во второй раунд?

Многие команды в плей-офф НБА уже закончили свои серии, но только не «Голден Стэйт» и «Хьюстон», которые борются до последнего. «Воины» ведут со счётом 3:2, к тому же победили в двух домашних встречах в этом противостоянии. Настало время третьей и, возможно, решающей. Вряд ли Карри, Батлер и Грин мечтают играть седьмой матч на выезде, суперзвёзды «Уорриорз» сделают своё дело?

🥊 6:30*: Райан Гарсия (США) — Роландо Ромеро (США), титульный бой

*Время поединка может измениться и будет уточнено

Интрига: каким Райан Гарсия вернётся на ринг после годовой допинг-дисквалификации?

В ночь на 3 мая в Нью-Йорке на площади «Таймс-Сквер» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который стартует в 4:00 мск. Главным событием вечера станет бой в полусредней весовой категории между Райаном Гарсией (24-1, 1NC) и Роландо Ромеро (16-2), на кону будет стоять пояс WBA World.

Для Райана Гарсии это первый бой после скандального поединка с Девином Хейни, прошедшего больше года назад. Тогда Гарсия идеально отыгрывал роль сумасшедшего, заявился с бутылкой пива на взвешивание, а потом, будучи андердогом, сотворил апсет, одержав доминирующую победу над Хейни, который до того никому не проигрывал. Впрочем, победу аннулировали после того, как Гарсия провалил допинг-тестирование и был дисквалифицирован на год. Теперь Гарсия возвращается и возглавляет большой турнир на пару с экс-чемпионом мира Ролли Ромеро.

🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: «Виннипег» закроет серию?

Это противостояние для победителей регулярного чемпионата получается крайне непростым – «реактивщики» выиграли все домашние встречи, но при этом в гостях у них не получается практически ничего. Сейчас команды снова сойдутся в Сент-Луисе, однако у «Блюз» нет права на ошибку – вернётся ли серия в Канаду на седьмой матч или закончится в США?

🏒 3:00: США — Швеция, юношеский ЧМ-2025, 1/2 финала

Интрига: кто выйдет в финал?

Американцы добрались до полуфинала без поражений, шведы – почти без поражений. Единственными, кто смог обыграть скандинавов на групповом этапе, были как раз представители США. Смогут ли «Тре Крунур» взять реванш или же «звёздно-полосатые» опять окажутся сильнее?

Возможные соперники команд по финалу: Сборная Канады разгромила Норвегию со счётом 8:1 в матче юношеского ЧМ-2025

⚽️ 14:00: Япония — Беларусь, ЧМ по пляжному футболу, 2-й тур

Интрига: смогут ли японцы одолеть белорусов?

Беларусь сыграет свой главный матч в групповом этапе ЧМ. От исхода этой встречи с Японией зависит то, выйдет ли команда Николаса Альварадо в плей-офф с первого места в группе. Если всё сложится удачно, то белорусам должно быть чуть легче в важнейшем четвертьфинале. Пока в группе «А» за счёт разницы мячей в 1-м туре лидируют японцы, но белорусы тоже неплохо вкатились в турнир. Артемий Дрозд и Игорь Бриштель разыгрались как следует и должны показать японцам свои умения!

🏒 14:00: «Салават Юлаев» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Салават» сравнять счёт в серии?

Третий матч противостояния стал самым ярким и в то же время самым резонансным – концовка встречи с отменённым голом Александра Хмелевски породила массу обсуждений и споров. Но «Локомотив» ведёт в серии, и «Салавату» нужно отыгрываться – получится ли?

🏒 15:00: «Югра» — «Химик», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: «Югра» сократит отставание в серии?

Ханты-мансийцы уступили в двух матчах в Воскресенске – «Химик» забрал первую игру в овертайме (4:3), а во второй победил с более убедительным счётом 4:1. Хозяевам площадки необходимо побеждать, чтобы остаться в серии – смогут ли они сделать это и впервые в этом противостоянии обыграть подмосковный клуб?

⚽️ 16:30: «РБ Лейпциг» — «Бавария», Бундеслига, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: завоюет ли Кейн первый трофей в профессиональной карьере?

Над Гарри Кейном нередко посмеиваются. К нему как к бомбардиру нет никаких вопросов. Англичанин регулярно забивал в «Тоттенхэме», а теперь занимается тем же самым в составе «Баварии». Но Кейн до сих пор не завоевал ни одного трофея. Теперь он близок к этому как никогда. За три тура до финиша «Бавария» опережает «Байер» на восемь очков. Мюнхенцы станут чемпионами, если обыграют «РБ Лейпциг». Или если «Байер» не победит во встрече с «Фрайбургом». У Кейна есть возможность завоевать первый трофей, однако он сам пропустит матч. Причина — перебор жёлтых карточек.

