Какая жара в НХЛ! Лучшую команду регулярки утащили в седьмой матч

В этом матче было всё: 22 удаления, выяснение отношений между братьями и очередная замена Хеллебайка.

Несмотря на то, что в этой серии встретились победитель регулярного чемпионата и команда, еле зашедшая в плей-офф со второй позиции в зоне уайлд-кард, серия обещала стать очень интригующей и горячей, так как форма «Сент-Луиса» на финише гладкой части сезона подразумевала продолжение банкета.

«Виннипег» же вновь столкнулся со своими старыми болячками: неуверенная игра в кубковых матчах, а также неузнаваемый Хеллебайк, который в плей-офф предстаёт абсолютно другим человеком. Перед шестым матчем «Джетс» потеряли Марка Шайффли, который в прошлой игре провёл на льду лишь восемь минут.

В первом периоде оба вратаря сделали минимум по одному хорошему спасению: Биннингтон потащил бросок Эллерса, а Хеллебайк спас команду после добивания Снаггеруда. Однако лучший вратарь регулярки ничего не смог поделать с щелчком в касание от Филипа Броберга, который и открыл счёт. Тренерский штаб «Виннипега» даже воспользовался тайм-аутом, чтобы посмотреть дополнительные видео, которые бы свидетельствовали о помехе вратарю. Но нет, её не было.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже на старте второго отрезка «Джетс» сравняли счёт, но Эплтон слегка поторопился при входе в зону, и взятие ворот не было засчитано. Через пять минут неуёмных стараний гости всё-таки добились своего, закопав шайбу с пятака.

А далее начался «звёздный» час Коннора Хеллебайка. Американский голкипер пропустил четыре гола за пять с небольшим минут, не оставив своей команде перед третьим периодом ни единого шанса. Да, не все голы получились вратарскими, но броски Шенна и Торопченко уж точно не выглядели неберущимися.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После перерыва Хеллебайка заменил Комри – уже в третий раз по ходу серии. Третий период в плей-офф не может превращаться в формальность, надо обязательно оставить месседж на следующий матч. Так в общем-то и произошло: обе команды начали бесконечно удаляться, вступать во всякого рода потасовки, а выяснять отношения между собой начали даже братья Шенны. Получилось это в словесной форме, однако даже так Люк и Брэйден доказали – в плей-офф нет как друзей, так и родственников. «Виннипег» сумел отыграть одну шайбу, а на большее подопечных Арниела не хватило.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команды в шестом матче выдали настоящую жару, в который было всё: 22 удаления, выяснение отношений между братьями, очередная замена Хеллебайка, статистика которого в играх на выезде пока просто ужасна (75,8% – процент отражённых бросков, 7,24 – коэффициент надёжности). А «Сент-Луис», который дома не проигрывает с 22 февраля, утащил в седьмой матч обладателя Президентского кубка.

Любопытный момент произошёл по ходу третьего периода, когда болельщики «музыкантов» начали скандировать «Мы хотим Коннора», подразумевая его появление в воротах. Вот такой троллинг следующего (и действующего) обладателя «Везины».