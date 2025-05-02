В Казань приедут Кузнецов и вратарь из «Торонто»? Каким будет «Ак Барс» в следующем сезоне

С первого раза «Ак Барсу» Анвара Гатиятулина не удалось зайти далеко в плей-офф. Однако команда показала существенный прогресс по качеству игры в сравнении с эпохой Зинэтулы Билялетдинова, да и в целом в Казани не привыкли рубить сплеча, поэтому Гатиятулину дадут ещё как минимум одну попытку показать себя.

При этом генеральный менеджер Марат Валиуллин не собирается бездействовать. Летом команду ждут серьёзные перемены, отчасти вынужденные. В Татарстан могут приехать Евгений Кузнецов, Владимир Ткачёв (омский, челябинский или даже оба?), крутой защитник из АХЛ и вратарь из системы «Торонто». Так какую команду мы увидим в сентябре?

Игроки ХК «Ак Барс» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Два подряд вылета «Ак Барса» в первом раунде стали бы для татарстанского хоккея большим ударом. Но и второй круг явно не тот результат, на который рассчитывали в Казани. Особенно с учётом провала всей клубной системы – в ВХЛ мимо плей-офф и чемпионский «Нефтяник», и «Барс», чья задача – готовить ближайший резерв для первой команды. В МХЛ на альметьевский «Спутник» никто и не рассчитывал, но провал «Ирбиса» после блестящей регулярки стал настоящим шоком. Победители Востока отлетели от едва попавших в матчи на вылет «Кузнецких медведей», не показав в решающей пятой игре на своей площадке вообще ничего дельного. Немудрено, что на таком фоне пресс-конференция по итогам года была напряжённой. «Вам не кажется, что «Ак Барс» стал клубом-середняком?» – не в бровь, а в глаз спрашивали местные журналисты Марата Валиуллина.

Марат Фаридович пытался отговариваться ростом конкуренции в КХЛ, однако признал проблемы в клубе. Но главное – сказал, что у него есть планы, как их разрешить. Главное, перемен в руководстве не будет. По крайней мере пока. В случае резких перестановок в головном офисе «Татнефти» всё возможно, однако пока у руля Наиль Маганов, Валиуллин и Анвар Гатиятулин сохранят свои посты. Причём Гатиятулину позволят оставить привычных людей в тренерском штабе. Алексей Тертышный – едва ли не самый ненавистный человек в среде фанатов «Ак Барса». Несмотря на общий рост результативности команды (впервые в истории клуб преодолел планку в 200 заброшенных шайб) игра в большинстве не сказать чтобы впечатляла, а именно за этот компонент прежде всего отвечает Тертышный. Были вопросы и к падению уровня игры вратарей, а значит, и к тренеру вратарей Георгию Гелашвили.

Тренерский штаб «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

В казанских СМИ уже поспешили отправить Тертышного и Гелашвили в отставку, однако Валиуллин опроверг эту информацию – к следующему сезону команду будут готовить те же самые люди. Зинэтула Билялетдинов также останется в качестве консультанта. При этом возможны усиление тренерского штаба и приглашение новых специалистов. Главное, на чём собирается концентрировать своё внимание в межсезонье генеральный менеджер казанцев – попытка удержать лидеров, у которых заканчиваются контракты, и поиск новых хоккеистов. Марат Фаридович чётко дал понять: приоритет «Ак Барса» – удержать Артёма Галимова. Выбившего 35 голов в регулярке нападающего ждёт у себя «Анахайм», однако боссы «Татнефти» намерены пойти на уступки по контракту, и, скорее всего, Артём останется в Казани. Чего не скажешь про Илью Сафонова. В планах Валиуллина оставить и Илью, но тут и позиция игрока однозначна – он хочет в НХЛ и видит реальный шанс закрепиться в «Чикаго», и желания завалить Сафонова деньгами после среднего сезона не видно.

Как и Амира Мифтахова. До Нового года Амир выглядел в разы увереннее Тимура Билялова и претендовал на роль первого номера. Только ближе к весне вся уверенность Мифтахова где-то растворилась. Поэтому на большой контракт ему рассчитывать будет трудно, и голкипера со спокойной душой отпускают в «Каролину». Ему на замену, вероятнее всего, придёт другой воспитанник системы – Артур Ахтямов. Артур провёл бодрый сезон за фарм-клуб «Торонто», но, несмотря на хорошую статистику, в НХЛ им не особо интересуются. На этом фоне логично вернуться домой хотя бы на время и отыграть пару сезонов в КХЛ, чтобы затем если и штурмовать Америку, то уже с других диспозиций. Искать голкипера на стороне Валиуллин принципиально не хочет, да и зачем, ведь есть ещё и перспективный Максим Арефьев, которого уже привлекали к основе в прошлом году, а также Вячеслав Пекса, вместе с Ахтямовым игравший в системе «Мэйпл Лифс».

Артур Ахтямов Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Зато с полевыми Валиуллин готов идти ва-банк. Слухи подтверждаются: «Ак Барс» действительно интересуется Евгением Кузнецовым. Формально переговоры ещё не начались, но де-факто Кузнецов был одной ногой в Казани ещё летом 2024 года. СКА с Романом Ротенбергом перехватили тогда нападающего буквально в последний момент. Сейчас, когда в Санкт-Петербурге в игроке разочаровались, Евгений возвращается к своим первоначальным планам. Есть у Валиуллина и план «Б». «Авангард» не может договориться по новому контракту с Ридом Буше, а также давит (второй раз за полгода) на свою главную звезду – Владимира Ткачёва, требуя от последнего подвинуться по зарплате. Конкуренты и рады такому разладу, на Ткачёва и Буше нацелился «Автомобилист», однако и «Ак Барс» в случае чего готов включиться в гонку. И всё же куда вероятнее появление в Казани другого Владимира Ткачёва, челябинского. Вернее, казанского: следом за Альбертом Яруллиным хоккеиста хотят вернуть домой.

Состав из своих воспитанников – мантра, которую давно твердят в коридорах «Татнефти», однако в случае с «Ак Барсом» она вполне реальна. Особенно если усиливаться качественными легионерами. СКА активно пытался выбить себе Митчелла Миллера, но безуспешно. Наоборот, в Татарстан хотят привезти летом ещё одного защитника из Северной Америки. Изучая рынок АХЛ, смотрят и на центральных нападающих, поскольку в случае отъезда Сафонова нужен игрок со схожими характеристиками. Конкретных фамилий пока нет, однако бюджет на подписание будет, поскольку клуб освобождается от тяжеловесного контракта Егора Коршкова, так и не показавшего себя. С Эриком О’Деллом и Ником Петаном ситуация сложная. Их вроде бы и готовы оставить, но всё зависит от цены вопроса. О’Делл подвержен травмам и не готов играть весь сезон. Петан здорово начал, однако затем сник из-за ментальных трудностей. Пойдут навстречу агенты — контракт подпишут. Если нет, то цепляться за этих игроков «Ак Барс» не собирается.