Лучший тренер Америки спасёт Панарина и Шестёркина? Контракт века в НХЛ от «Рейнджерс»

За последние четыре сезона «Нью-Йорк Рейнджерс» дважды добирался до финала Восточной конференций НХЛ (2022, 2024), после чего на следующий год следовал неизменный провал. В 2023-м «синерубашечники» вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ, а в 2025-м и вовсе не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв лишь 11-е место в Восточной конференции. На Бродвее не прощают подобных провалов и не дают вторых шансов на исправление ситуации. Два года назад за вылет в первом раунде своей должностью поплатился канадский тренер Жерар Галлан, а теперь в отставку немедленно был отправлен американец Питер Лавиолетт.

Если бы в России принимались ставки на то, кто возглавит «Рейнджерс» после увольнения Питера Лавиолетта, то коэффициент на назначение Майка Салливана должен был составлять 1,01. После ухода американского специалиста из «Питтсбург Пингвинз» можно было не сомневаться, что именно Салливан станет новым тренером для Артемия Панарина и Ко. Широко известно, что генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри мечтал о приглашении 57-летнего специалиста на Бродвей ещё несколько лет назад, но тогда Салливан остался верен «Питтсбургу».

Там американский тренер отработал невероятный для современного хоккея отрезок с точки зрения его продолжительности. Салливан возглавлял «Питтсбург» на протяжении последних 10 лет, сумев за это время взять с клубом два Кубка Стэнли и установить целую массу самых разнообразных достижений. В «Пингвинз» он одержал 409 побед, став всего 14-м тренером в истории НХЛ, выигравшим 400+ матчей с одной командой. Два же Кубка Стэнли были завоёваны подряд: в 2017 году Майк со своей командой сумел совершить успешную защиту чемпионского титула.

Майк Салливан на скамейке «Питтсбурга» Фото: Kirk Irwin/Getty Images

После двух подряд выигранных чемпионских титулов в «Питтсбурге» вошли во вкус и рассчитывали как можно дольше продолжать претендовать на победу в Кубке Стэнли. Однако в НХЛ жизненно важно правильно рассчитать время, когда нужно запускать перестройку и радикально обновлять команду. В «Пингвинз» надеялись обмануть законы современного хоккея в Северной Америке, но сделать этого у них не получилось. Заключительные сезоны Салливана в Пенсильвании неизменно выходили крайне неудачными.

В последний раз «Питтсбург» пробивался в плей-офф НХЛ ещё в 2022 году. По иронии судьбы в первом раунде того розыгрыша Кубка Стэнли «Пингвинз» встретились как раз таки с «Рейнджерс». На старте серии подопечные Салливана выиграли три встречи из четырёх, оказавшись в шаге от выхода в следующий раунд. Но «синерубашечники» воспользовались серией травм в стане соперника и перевернули ход упорного противостояния. Исход серии решил овертайм седьмого матча, где Артемий Панарин реализовал большинство.

В «Питтсбурге» 57-летний Салливан установил не только клубный рекорд по победам во встречах регулярных чемпионатов (409), но заодно и стал самым побеждавшим тренером в кубковой истории команды. В общей сложности Майк выиграл 44 матча в плей-офф НХЛ, однако тот гол Панарина оказался последним кубковым моментом, который Салливан увидел на посту главного тренера «Пингвинз». С тех пор клуб из штата Пенсильвания больше не пробивался в розыгрыш Кубка Стэнли, а Майку теперь предстоит перезапускать карьеру Панарина в «Рейнджерс».

Несмотря на последние неудачи «Питтсбурга», уроженец города Маршфилд продолжал оставаться самым востребованным тренером в американской федерации хоккея. В 2022 году Салливан должен был повезти сборную США на Олимпийские игры, но после отказа НХЛ отпускать своих хоккеистов на турнир эта идея закономерно умерла. Прошло несколько лет, однако специалист по-прежнему был самым желанным тренером для своей национальной федерации. В 2025-м ему доверили пост главного тренера американской команды на Турнире четырёх наций, а в следующем году именно он повезёт невероятно талантливую сборную на Игры в Милан. Пока же именно Майк абсолютно ожидаемо и закономерно стал 38-м главным тренером в истории «Рейнджерс».

Майк Салливан на скамейке «Питтсбурга» Фото: Derek Cain/Getty Images

«Майк Салливан – один из лучших главных тренеров в НХЛ. С учётом его многочисленных достижений на протяжении карьеры – включая два Кубка Стэнли и руководство сборной США – Майк привнесёт чемпионский дух на нашу скамейку.

Я хорошо его знаю. Мы вместе выступали за сборную на чемпионате мира в 1997 году, потом он был в тренерском штабе, когда я играл в «Рейнджерс». Также мы вместе работали при подготовке национальной команды к Турниру четырёх наций.

