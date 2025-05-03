Сможет ли Чехия защитить титул? Гид по хоккейному чемпионату мира — 2025

С 9 по 25 мая пройдёт чемпионат мира по хоккею – 2025. В этом году мировое первенство примут шведский Стокгольм и датский Хернинг. «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию – состав групп, формат турнира, доступные трансляции.

Кто и где играет

Сборные России и Беларуси четвёртый год подряд не сыграют на чемпионате мира – год назад ИИХФ вновь продлила их отстранение от международных турниров под своей эгидой. Среди «участников-лифтёров» в этом году – команды Венгрии и Словении, которые год назад заняли первое и второе место соответственно в группе А первого дивизиона ЧМ. И те, и другие в последний раз выступали в элите на ЧМ-2023, венгры тогда смогли добыть одну победу (над Францией), а словенцы потерпели семь поражений. Действующим чемпионом мира является Чехия, которая годом ранее прервала свою серию без побед на мировых первенствах, длившуюся с 2010 года.

Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения



Группа В: Чехия, США, Швейцария, Дания, Норвегия, Германия, Казахстан, Венгрия

Матчи группы А пройдут на «Авичи-Арене» в Стокгольме, которая вмещает 13 516 человек. Ранее этот стадион назывался «Глобен-Арена» (там же проходили игры ЧМ-2013), но в 2021 году его переименовали в честь умершего шведского музыканта DJ Avicii. В январе этого года стадион открылся после масштабной реконструкции. Помимо группового раунда, «Авичи-Арена» также примет оба полуфинала, финал и матч за бронзу.

Группа В сыграет в Хернинге на «Йюске-Банк-Боксен», который был построен в 2010 году и вмещает около 10 500 зрителей. Этот стадион уже принимал хоккейный чемпионат мира – в 2018 году.

Регламент турнира

Формат турнира остался неизменным – 16 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – 0 очков. Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сразятся по перекрёстной системе (1А – 4В, 1В – 4А и так далее).

Сборные, занявшие последние места в своих группах, вылетают из элитного дивизиона и перейдут в группу А первого дивизиона. Уже известно, кто заменит их на ЧМ-2026 – в этом году в элиту вернулись Великобритания, а также Украина, который последний раз выступала в топ-дивизионе на ЧМ-2007. ЧМ-2026 примут швейцарские Цюрих и Фрибург.

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сразятся друг с другом.

В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «3 на 3» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен). В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата последует серия буллитов. Формат в плей-офф – «3 на 3».

Во встрече за золото действуют бесконечные овертаймы по 20 минут (с перерывами по 15 минут), игра будет продолжаться до первой заброшенной шайбы. Формат игры – «3 на 3».

Где смотреть

Несмотря на отсутствие на турнире сборной России, игры чемпионата мира будет показывать на сайте «Матч ТВ», а также на тематическом канале «Матч! Игра». Кроме того, на «Чемпионате» можно будет следить за встречами по текстовым онлайн-трансляциям.

За кем смотреть

Менее чем через год состоится Олимпиада, на которой уже подтверждено участие игроков НХЛ. Из звёзд, которые не задействованы в розыгрыше Кубка Стэнли, своё участие подтвердили Давид Пастрняк – автор победного гола в матче за золото на ЧМ-2024, а также Мориц Зайдер, Тейдж Томпсон, Райан О’Райлли, Маклин Селебрини, Брэди Шей, Мика Зибанеджад, Филип Форсберг, Юусе Сарос, Теуво Терявяйнен и другие. Полные составы команд ещё неизвестны. Также будет много игроков из КХЛ – в составе сборной Казахстана.

Как выглядят медали

Медали ЧМ-2025 по хоккею Фото: iihf.com

Дизайн медалей ЧМ-2025 был выбран по итогам конкурса, в котором победила шведская студентка Анжелика Ларссон, специализирующаяся в индустриальном дизайне. Она вдохновлялась льдом и хотела выразить внешним видом наград «борьбу, силу и успех».