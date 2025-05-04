Финн набрал четыре очка и оформил хет-трик в третьем периоде, а Питер Дебур выиграл девятый подряд седьмой матч.

Да ладно! «Колорадо» не дал кучу денег Рантанену — тот выкинул их из плей-офф НХЛ!

Ещё более чем за месяц до начала плей-офф начала просматриваться встреча «Далласа» и «Колорадо» в первом раунде, что вызывало и восхищение, и недоумение. Обе команды отлично усилились под плей-офф, но «звёзды» не обошлись без серьёзных потерь – ни минуты в серии не сыграли Хейсканен и Роберстон.

«Старз» могли заканчивать всё в шестой игре, однако неудачный третий период с шайбой Ничушкина и курьёзом Маккиннона помогли «Эвеланш» утащить серию в седьмой матч, в которых главный тренер «Далласа» Питер Дебур ещё ни разу в энхаэловской карьере не проигрывал, одержав восемь побед. У рулевого «Колорадо» статистика обратная – он все три седьмых матча проиграл.

По какому сценарию пройдёт решающая игра, было абсолютно непонятно, так как до этого мы видели совершенно разные по содержанию встречи. Вороха опасных моментов в стартовом отрезке встречи не было, даже учитывая тот факт, что обе команды поиграли в большинстве, а «Эвс» и вовсе имели четырёхминутное численное преимущество, которое «Даллас» преспокойно нейтрализовал.

Во втором периоде игра ничуть не раскрылась, оставшись такой же вязкой, однако фактор дальней скамейки помогал хозяевам, которые ближе к середине периода начали всё ближе подбираться к голу. Из давления у ворот соперника удалось выжать большинство, но «Старз» вместо того, чтобы забить и создать себе преимущество, пропустили. Логан О’Коннор совершил перехват в своей зоне, убежал вперёд, а подключившийся к атаке Мэнсон попал в штангу, после чего шайба ударилась в Эттингера и предательски заскочила в ворота.

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В начале третьего периода «Даллас» нарушил правила, Маккиннон вышел на отложенном штрафе на площадку и в одиночку разобрался с вратарём. После этого «звёзды» перестали быть похожи сами на себя, а «лавины» могли забрасывать третью и заканчивать матч. Но! У одного большого финского «Но!» были свои планы на эту игру и серию. На 48-й минуте Микко Рантанен роскошным броском под перекладину отыграл одну шайбу и воодушевил свою команду на камбэк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» начал мощно давить, а уже через шесть минут Рантанен сравнял счёт, заложив потрясающий вираж из-за ворот, а рикошет от Жирара помог шайбе заскочить в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Колорадо» в состоянии полного самозабвения получил ещё и удаление, о чём позже очень сильно пожалел – Рантанен, Дюшен и Джонстон сообразили на троих и вывели свою команду вперёд.

Разве матч мог закончиться не хет-триком Рантанена? Так же посчитал и Дебур, который выпустил финна в концовке, а тот отплатил ему шайбой в пустые ворота. На лёд мгновенно полетело несчитанное количество кепок, а «Американ Эйрлайнс-центр» начал реветь так, будто команда выиграла Кубок Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Микко Рантанен, который зимой был обменян из «Колорадо», поиграл в этом сезоне за три команды, тяжело переживал уход из франшизы, в которой стал звездой, приговорил «лавин» в седьмом матче, сделав хет-трик в третьем периоде. Какой безумец написал такой невозможный сценарий!

Интересно, как себя чувствуют себя в офисе «Эвеланш»? Финну решили не давать тех денег, которые просил он и его агент, выбрав более дешёвый вариант в лице Мартина Нечаса. С учётом слов Рантанена о том, что он был согласен и на меньшую сумму, не ожидав такого резкого и непредвиденного обмена, ситуация становится более фантастической.

Нельзя забыть и о Питере Дебуре – рулевой «Далласа» одержал девятую победу подряд в седьмых матчах и до сих пор не проиграл ни одной решающей игры серии.