«Тампа» вновь быстро вылетела из плей-офф НХЛ. Кучерова надо менять, а Купера — уволить?

Три подряд финала и три кряду вылета в первом раунде – выступления «Тампы» Джона Купера в этом десятилетии вызывают крайне противоречивые эмоции. Сначала ему удалось создать уникальную для эпохи потолка зарплат франшизу, точно не уступающую «Чикаго» и «Питтсбургу» лучших лет. Однако затем команда попала в затяжной кризис.

На фоне последней неудачи в хоккейной среде даже пошли разговоры о возможной отставке Купера, а болельщики «Тампы» предлагают немыслимое – обменять главную звезду команды Никиту Кучерова. Но нужна ли «молниям» перестройка или чемпионское ядро ещё способно на новые подвиги?

Игроки «Тампы» Фото: Mike Carlson/Getty Images

Второй год подряд между собой в первом раунде встречаются «Тампа» и «Флорида». И если в прошлом году победителем в южном противостоянии во многом ожидаемо стала команда Пола Мориса, то в этом плей-офф большинство экспертов ставили на Джона Купера. «Лайтнинг» неплохо поработали на дедлайне, Никита Кучеров и Андрей Василевский – в своей лучшей форме за последние пару лет, Виктор Хедман отказывается стареть, а Джейк Гюнцель стал отличной заменой Стивену Стэмкосу, покинувшему команду в межсезонье. Если и не Кубок Стэнли, то минимум финал конференции был ребятам по силам, но реальность куда более сурова. Вновь 1-4 от «Пантерз», причём абсолютно по делу. По ходу серии Купер так ничего и не смог придумать против схем Мориса, а Пол, как и год назад, лишил «Тампу» главных козырей – позиционных атак, свободного льда и пространства для манёвра.

Возня вдоль бортов, «болото» в средней зоне, жёсткая (а порой и жестокая, если вспоминать травму Брэндона Хагеля) игра против лидера соперника – вот секрет успеха во встречах с «Лайтнинг» 20-х годов. Апогеем такого стиля стал второй матч. Едва ли вы захотите его пересматривать, но главное – он принёс результат. Когда обладатель «Арт Росс Трофи» остаётся без заброшенных шайб — это говорит о многом. И кому теперь нужны подвиги Никиты в регулярке? В отдельных встречах игровое время Кучерова достигало баскетбольных значений, однако даже выход через смену не помогал ему найти себя. Сработало один раз, в первой выездной игре, которая и закончилась для «Тампы» победой. Чёткого плана «Б» Купер так и не придумал, за что и поплатился. Кубковая усталость и кадровые проблемы «Флориды», возможно, ещё скажутся в дальнейшем по ходу плей-офф, но в первом раунде действующие чемпионы вообще не испытали трудностей.

Джон Купер Фото: Charles Krupa/AP Photo/ТАСС

Неудивительно, что после такого оглушительного провала горячие головы требуют радикальных решений. Отставки главного тренера Джона Купера и генерального менеджера Жюльена БрисБуа, обменов Никиты Кучерова и Виктора Хедмана… Построить команду-династию в современной НХЛ в условиях жёсткого потолка зарплат можно только ценой собственного будущего. Вот и в этом сезоне «Тампа» разменивалась драфт-пиками, чтобы взять игроков для побед здесь и сейчас. Вернули Райана Макдону и Оливера Бьёркстранда, приносивших успех в чемпионские годы. Их хорошо знает тренерский штаб, на ура приняла раздевалка, да и сами ребята были не против вновь оказаться в Тампе. Неспроста «Тампу» сравнивают с «Чикаго» 10-х годов. Желание игроков и менеджмента держаться за свои воспоминания привели, например, к обмену Артемия Панарина на Брэндона Саада. Таких глупостей БрисБуа пока не совершал, однако траектория понятна – все видят, где сейчас находится «Чикаго».

Отказывались меняться до последнего и в «Питтсбурге», где скорее команду перевезут в другой город, чем что-то сделают со «святой троицей» Сидни Кросби – Евгений Малкин – Крис Летанг. В «Тампе», наоборот, отпустили Стэмкоса, когда последний отказывался двигаться по зарплате. Стивен клюнул на заманчивое предложение от «Нэшвилла» и не стал делать скидку клубу, ставшему практически родным – его дело. Гюнцель забросил 17 шайб в большинстве, лучший результат лиги, так что не скажешь, что «Лайтнинг» многое потеряли, особенно если посмотреть на сезон Стивена в «Предаторз». Отдали Михаила Сергачёва, что позволило перезагрузиться как россиянину, так и линии обороны «Тампы». Но и этих изменений оказалось недостаточно. На счастье фронт-офиса «молний», потолок зарплат будет расти, и, чтобы сохранить ключевых игроков, даже не придётся устраивать фокусы с долгосрочным списком травмированных. Однако вечно убегать от перестройки не получится.

Никита Кучеров и Виктор Хедман Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

Дальше есть два варианта – верить до конца Куперу, Кучерову и Хедману. У них ещё останется два-три сезона, когда на их хоккейных навыках ещё не так критично сказывается возраст и, добавляя ребят в глубину, можно выезжать за счёт таланта суперзвёзд. Правда, потом неизбежно будет жёсткое падение с прозябанием мимо плей-офф несколько сезонов подряд. Вторая опция – мягкая перезагрузка. Она не гарантирует результат, но позволит команде не провалиться в пропасть в перспективе следующих пяти-шести сезонов. Лучший пример – «Вашингтон». Понятно, что это дело случая и Спенсеру Карбери здорово удалось найти скрытые резервы у ребят из системы, однако факт есть факт – клубу удалось вновь забраться в список контендеров, не убирая при этом из состава главных ветеранов. Только если вынужденно, как было с Евгением Кузнецовым и Никласом Бекстрёмом.

Так что менять Кучерова и Хедмана, по крайней мере сейчас, будет глупо. Таких игроков на рынке найти невозможно, и не надо кивать на «Вегас», который побеждает без звёзд. Во-первых, «Голден Найтс», чтобы сделать последний шаг к чемпионству, взяли Джека Айкела. А во-вторых, кто сказал, что в Лас-Вегасе не хотели видеть у себя условного Коннора Макдэвида? Только одного желания мало, такие игроки в составе – дело случая, и разбрасываться ими без весомых причин не стоит. Как и тренерами калибра Купера. Понятно, что новый специалист придёт со свежими идеями, которые перетрясут застоявшуюся раздевалку, и тот же Никита Кучеров в других схемах, возможно, прервёт своё кубковое молчание. Но кто сказал, что это сработает? Да и на кого менять? Опять же, лучшие тренеры без работы долго не сидят, а мечта фанатов «молний» перехватить у «Монреаля» свою легенду Мартена Сан-Луи так и останется мечтой.