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Оренбург», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: последний матч для Галактионова в «Локо»?

Важная встреча для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. На этой неделе железнодорожники вылетели из Кубка России. А в РПЛ находятся за пределами топ-5. Появились разговоры о возможном увольнении тренера. Не исключено, что предстоящий матч станет для Галактионова последним в «Локомотиве». «Оренбургу», в свою очередь, очень нужна победа. Всё-таки он отстаёт от зоны стыков на шесть очков.

Согласны с экспертом? Булыкин считает нереальным возвращение Сёмина в «Локомотив»

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Рубин», РПЛ, 27-й тур

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Интрига: «Краснодар» сделает ещё один шаг к чемпионству?

«Рубин» — очередной соперник «Краснодара» на пути к чемпионскому титулу. В первом круге казанский клуб прервал победную серию соперника, но это было в Татарстане. Весной «Рубин» отлично играет дома, чего не скажешь о гостевых встречах (три поражения в четырёх матчах). Если «Краснодар» одолеет гостей, то оторвётся от «Зенита» как минимум на сутки на семь очков. В прошлом сезоне «Рубин» ушёл от поражения на юге России (1:1). А как будет теперь?

⚽️🏆 19:30: «Аль-Ахли» — «Кавасаки Фронтале», элитная Лига чемпионов АФК, Финал

Интрига: кто станет лучшим клубом Азии?

Многие ожидали увидеть в финале очередное соперничество «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». На деле всё получилось иначе. «Аль-Ахли» высадил действующего чемпиона Саудовской Аравии, а «Кавасаки» справился с командой Криштиану Роналду. Команда из Японии в третий раз подряд доходит до финала Лиги чемпионов АФК. Два года назад клуб «Урава Ред Даймондс» стал победителем турнира, а в прошлом сезоне «Йокогама Ф. Маринос» проиграл «Аль-Айну».

⚽️ 21:45: «Атланта Юнайтед» — «Нэшвилл», МЛС

Интрига: прервёт ли Миранчук серию без голов?

Две победы в 10 встречах — скромная статистика «Атланты» в нынешнем регулярном чемпионате. В прошлом сезоне команда добралась до плей-офф, а сейчас занимает всего лишь четвёртое с конца место в таблице Восточной конференции. Клуб из штата Джорджия проиграл три матча подряд и не забил в них ни одного мяча. Алексей Миранчук провёл на поле больше всего минут среди полевых футболистов «Атланты» (речь о сезоне), но отметился всего одним голом. Его серия без забитых мячей составляет четыре встречи. Может, Лёшу прорвёт в игре с «Нэшвиллом»?

Как прошёл предыдущий матч «Атланты»: «Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Орландо» в матче МЛС

⚽️ 21:45: «Интер» — «Верона», Серия А, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Интер» реабилитируется за поражение в прошлом туре?

«Интер» в течение длительного времени претендовал на требл. А потом команда Симоне Индзаги вылетела из Кубка Италии и проиграла дома «Роме» (0:1) в Серии А. В итоге она откатилась на второе место в чемпионате и пропустила вперёд «Наполи». Теперь чёрно-синим ни в коем случае нельзя терять очков в домашней встрече с «Вероной». С другой стороны, эта игра пройдёт между двумя матчами в полуфинале Лиги чемпионов. «Верона» находится в нижней части таблицы, но отрыв от зоны вылета составляет семь очков.

⚽️ 22:00: «Вальядолид» — «Барселона», Примера, 34-й тур

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Интрига: «Барса» растерзает худшую команду Примеры?

«Барса», в отличие от «Интера», всё ещё рубится за требл. Задорная команда Ханс-Дитера Флика уже взяла Кубок Испании и добралась до полуфинала Лиги чемпионов. А ещё она лидирует в Примере — отрыв от «Реала» составляет четыре очка. К слову, «Барса» ни разу не проиграла в 2025 году (речь о чемпионате Испании). У «Вальядолида» всё плохо — семь поражений подряд. Команда находится на последней строчке в таблице. Более того, она уже потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе. Лёгкая победа «Барселоны»?

🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Майами, квалификация

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто сделает правильные выводы из спринта?

Как это обычно бывает на уикендах со спринтерской гонкой, в субботу между спринтом и основной квалификацией у отстающих есть возможность резко отыграться — «всего лишь» надо сделать верные выводы из прежних неудач, подобрать настройки и рвануть вверх. Получится ли этого добиться у кого-то из тех, кто окажется в скверном настроении по итогам спринта? Проверим вечером в субботу.