Когда мы начали искать нового тренера и Майк стал доступен, сразу стало ясно, что это лучший вариант для нашей команды», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка всегда являлся особенным местом в жизни Салливана. В 1987 году именно с «Рейнджерс» и начался его профессиональный путь в хоккее. 38 лет назад «синерубашечники» выбрали мальчика по имени Майк в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 69-м номером. В итоге за «синерубашечников» Салливан не сыграл ни одного матча, зато сильно впоследствии уже в ходе тренерской карьеры он всё-таки оказался в стане «Парней с Бродвея».

Впервые главным тренером он стал всего в 35 лет, когда возглавил «Бостон Брюинз» лишь после одного сезона работы в АХЛ. Впрочем, уже на второй год Майк работу потерял и долгое время трудлся в штабе Джона Тортореллы. В сезоне-2007/2008 Салливан был помощником Джона в «Тампа-Бэй Лайтнинг», а в следующем сезоне (с ноября) там же ассистировал Рику Токкету, после чего в 2009-м Торторелла пригласил Салливана на Бродвей.

В «Рейнджерс» они отработали четыре сезона, а затем вместе с Тортсом перебрались из Нью-Йорка в Ванкувер. После увольнения Тортореллы из «Кэнакс» их пути на долгое время разошлись, так как летом 2015-го Салливан возглавил фарм-клуб «Питтсбурга». Тогда тренером интересовались и другие клубы АХЛ, однако американец сделал судьбоносный для себя и для организации выбор.

Интересно, что сейчас история совместной работы Салливана и Тортореллы вполне могла закольцеваться. В феврале Торторелла уже ассистировал Салливану в сборной США на Турнире четырёх наций, а теперь Майк звал Джона в свой тренерский штаб в «Рейнджерс». Но, согласно последней информации, после определённых раздумий 66-летний специалист ответил отказом своему ученику. Видимо, Джон считает, что ещё не сказал последнего слова как главный тренер.

Майк Салливан в сборной США Фото: Chase Agnello-Dean/Getty Images

На данный момент состав тренерского штаба Салливана остаётся полностью неизвестным, зато в прессу уже утекли некоторые детали его контракта. По информации инсайдеров Кевина Уикза и Эмили Каплан, соглашение со специалистом рассчитано аж на пять лет. По словам источников, ожидается, что эта сделка станет одним из самых выгодных тренерских контрактов за всю историю североамериканского хоккея. «Рейнджерс» идут ва-банк, назначая на длительный срок того тренера, о котором они мечтали последние годы.

На Бродвее Майка ждёт сложнейшая работа, потому что текущие перспективы «синерубашечников» находятся в абсолютном тумане. С одной стороны, клубом подписаны длительные контракты с российским голкипером Игорем Шестёркиным и американским защитником Адамом Фоксом. Для обоих игроков минувший сезон сложился неудачным образом, однако их квалификация не вызывает никаких сомнений. Оба хоккеиста находятся в том возрасте, который позволяет им извлечь опыт из неудачи и спокойно двигаться дальше. Если же говорить обо всей организации, то, обладая в составе одним из лучших вратарей НХЛ и одним из лучших защитников в мире, вы уже можете от чего-то отталкиваться.

С другой стороны, состояние Криса Крайдера и Мики Зибанеджада в последний сезон не вызывало никакого другого чувства, кроме ужаса. Заметно сдал и Винсент Трочек. А всё это возрастные хоккеисты, которые входят в топ-6 атаки «Рейнджерс». Снова перестал прогрессировать и первый номер драфта НХЛ Алекси Лафреньер, выдавший кошмарный регулярный чемпионат.

Неудивительно, что за несколько недель до отставки Лавиолетта в североамериканской прессе уже начала циркулировать информация, что 33-летний Панарин готов отказаться от запрета на обмен. В отличие от перечисленных абзацем выше хоккеистов, российский форвард свой высокий уровень подтверждал и в этом сезоне, а в последний месяц регулярки Артемий был едва ли не единственным игроком, который изо всех сил продолжал тянуть команду в плей-офф.

Понятное дело, что в планы Панарина не входила потеря последних лет карьеры в клубе, который вот-вот мог отправиться в перестройку. Но после назначения Салливана уже абсолютно очевидно, что осуществлять ребилд в полном понимании этого слова Друри точно не планирует. С учётом повышения потолка зарплат, можно ожидать, что Крис станет одним из самых активных игроков на рынке свободных агентов. В противном случае заключение такого контракта, как с Салливаном, просто не имело бы никакого смысла. От Майка будут ждать побед и только побед. Разочаровываться в тренерах в «Рейнджерс» сильно не любят: Галлан и Лавиолетт подтвердят.