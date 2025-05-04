«Такие команды, как «Трактор», и идут на чемпионство». Интервью с Яковом Рыловым

22 марта хабаровский «Амур» проводил последний матч в сезоне. Но если остальные игроки ещё выйдут на лёд в следующем сезоне, пусть кто-то и уже в составе других команд, то для Якова Рылова матч с «Трактором» стал действительно последним – во всей карьере.

Сыграв 835 встреч в КХЛ, помимо «Амура», за ЦСКА, «Спартак», «Нефтехимик», «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург» и московское «Динамо», Рылов принял решение повесить коньки на гвоздь в 40 лет. При этом из хоккея Яков не выключается, например, пришёл как зритель на третий матч полуфинальной серии между «Трактором» и «Динамо». И поделился с корреспондентом «Чемпионата» по окончании встречи своими впечатлениями от хода плей-офф, а также личными планами на будущее.

Яков Рылов Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Сейчас уже бессмысленно вспоминать удаление на Лямкине — Казань была сильнее»

– Какими судьбами на игре?

– Я люблю хоккей, слежу за ходом плей-офф, стараюсь смотреть матчи и вживую, когда есть время и возможность. К тому же на льду много знакомых лиц.

– Кто из полуфиналистов больше всего убеждает вас своей игрой?

– Все четыре команды более-менее ровные. Все претендуют на Кубок, не зря же они вышли в полуфинал. Я бы не стал никого списывать.

– Фаворита пока не выделите? Ни «Локомотив», ни «Трактор»?

– Нет, не буду никого пока выделять. Опять же, команды ровные, со своими сильными сторонами, слабыми, у всех есть свои козыри и шансы взять Кубок. Плей-офф идёт очень интересным и непредсказуемым образом.

– Из тех команд, которые уже вылетели, кого больше всего было жаль? Кто впечатлил своей игрой, но немного не хватило для успеха?

– «Автомобилист» жаль, что уступил в седьмой встрече, вылетели очень обидным образом. Но и Казань хорошо играла. Я думаю, что Казань, может, даже чуть увереннее смотрелась бы сейчас в полуфинале, чем «Динамо». Очень хорошая была серия между «Динамо» и «Ак Барсом», смотрел с удовольствием.

– Видели седьмой матч «Автомобилиста» и «Ак Барса»?

– Конечно, я смотрел почти все встречи той серии. Второй овертайм, обидный гол…

– Он вызвал обширные споры из-за удаления на Никите Лямкине. На ваш взгляд, в том эпизоде была судейская ошибка? До сих пор момент вызывает споры.

– Об этом сейчас уже бессмысленно говорить. Что случилось, то случилось. Сам гол был нелепый, курьёзный достаточно, это скорее обидно. Но Казань прошла дальше – значит, была сильнее. Всё по делу, это хоккей.

– Вылет СКА и ЦСКА в первом раунде – это сенсация или закономерность, если учитывать нестабильную игру армейских клубов в регулярном чемпионате?

– Сложно сказать о закономерности, всё-таки это большие команды с амбициями, ставили для себя большие задачи. Однако это плей-офф, в следующий раунд выходит лучшая команда. Значит, так должно было случиться.

«Задачу выиграть Кубок Гагарина ставил «Амуру» предыдущий губернатор»

– Кто-то порадовал из команд второго эшелона, на кого обычно не обращаешь внимания?

– Прежде всего – минское «Динамо». Они первый раз в истории вышли во второй раунд, показывали очень интересный, смелый хоккей, имели шансы и против «Трактора». Дмитрий Квартальнов провёл очень серьёзную, системную работу.

– Есть ли шансы у «Салавата Юлаева» против «Локомотива»? Уфимцы взяли первую встречу, однако затем упустили ход серии, и кажется, что Ярославль дожмёт своё.

– Мне нравится, как играет Уфа, но есть определённые кадровые проблемы. Пока что «Локомотив» выглядит посильнее, увереннее в себе. Однако это плей-офф, один матч может всё перевернуть. Пока одна команда не выиграла четыре встречи, трудно сказать, что будет дальше.

– Камбэки «Трактора» говорят о характере команды либо скорее о том, что команда не может собраться на начало встречи?

– Конечно, в первую очередь – о характере ребят из Челябинска. Они не сдаются, что бы ни происходило на льду, каким бы ни был счёт. Это самое главное в плей-офф, такие команды и идут на чемпионство.

