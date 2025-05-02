«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах

«Динамо» в прошлом раунде уже начинало серию со счёта 0-2. Правда тогда хоккеисты Алексея Кудашова, в итоге победившие 4-2, дважды уступили «Ак Барсу» дома, а теперь неудачно начали на выезде. Однако постоянное испытание судьбы подобными фокусами вряд ли доведёт до добра: нельзя отыгрываться на постоянной основе. Да и нынешний «Трактор» выглядит посолиднее «Ак Барса». Команда у Бенуа Гру солидная и с хорошим подбором мастеров.

«Разумеется, у нас есть план на каждую встречу. В первом матче концентрировались в средней зоне, во второй встрече были больше игровые эпизоды в зоне нападения и защиты. Мы просто стараемся адаптироваться под общий ритм и течение игры», — объяснял своё видение ситуации главный тренер уральцев Бенуа Гру.

У москвичей пора приходить в себя канадцу Максиму Комтуа. В отличие от серии с казанцами, противостояние с челябинцами он просто проваливает, дважды подряд заработав коэффициент полезности «-3». Конечно, тренерский штаб бело-голубых не может быть доволен подобным положением дел.

Первый домашний матч серии с «Трактором» динамовцы начали ударно. Сикура вылез из-за ворот, развернулся и красиво отдал на пятак, куда накатил Ожиганов и в касание отправил шайбу в сетку ворот Фукале. Гости попытались ответить, но Подъяпольский выглядел уверенно. В итоге цифры на табло до перерыва более не менялись: 1:0 в пользу столичной команды.

Во втором периоде уральцы продолжали поддавливать соперника, ответный гол назревал. Дронов с кистей от синей линии здорово набросил в трафик перед воротами «Динамо», и шайба влетела в сетку ворот Подъяпольского. Не сумел Владислав как следует сыграть ловушкой, ну а защитник «Трактора» известен своим отменным броском и атакующими навыками.

Челябинцы продолжили давать, сумел отличиться Ткачёв, однако гол отменили из-за помехи вратарю со стороны Коромыслова. В любом случае «Динамо» слабо провело второй отрезок встречи, Кудашову нужно было срочно что-то менять.

В середине третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами: на кистевой бросок Михеева гости ответили аналогичным точным выстрелом Кравцова. Отличный шанс закончить всё в основное время упустил Шабанов, не реализовавший выход один на один с продемонстрировавшим отличную растяжку Подъяпольским.

Дело дошло до овертайма (первого в этой серии), где случилось первое удаление в игре: на Шабанове правила нарушил Адамчук. Кравцов попал в штангу, но реализовать лишнего уральцы не сумели.

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Своё большинство получило и «Динамо»: две минуты выписали Дронову. Здесь тоже обошлось без гола. Пришлось играть второй овертайм, где всё решило исполнительское мастерство Максима Шабанова. 3:2 в матче и 3-0 в серии в пользу «Трактора». Седьмая победа «Трактора» над московским «Динамо» в рамках плей-офф подряд. Шестая победа подряд в Москве в КХЛ.

Похоже, команда Бенуа Гру готова забрать эту серию в четырёх встречах.