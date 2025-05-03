«Локомотив» раздавил «Салават» и уже в шаге от финала! Уфу спасёт только чудо

Серия полуфинала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» с каждым матчем начала раскрываться всё сильнее, а игра стала всё более яркой и напряжённой. Даже в некотором смысле взрывоопасной.

В третьей встрече это проявилось особенно ярко. Матч, который прошёл на встречных курсах и в котором были не только голы, но и суровые хиты, удаления, травмы, подарил зрителям драматичную развязку, в которой «Салават» сравнял счёт — а потом гол отменили из-за спорного решения судьи.

Юлаевцы проиграли лишь вторую домашнюю встречу в нынешнем плей-офф. Причём в самый важный момент. Поэтому к четвёртому матчу подходили, уступая в серии — 1-2.

Так что изменения в составе не заставили себя долго ждать. Вернулся в состав Джош Ливо, который, сыграв во второй встрече, не попал в состав на третью. Место в воротах занял Александр Самонов. Хоть вины Семёна Вязового в предыдущих поражениях не было — он регулярно оставлял уфимцев в игре, тренерский штаб решил довериться голкиперу, который в последний раз выходил на лёд 17 апреля, а побеждал — 11 апреля.

В составе железнодорожников также произошли изменения. Главным стало отсутствие Байрона Фрейза — одного из героев полуфинальной серии.

Впрочем, это не помешало «Локомотиву» начать гостевой матч значительно активнее. Уже на шестой минуте Самонов спас «Салават» после броска Кирьянова с ползоны, однако Николаев едва не добил шайбу после отскока — Никита Зоркин помешал ему.

Спустя три минуты голкиперу уфимцев вновь пришлось вступить в игру. Самонов оставил шайбу защитнику за воротами, но тот не смог подхватить её — это привело к тому, что Каюмов получил пас на пятачке и расстрелял вратаря хозяев. Однако тот опять спас команду.

А на 12-й минуте уже юлаевцы создали опасный момент. Шелдон Ремпал взял игру в свои руки, на скорости прошёл нескольких соперников и почти вышел на рандеву с Даниилом Исаевым, но Алексей Береглазов вовремя сфолил, остановив канадского форварда. И получил две минуты за подножку.

«Салават», однако, провёл невнятное большинство, ничего толком не сумев создать. А менее чем через две минуты после завершения игры в неравных составах получил гол в свои ворота.

Обрез в чужой зоне, контратака «три в два», своевременный пас Кирьянова сквозь Динара Хафизуллина — и Даниил Тесанов, оказавшийся в одиночестве на пятачке, переправляет шайбу в ворота. 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После пропущенного гола хозяева немного пришли в себя и провели несколько атак, но безрезультатно. На 18-й минуте произошёл занимательный момент: «Салават» едва не остался в меньшинстве — Самонов сыграл в шайбу на границе трапеции, и рефери изначально свистнул, зафиксировав нарушение. Однако достаточно быстро разобрались: вратарь сыграл уже за пределами «опасной» зоны.

Когда казалось, что больше ничего интересного не случится, на последних секундах случилось то, что могло подломить уфимцев. Ярославцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Береглазов бросил от синей линии — рикошет, и шайба отлетела на пятак. Защитник «Салавата» блокировал нападающего железнодорожников, но вовремя на добивание успел Николаев, броском с неудобной руки пославший шайбу под щитком Самонова. 2:0! За 1,7 секунды до конца периода!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На второй период «Салават» должен был выходить с мощным желанием отыграться. Но началась двадцатиминутка совсем иначе. Уже на 23-й минуте «Локомотив» забил третий гол.

Павел Красковский в середине площадки применил силовой против Зоркина, позволив атаке гостей случиться. Егор Сурин подхватил шайбу, по правому борту заехал в чужую зону, сместился в центр и нанёс резкий бросок под штангу — 3:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После третьей шайбы юлаевцы наконец включились. Уфимцы создавали момент за моментом. Сначала бросал Ремпал, потом Ливо опасно отдавал на Дениса Яна на пятачок, Хафизуллин стрелял от синей линии, Егор Сучков опасно простреливал, Александр Чёрный выбегал в контратаку… Но ничего. «Салават» так и не смог распечатать Исаева.

Примечательно, что уфимцы даже перебросали «Локомотив» — 10:7. Железнодорожники также создавали моменты, однако хозяева неизменно отводили угрозу.

В итоге перед заключительным игровым отрезком основного времени перед «Салаватом» стояла тяжелейшая задача — отыграть -3 у праймового «Локомотива».

Третий период вновь активнее начали хозяева. Но давление вновь никак не приводило ни к чему по-настоящему опасному. К середине отрезка включились и ярославцы и в итоге немного сбили атакующий настрой «Салавата»…

За четыре минуты до конца периода «Локомотив» получил удаление. У юлаевцев появился шанс размочить счёт. Тренерский штаб решил рискнуть, заменив Самонова на шестого полевого игрока. Хозяева давили, однако забить всё-таки не смогли.

В итоге «Локомотив» выиграл второй матч в гостях и третий – в серии, а «Салават» оказался на грани пропасти. Теперь всё может решиться уже в Ярославе 5 мая.