– Кто из не попавших в плей-офф вас удивил, за кого обидно? Понятно, что переживали за «Амур», но, возможно, ещё за кого-то было грустно?

– Хорошую концовку чемпионата провёл «Нефтехимик», однако, по существу, в плей-офф вышли те, кто и был должен выходить. Всё по справедливости, случилось, как и должно было быть. Не буду выделять кого-то дополнительно, эти 16 команд сыграли лучше на дистанции, были стабильнее. Тем, кто не попал в плей-офф, есть время подумать над своими ошибками в межсезонье. На данный момент им чего-то не хватило.

– Что не получилось у «Амура»?

– Ох, у нас много чего не получилось. Результат закономерный, сезон – провальный. Сказать нечего.

– Своеобразной шуткой стало обещание экс-губернатора Хабаровской области, ныне министра спорта России Михаила Дегтярёва чемпионства «Амура» в 2026 году. Есть ли реальные шансы у команды на Кубок Гагарина уже через год?

– Правильное замечание – это было обещание предыдущего губернатора. Точнее, даже не обещание, а желание. Ставилась такая цель. Сейчас другое руководство – как в регионе, так и в клубе.

– С учётом текущих реалий, подобные цели ставить уже никто не планирует?

– Посмотрим, что получится летом, какие будут приобретения, как станут строить команду. Конечно, сложно будет, но всегда надо стремиться к лучшему. Пока рано давать оценки, надо увидеть контуры новой команды, её стратегию.

ХК «Амур» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Нужно понимать, что за один сезон команду для больших задач не построить»

– Какие у вас личные планы? Чем планируете заниматься?

– Самое главное – больше быть с семьёй. Пока играл, не было возможности общаться с близкими, уделять им время. Сейчас стараюсь это компенсировать. Но и с хоккеем буду рядом, это моя жизнь.

– Есть мысли о тренерской работе, например?

– В том числе, мне это было бы интересно.

– В «Амуре»? Уже выходили на вас с предложениями?

– Не исключён такой вариант, посмотрим. Конкретных предложений пока не было, да я и сам хочу пока немного насладиться свободным временем, общением с семьёй.

– «Ак Барс» наверняка вспоминает вас?

– Я сам всегда Казань вспоминаю, вспоминаю с добротой. Прекрасное время было в «Ак Барсе», удивительный город, отличный коллектив, профессиональная организация. Всё отлично.

– Как вам команда при Анваре Гатиятулине? Много разговоров было об изменениях в стиле «Ак Барса», однако результат, скорее, неудачный.

– Неудачный, но и не провальный. Не самый плохой. Посмотрим по следующему сезону, не стоит сразу рубить сплеча.

– Нужно дать Гатиятулину время?

– Конечно. Затеяли перестройку, сменили вектор развития, пригласили нового главного тренера со своим тренерским штабом, видением. Игроками. Нужно время, чтобы это всё заработало как надо. Давать один год и сразу требовать результата? Это нецелесообразно и неправильно.

Нужно понимать, что за один год команду не построить, каким бы ты ни был гениальным тренером. Команда строится несколько лет, два-три года нужно как минимум, чтобы собрать коллектив, способный претендовать на самые высокие места. И уже потом можно решать эти серьёзные задачи.

– Вы играли в «Ак Барсе» при Зинэтуле Билялетдинове. Справедлива мысль, что команда при Гатиятулине показывает намного более активный, агрессивный хоккей с упором на атаку? В сравнении, опять же, с эпохой Билялетдинова.

– Сейчас в принципе идёт глобальный тренд на открытый хоккей. Не нужно от этого отказываться, здорово радовать и болельщиков, и самих себя. Все любят атаковать, все хоккеисты любят голы, кроме вратарей.

Понятное дело, что не нужно бесшабашно, бездумно бежать вперёд, при необходимости важно уметь и откатываться, сохранять преимущество по счёту. Но я сам за активный хоккей, и у Гатиятулина получается его показывать.

– По ходу сезона Билялетдинов помогал «Ак Барсу» в качестве консультанта. Насколько это удачная практика либо у главного тренера не должно быть сторонних советчиков?

– Чтобы это понимать, нужно быть внутри команды, общаться с раздевалкой. Я всё-таки сторонний наблюдатель, который сейчас просто смотрит хоккей.